Anticipazioni Isola dei Famosi 22 maggio: Greta Zuccarello rischia grosso

Continua l’avventura in Honduras per i naufraghi dell’Isola dei Famosi: cosa succederà nella puntata del 22 maggio

Fonte: IPA Greta Zuccarello

Questa sera, mercoledì 22 maggio, appuntamento con la decima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2024, in onda su Canale 5. Come di consueto, il reality show è condotto da Vladimir Luxuria, in compagnia degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e in collegamento con l’inviata Elenoire Casalegno.

In attesa della semifinale e della finalissima, in programma rispettivamente il 26 e il 29 maggio, ogni televoto è sempre più decisivo. Dopo l’eliminazione di Valentina Vezzali, nella puntata di stasera ci saranno tre naufraghi in nomination: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello, sempre più a rischio.

Isola dei Famosi anticipazioni della puntata del 22 maggio 2024

Questa settimana torna il doppio appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi, in un palinsesto che non sembra trovare la giusta collocazione per il reality show, sempre più in calo di ascolti.

Intanto questa sera, la prima puntata ad andare in onda di mercoledì, verrà chiuso il televoto che vede in nomination Artur Dainese, Greta Zuccarello e Aras Senol. I primi due sono stati nominati al termine della nona puntata dal resto del gruppo mentre l’attore turco è stato nominato durante la puntata del 19 maggio dalla nuova leader Karina Sapsai.

Questa sera il meno votato rischierà l’eliminazione: stando ai sondaggi la meno gradita dal pubblico sembrerebbe Greta, che potrebbe essere la settima eliminata “ufficiale” di questa edizione segnata da numerosi ritiri. In gara rimangono così 12 concorrenti, tutti a un passo dalla semifinale (prevista per il 26 maggio).

Nel frattempo le dinamiche tra i naufraghi continuano a evolversi: a Cayos Cochinos Artur si sta dimostrando un vero camaleonte – proprio come aveva anticipato l’opinionista Sonia Bruganelli – puntando tutto sulla strategia e confessando di avere una certa affinità sia con Karina Sapsai e e Khady Gueye.

Anche Samuel Peron è in crisi: la sua alleanza con Edoardo (grande favorito per la vittoria finale), è stata messa a dura prova dalle sfide di Cayo Olimpo. “Quella è la cosa che mi ha dato più fastidio, ma almeno combattiamo insieme per un obiettivo comune”, ha ammesso Stoppa di fronte al ballerino.

Ovviamente ancora niente è scritto e per conoscere le sorti dei naufraghi rimasti bisognerà aspettare questa sera: ormai rimasti in pochissimi, sono tutti pronti a combattere con le unghie e con i denti per arrivare al 29 maggio, giorno della finale.

Quando va in onda l’Isola dei Famosi

Niente più appuntamento il lunedì per l’Isola dei Famosi, in onda questa settimana domenica ed eccezionalmente di mercoledì. Il survival show non sembra trovare pace nel palinsesto Mediaset, complici gli ascolti deludenti di questa edizione, che hanno fatto premere l’acceleratore alla rete per chiudere il programma in fretta e furia.

Le prossime puntata saranno infatti (salvo cambiamenti dell’ultimo momento) domenica 26 maggio e poi mercoledì 29 maggio. Ad incidere anche i molteplici ritiri per problemi di salute o infortuni: da Joe Bastianich, grande favorito di questa edizione, a Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi, Francesca Bergesio e Tonia Romano.

E non dimentichiamo la chiacchieratissima squalifica di Francesco Benigno per comportamenti non consoni al regolamento dell’Isola dei Famosi.