Sondaggi Isola dei Famosi 2024, chi sarà eliminato stasera 22 maggio

Fonte: IPA Greta Zuccarello

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024, programmata per stasera dalle 21:30 su Canale 5. I naufraghi continuano il loro viaggio alla sopravvivenza tra dinamiche, nomination e prove nel reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ma chi sarà l’eliminato di questa puntata? Scopriamo insieme cose dicono i sondaggi riguardo alle preferenze dei naufraghi in nomination questa settimana.

Sondaggi Isola 2024: chi sarà eliminato

Dopo la puntata di domenica 19 maggio che ha visto una Valentina Vezzali lasciare la Palapa con un umore tutt’altro che positivo, nella serata di mercoledì dell’Isola dei Famosi 2024 scopriremo quale naufrago dovrà fare ritorno in Italia. A rischiare l’eliminazione, questa volta, i concorrenti sono 3: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello. A finire al televoto per effetto dei voti del gruppo sono stati Artur Dainese e Greta Zuccarello nominati dal gruppo, mentre Aras scelto dalla leader Karina.

Nulla, come sempre, è ancora deciso, ma i sondaggi online possono già farci immaginare chi potrebbe essere lo sfortunato di stasera. Secondo Forumfree, che raccoglie le opinioni degli spettatori che rispondono alla domanda Chi vuoi salvare?, la scelta del naufrago che dovrà tornare dall’Honduras è piuttosto chiara.

I numeri pubblicati dal portale ci dicono che il più apprezzato tra i nominati è Aras Senol, che raccoglie il 44% dei voti dal pubblico. Al secondo posto Artur Dainese, con il 38%. Molto meno votata Greta Zuccarello, che son solo il 18% delle preferenze potrebbe essere colei che dovrà tornare in Italia e abbandonare l’avventura facendo il tifo da casa per i naufraghi restanti.

Cosa succede stasera 22 maggio all’Isola dei Famosi

Anche questa sera in studio troveremo Vladimir Luxuria insieme agi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata, pronta a raccontarci tutte le dinamiche e le sensazioni dei concorrenti in gara.

Tolta la questione televoto, per i naufraghi crescono tensione e frenesia date dall’avvicinarsi della finale. I due gruppi sono ufficialmente stati sciolti e i naufraghi sono stati riuniti tutti insieme a Playa Dos, la spiaggia che dovrebbe accompagnarli fino alla fine della loro avventura. Tra dinamiche e qualche malcontento, Greta e Linda sembrano sempre più legate, generando qualche sospetto tra gli altri concorrenti.

Fonte: IPA

Le due, infatti, dopo che Greta ha perso una sfida contro Khady Gueye, ha dovuto legarsi con una corda a Linda. Dovendo trascorrere alcuni giorni praticamente in simbiosi, però, entrambe si sono rese conto di avere un ottimo feeling. “Non lo avrei mai immaginato ma abbiamo un buon feeling. Secondo me diventeremo amiche“. Ha commentato felicemente la Zuccarello.

Quando e dove vedere “Isola dei Famosi”

Questa sera l’appuntamento con l’Isola dei Famosi è, come di consueto, su Canale5 dopo i servizi del tg satirico Striscia La Notizia. Il programma, oltre che in diretta, può essere seguito anche sulla piattaforma di streaming dedicata: la puntata rimane disponibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda per poterlo recuperare più comodamente. Il programma potrà poi essere seguito e commentato anche tramite i social grazie all’hashtag ufficiale.