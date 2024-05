Fonte: IPA Valentina Vezzali

La puntata del 19 maggio 2024 dell’Isola dei Famosi ha intrattenuto i telespettatori con diversi colpi di scena. Il televoto ha decretato un’eliminazione e il pubblico è stato coinvolto anche in una votazione flash. Come sempre i naufraghi non si sono fatti mancare le polemiche, ma Matilde Brandi ha trasmesso anche emozioni positive e romantiche, grazie al suo incontro col fidanzato Francesco.

Matilde fortunata: 10

Matilde Brandi è stata protagonista della prima puntata domenicale dell’Isola dei Famosi 2024. La ballerina, infatti, durante l’episodio, è stata chiamata in causa da Valentina Vezzali e Khady Gueye, ma, in quest’occasione, ha saputo difendersi con calma e schiettezza. In seguito, anche Edoardo Franco ha chiesto delle spiegazioni alla naufraga e lei, stavolta, ha utilizzato tutta la sua diplomazia, a volte, piuttosto esagerata. Ma il momento in cui Matilde Brandi è stata più sotto i riflettori è quello in cui ha potuto prima parlare e, poi, riabbracciare il suo fidanzato Francesco. I telespettatori sono abituati a questi momenti romantici, ma, stavolta, il partner della ballerina ha messo un po’ di zucchero in più sulla dolce sorpresa.

Francesco, intanto, ha voluto effettuare le rassicurazioni che qualunque donna vorrebbe sentire dal proprio uomo, affermando che la coreografa è splendente senza trucco e ancora più bella. In seguito lui ha svelato anche l’intenzione di sposarla a breve. Un uomo proprio da non lasciarsi scappare, fortunata.

Edoardo Franco rivelazione: 10

Tra i diversi concorrenti meno conosciuti del cast vip del reality show c’è Edoardo Franco, che sta facendo un percorso molto brillante nel programma televisivo. Lo chef, infatti, anche se è rimasto fuori dai giochi per diverse settimane per aver contratto il Covid-19, ha saputo farsi notare dai telespettatori in modo davvero intelligente. Mai sopra le righe e attaccabrighe, Edoardo Franco è un osservatore che, se interrogato da Vladimir Luxuria, dice sempre la sua in modo schietto e senza nascondersi dietro il solito buonismo. Anche nella puntata del 19 maggio 2024 dell’Isola dei Famosi, lo chef ha affrontato con sapienza una discussione che lo riguardava che poteva sfociare facilmente in una polemica. Così non è stato, Edoardo Franco ha giocato di saggezza e astuzia, palesando al pubblico il suo punto di vista con stile. Rivelazione dell’anno.

Valentina Vezzali velenosa: 3

A differenza di Edoardo Franco, che sembra gestire con sapienza anche le discussioni più ostiche, Valentina Vezzali ha il dono di trasformare in polemica ogni chiacchierata con i compagni d’avventura che, in molti, le addebitano un atteggiamento da bambina, proprio per come gestisce le discussioni. Secondo alcuni naufraghi, la campionessa olimpica mette il broncio e se la prende per ogni opinione negativa che riceve, anche se non fa altro che chiedere conferme agli altri, che si ritrovano, così, nella situazione di non poterle dire la verità, perché lei, poi, mette il muso e tende a isolarsi.

La sportiva, dal canto suo, non ha risparmiato giudizi velenosi ad alcuni compagni d’avventura. Nella puntata del 19 maggio 2024 del reality show, infatti, Khady Gueye ha svelato che la campionessa olimpica ha parlato male di Matilde Brandi, affermando che lei, davanti alle telecamere, si rende protagonista unica, mettendo da parte gli altri. Valentina Vezzali ha confermato la sua opinione, salvo poi essere svelato che l’episodio in cui Matilde Brandi le aveva negato un ruolo da protagonista è quello in cui hanno visto un serpente.