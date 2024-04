Fonte: IPA Valentina Vezzali

Valentina Vezzali è una delle più grandi campionesse italiane. Un mostro sacro nella disciplina del fioretto, in grado di scrivere alcune delle pagine più rilevanti della storia di questo sport. Col tempo, però, il suo volto ha trovato spazio in ambiti differenti, come quello politico, per poi tentare la sfida del mondo dello spettacolo. È infatti nell’elenco dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024.

Chi è Valentina Vezzali

Nata il 14 febbraio 1974 a Jesi, Valentina Vezzali è un’ex schermitrice, specializzata nella disciplina del fioretto. Conclusa la sua carriera, è stata impegnata in politica con il ruolo di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport. Il tutto nel corso del governo di Mario Draghi, tra il 2021 e il 2022.

Nel corso della sua carriera esaltante, ha conquistato ben nove medaglie alle Olimpiadi, delle quali sei d’oro, una d’argento e due di bronzo. Il suo palmares la premia come una delle sportive di maggior successo della storia italiana. Per quanto riguarda il fioretto, è ancora oggi l’atleta più vincente di sempre e la donna più medagliata nella scherma.

Non si è però cimentata soltanto nelle Olimpiadi, ovviamente. Ha conquistato ben 16 titoli Mondiali, 13 Europei, cinque Universiadi, due Giochi del Mediterraneo, 30 titoli nazionali in toto e 11 Coppe del Mondo.

Vita privata

Valentina Vezzali è cresciuta in una famiglia felice, come tante, ma ha dovuto sopportare la morte prematura di suo padre, scomparso a soli 51 anni. Ha ben tre sorelle maggiori, Maria, Stefania e Nathalie, che non hanno però seguito la sua stessa strada. Dal 1999 fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, che la vede ufficialmente con la qualifica di sovrintendente. Ha inoltre ottenuto la cittadinanza onoraria del piccolo comune d’origine di sua madre, Quattro Castella.

Nel corso degli anni ha pubblicato ben due autobiografie, avendo tanto da raccontare sotto l’aspetto sportivo e privato. Parlando proprio di quest’ultimo, è stata sposata dal 2002 al 2017 con Domenico Giugliano, ex calciatore professionista. Un amore coronato dalla nascita di due figli. Il primo, Pietro, è venuto al mondo nel 2005, tre anni dopo le nozze. Il secondo è invece giunto in tutt’altra fase della sua vita, ovvero nel 2013, e il suo nome è Andrea.

Sappiamo di lei che è una gran tifosa dell’Inter e che L’Isola dei famosi non rappresenta il suo esordio televisivo in assoluto, anzi. Nel 2009 ha infatti preso parte, in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron, alla quinta edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Isola dei Famosi 2024

I fan di Valentina Vezzali saranno rimasti di certo un po’ sorpresi nel sapere che ha accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi. Non una mossa di quelle “a caccia di un ritorno di gloria”, certamente.

È stata proprio la campionessa a spiegare le proprie motivazioni. Un’appassionata di sport come lei non sa resistere a una sfida fisica come questa. In fondo è proprio quello che ha spinto sportivi come Federica Pellegrini a partecipare a Pechino Express: “Vado all’Isola perché mi piacciono le sfide, le avventure e soprattutto perché mi piace vincere”.