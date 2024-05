Fonte: IPA Isola dei Famosi, Karina e Artur

Ancora un cambio di programmazione, per Isola dei Famosi, che perde la tradizionale collocazione del lunedì per lasciare spazio a Io Canto Family. Il reality condotto da Vladimir Luxuria torna in onda mercoledì 22 maggio dopo la diretta di domenica 19 in cui è stata eliminata Valentina Vezzali in piena polemica, mentre Samuel Peron è risultato essere il preferito dal pubblico.

Perché Isola dei Famosi non va in onda

Non manca molto alla finale dell’Isola dei Famosi, prevista per giugno, ma il programma non ha ancora trovato una collocazione stabile all’interno del palinsesto di Canale5, perdendo prima il doppio appuntamento del giovedì e poi quello del lunedì, che invece era rimasto una certezza per molte settimane. L’esperimento della domenica non ha dato il risultato sperato, con uno share ben al di sotto della media, quindi non è certo che venga mantenuta la prima serata del giorno festivo.

Di certo, lunedì 20 maggio viene trasmessa la prima puntata di Io Canto Family, con la conduzione di Michelle Hunziker. In questo caso, non sorprende l’avvicendamento al timone dato che è stato proprio Gerry Scotti a spiegarne le motivazioni durante una delle sue ultime ospitate a TvTalk da Massimo Bernardini. Il conduttore pavese voleva infatti evitare il rischio di una sovraesposizione dopo il debutto della nuova edizione de La Ruota della Fortuna che si conclude entro maggio.

L’addio con polemica di Valentina Vezzali

“Siamo al risultato del televoto flash, abbiamo chiesto ‘Chi volete eliminare?’ È il momento di conoscere la scelta fatta da casa. Vedo in piedi ad attendere il loto destino Valentina ed Artur”, ha dichiarato Vladimir Luxuria un attimo prima di leggere il verdetto che ha determinato l’eliminazione di Valentina Vezzali, senza sapere però che l’ex atleta stava per lasciare la Palapa senza salutare i suoi compagni d’avventura.

“Vedo che stavi scappando, io non voglio che tu lasci con questo spirito l’Isola perché comunque hai fatto un percorso e perché è vero che ti hanno mandata in nomination ma è stata la gente da casa a scegliere di farti andare via. Non è colpa dei tuoi compagni naufraghi che ti chiedo di salutare almeno con un sorriso se non con un abbraccio”, ha chiesto la conduttrice, che ha ricevuto questa risposta: “Non do la colpa ai miei compagni. Li ringrazio per questo mio percorso e il pubblico per avermi seguita. Faccio un grande in bocca al lupo e che vinca il migliore”.

“Perché stavi fuggendo via? A me piace essere sincera. Perché stavi andando via? Perché eri incavolata, imbronciata. Un po’ infantile. Scusa, adesso lo dico. Ti ho difesa fino ad adesso”, ha aggiunto Luxuria, che ha così riscaldato l’atmosfera di un’Isola in cui di certo non manca la tensione. Non sono però mancati i momenti romantici, primo fra tutti quello che ha visto Matilde Brandi riabbracciare il suo fidanzato con il quale ha rivelato di volersi sposare molto presto. La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda il 22 maggio, dalle 21,30, su Canale5.