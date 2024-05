Fonte: IPA Vladimir Luxuria conduce "Isola dei Famosi"

La prima serata dell’Isola dei Famosi è cambiata, più volte. Gli spostamenti non sono però bastati per salvare le sorti del programma che pare avvicinarsi ora a una chiusura anticipata della quale non si conosce ancora la data. I continui ritiri non hanno aiutato al rilancio del reality show che ha provato a rinnovarsi con una conduzione inedita, quella di Vladimir Luxuria, che si è impegnata davvero molto perché tutto andasse per il meglio. I suoi sforzi non sono stati sufficienti, e nemmeno quelli dei due opinionisti mai davvero centrati: il risultato è stato un programma che non ha ottenuto il successo che avrebbe meritato e che potrebbe addirittura chiudere in anticipo.

Anticipazioni Isola dei Famosi del 26 maggio: i cinque nominati

Al centro della semifinale ci sono i cinque naufraghi in nomination, che rischiano una delle ultime eliminazioni di quest’edizione a guida Vladimir Luxuria. Si tratta di Artur Dainese, Dario Cassini, Edoardo Franco, Karina Sapsai e Linda Morselli. Secondo i sondaggi del 26 maggio, l’unico concorrente a salvarsi per certo potrebbe essere Artur Dainese, che ha capito come giocarsi le sue carte ed è sempre più proiettato verso la finale che potrebbe addirittura vincere.

Le nomination evidenziano inoltre come l’ingresso dei nuovi naufraghi non abbia aiutato a risollevare le sorti dello show, visto che sono finiti immediatamente in nomination. Il tempo per farli emergere non era abbastanza: non sono mai riusciti a integrarsi davvero, nonostante gli intenti iniziali fossero quelli di rinforzare il gruppo e creare nuove dinamiche, che quest’anno hanno faticato moltissimo a emergere se facciamo eccezione per il triangolo amoroso tra Khady, Artur e Linda del quale si parlerà nel corso della puntata del 26 maggio.

Chi rischia il ritiro

Dopo l’eliminazione di Greta Zuccarello, che ha determinato l’uscita di uno degli ultimi personaggi forti di quest’edizione, pare che Vladimir Luxuria stia facendo di tutto per scongiurare un nuovo ritiro che potrebbe mettere in seria difficoltà l’intero programma. Il nome del naufrago interessato è tenuto segreto ma pare proprio che il gruppo stia per perdere un altro nome importantissimo a un passo dalla finale, attesa probabilmente per la prossima settimana.

Un gran peccato per Isola dei Famosi, che era partita con ottimi propositi e con una conduzione fresca e dalla quale ci aspettavamo moltissimo. I ritiri, avvenuti per diversi motivi, sono stati uno dei motivi principali di questa débâcle così evidente soprattutto in termini di ascolti che hanno fatto fatica fin dalla prima puntata, nonostante le numerose novità messe in campo.

Quando va in onda Isola dei Famosi

La semifinale di Isola dei Famosi va in onda il 26 maggio in prima serata su Canale5 e nella nuova collocazione della domenica che non aveva salvato le sue sorti critiche. L’appuntamento è fissato per le 21,30 e dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint, mentre è trasmessa in contemporanea sul canale dedicato Mediaset Infinity. Lo show vive anche sui social grazie all’hashtag dedicato e che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La puntata è disponibile dopo la diretta per la fruizione on demand.