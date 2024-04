Fonte: IPA Chef Edoardo Franco

Edoardo Franco è uno chef italiano e, al tempo stesso, un volto noto televisivo. Ciò perché il pubblico ha avuto modo di conoscerlo nel 2022 durante un’edizione di MasterChef Italia. In tanti conoscono benissimo la sua storia ma c’è chi lo conoscerà soltanto dopo il suo approdo a L’Isola dei famosi 2024. Ecco dunque di chi si tratta.

Chi è Edoardo Franco

Nato a Varese nel 1996, Edoardo Franco si appassiona al mondo della cucina fin da giovanissimo. È certo di voler cucinare nella vita e per questo sceglie un indirizzo di studi che lo avvicina ai fornelli e, in generale, al mondo della ristorazione.

Di colpo poi cambia vita, diplomandosi presso un istituto alberghiero, per poi trasferirsi in Scozia, precisamente a Edimburgo, dopo il titolo. Il suo obiettivo era quello di arricchirsi personalmente grazie alla scoperta di culture differenti da quella propria, italiana.

Lì ha lavorato come biker e barman, al fine di mantenersi, per poi tornare a casa dopo anni nel Regno Unito. Si è dunque concentrato sul suo sogno di diventare chef, con un bagaglio di ricette molto più ampio rispetto al passato.

L’esperienza a MasterChef

Il suo percorso lo vede prendere un’altra decisione insolita, quella di gettarsi nello studio di MasterChef, a caccia del successo finale. Superati provini, ha subito stupito i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. I tre si sono lasciati trasportare nel suo mondo, tra mille racconti e grandi sorrisi.

Il pubblico lo apprezza fin da subito, adorando il suo approccio creativo alla cucina e, in fondo, alla vita. Il grembiule bianco è stato soltanto il primo passo per lui, che ha fatto propria la dodicesima edizione del cooking show di Sky. È infatti risultato il vincitore, ottenendo non soltanto un ricco montepremi da 100mila euro, ma anche la possibilità di formarsi presso ALMA, ovvero la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nel 2023 è inoltre stato pubblicato Daje! La mia cucina senza confini, ovvero il suo primo libro di ricette. Un volto che ispira simpatia, il suo, al punto da trovare spazio in svariati programmi, come Le Iene e Stasera c’è Cattelan. Il mondo del piccolo schermo pare essergli congeniale, al punto di scegliere d’accettare l’offerta de L’Isola dei famosi 2024.

Vita privata

Edoardo Franco è un ragazzo molto spigliato e simpatico e di certo nel reality condotto da Luxuria saprà distinguersi. Per quanto riguarda la sua vita privata, però, non sappiamo poi molto. Aveva raccontato durante MasterChef d’essersi trasferito in Scozia con la sua fidanzata del tempo. Tra i due, però, era presto finita.

Per questo aveva poi fatto ritorno in Italia, andando a Milano, per poi ripartire alla volta della Svezia e, infine, della Germania. Non ci sono informazioni, ad oggi, su un suo coinvolgimento sentimentale. È possibile però che qualche informazione in più salterà fuori proprio durante il reality show di Canale 5.

A differenza di altri ex vincitori del cooking show, non ha aperto un suo locale. Sui social continua a proporre sue ricette ed è stato special guest di svariati eventi, come l’Eurochocolate 2023, oltre che di iniziative solidali, come la preparazione dei “mappazzoi” per la Milano Zoofila Dog Rescue Odv. Non sogna un ristorante, bensì un chiringuito in spiaggia, che rientra più nel suo stile. Non è da escludere che, dopo la vita da naufrago, potremo ritrovarlo in nuovi programmi.