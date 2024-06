Anticipazioni Isola dei Famosi, finale: pronostico vincitore e montepremi

Fonte: IPA Vladimir Luxuria a L'Isola dei Famosi 2024

Tutto pronto per la finale de L’Isola dei Famosi 2024. Andrà in onda su Canale 5 mercoledì 5 giugno l’ultima puntata del reality show guidato da Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. A contendersi il titolo di vincitore gli ultimi sei naufraghi rimasti in gioco: chi avrà la meglio tra Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Franco, Samuel Peron, Edoardo Stoppa e Alvina Verecondi Scortecci?

Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni della finale

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti dovranno superare per coronare il sogno di vincere la diciottesima edizione del reality show e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza). Uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto non si aspettano che ci sia un finalista “segreto”. Si tratta di Samuel Peron, che tornerà in Playa nel corso della diretta condotta da Vladimir Luxuria. Inoltre i naufraghi riceveranno una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024? Il naufrago favorito

Il primo a conquistare il titolo di finalista de L’Isola dei Famosi 2024 è stato Edoardo Stoppa, seguito da Arthur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci, unica donna e non famosa a contendersi la vittoria. Un televoto flash ha poi decretato l’uscita di Matilde Brandi dal gioco ed eletto Samuel Peron e Edoardo Franco rispettivamente quarto e quinto finalista. A loro si è infine aggiunto l’attore turco Aras Senol.

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024? Secondo i pronostici il favorito di questa edizione è Edoardo Stoppa, che in Honduras ha lasciato il segno. Sin dalla prima puntata, l’ex inviato di Striscia la notizia (e marito di Juliana Moreira) è apparso come l’eletto a un trionfo quasi certo e, anche se ultimamente è finito nel mirino dei social per aver giocato da stratega, il pubblico sembra continuare a tifare per lui.

Stoppa dovrà però fare i conti con l’altro grande favorito di questa edizione: Edoardo Franco, che con quasi 15 chili in meno è uno dei concorrenti che ha perso più peso a L’Isola dei Famosi. Molto amato dal pubblico pure l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron, apprezzatissimo per essersi dimostrato un leale compagno di sfide e trionfatore nel duello con la Brandi.

Dove vedere la finale de L’Isola dei Famosi 2024 in diretta e in streaming

Sarà possibile seguire la finale dell’Isola dei Famosi 2024 sintonizzandosi mercoledì 5 giugno su Canale 5, a partire dalle ore 21.35. La puntata sarà trasmessa in streaming, gratis, sulla piattaforma Mediaset Infinty.

Purtroppo la programmazione ballerina, la decisione di sostituire Ilary Blasi e i concorrenti che non hanno saputo dare vita a dinamiche interessanti per il pubblico hanno influito sulla riuscita di questa edizione, la meno vista degli ultimi anni.

Un flop per Mediaset, che ha deciso di chiudere in anticipo il reality show, programmando la finale per il 5 maggio e non per il 9, come previsto inizialmente. Ad oggi il futuro della trasmissione resta incerto: c’è chi parla di un ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti e chi di uno stop provvisorio in favore di un gradito ritorno, quello de La Talpa.