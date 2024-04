Samuel Peron, chi è il ballerino all’Isola dei Famosi 2024

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Samuel Peron

Samuel Peron è uno dei ballerini di danze latino-americane più noti al grande pubblico televisivo. Il danzatore, infatti, ha all’attivo diverse partecipazioni tv in programmi di grande successo. Pilastro, per diversi anni, della trasmissione Ballando con le Stelle, Samuel Peron ha sempre intrattenuto i telespettatori di Rai Uno con la sua grande bravura e coreografie mozzafiato. Il danzatore, però, è anche il vincitore di un altro show televisivo targato Rai e, nel 2024, è stato scelto come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, passando, così, a un programma televisivo di Mediaset.

Samuel Peron, la carriera del naufrago dell’Isola dei Famosi 2024

Samuel Peron è nato il 21 aprile 1982 a Marostica, in provincia di Vicenza. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 ha cominciato la sua carriera artistica nel mondo della danza già da molto piccolo. Infatti, all’età di 4 anni, il danzatore ha iniziato a formare il suo talento che l’ha portato a essere protagonista di alcune delle trasmissione televisive più note di Rai e Mediaset. La carriera da ballerino, infatti, porta Samuel Peron in tv già nel 1991 nella trasmissione Sabato al circo come membro del corpo di ballo.

La partecipazione televisiva, però, che lo trasforma in un vero e proprio personaggio noto, è quella da professionista di Ballando con le Stelle. Samuel Peron si aggiunge al cast del fortunato programma tv di Rai Uno nel 2005, quando lo show televisivo è solo alla seconda edizione e vi resta fino al 2023, quando si piazza secondo insieme a Simona Ventura. Nel 2024, secondo alcune indiscrezioni, il ballerino potrebbe lasciare il suo posto nel dancing show.

Samuel Peron, però, ha preso parte anche a diverse altre trasmissioni televisive. Il ballerino è stato inviato di Buongiorno benessere, mentre nel 2021 è stato uno degli ospiti fissi del salotto televisivo di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Nel 2022 torna in veste d’inviato per due diversi show tv, Camper e Weekly. L’anno successivo, Samuel Peron vince un programma televisivo condotto da Mily Carlucci: Il cantante mascherato. Nella trasmissione televisiva, il ballerino ha mostrato tutto il suo talento artistico nei panni del Cavaliere Veneziano. Nel 2024 Samuel Peron è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi.

Parallelamente alla carriera televisiva, il protagonista di Ballando con le Stelle ha portato avanti un importante percorso di studi. Il ballerino, infatti, si è laureato nel 2015 presso l’Università telematica San Raffaele. L’artista è stato anche protagonista di pezzi teatrali come La febbre del sabato sera e Tango d’amore… e di due film: Il ritmo della vita e Ballando il silenzio.

Samuel Peron, la vita privata

Oltre alle grandi soddisfazioni lavorative, Samuel Peron è anche un compagno e un papà affettuoso. Il ballerino, infatti, è legato dal 2013 a Tania Bambaci, una modella messinese. Dall’amore straordinario tra il ballerino e la sua fidanzata è nato nel 2022 il piccolo Leonardo. La coppia, però, non ha per il momento l’intenzione di convolare a nozze, visto che non ritengono il matrimonio il fondamentale coronamento dell’amore.

Samuel Peron, parlando del suo amore per Tania Bambaci in un’intervista, ha svelato il segreto della loro coppia: “Credo che ogni coppia abbia il proprio segreto. Forse il nostro è legato al fatto che il lavoro ci tiene spesso e volentieri distanti per cui ogni volta che ci ritroviamo è bellissimo. Tania e io stiamo davvero molto bene insieme, ci supportiamo a vicenda e non ci sminuiamo mai”.