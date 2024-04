Fonte: IPA Samuel Peron

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024 ha presentato ai telespettatori ogni tipo di emozione. La puntata si è aperta con il risultato del televoto ma, in seguito, ci sono state diverse sfide e confronti più o meno accesi tra i concorrenti. Come se ciò non bastasse, due nuovi naufraghi hanno raggiunto l’isola e Francesca Bergesio si è dovuta ritirare.

Vladimir Luxuria artefatta: 4

Vladimir Luxuria, conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, dopo l’addio di Ilary Blasi, è giunta alla seconda puntata di conduzione, andata in onda l’11 aprile 2024. La presentatrice televisiva, però, sembra risultare ancora poco serena in questo nuovo ruolo, che la vede protagonista. Se nella prima puntata, la conduttrice tv è sembrata un po’ rigida, nel secondo episodio dell’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ha dato l’impressione di una conduzione un po’ artefatta. La presentatrice tv, infatti, si è aperta a delle battute durante la puntata, che davano l’impressione di essere un po’ costruite. Così è stato, a esempio, quando ha detto che ha deciso di condurre il reality show proprio per la prova di apnea. Sono le prime prove da conduttrice, speriamo che il tempo le porti più naturalezza.

Samuel Peron diretto: 9

Al contrario della conduttrice televisiva, Samuel Peron dà l’impressione di essere un concorrente davvero diretto e senza peli sulla lingua. Il ballerino di Ballando con le Stelle, in particolare, sembra riuscire a mescolare la dote della schiettezza con quella dell’umiltà, qualcosa di veramente raro. Cambierà e ci farà vedere il suo vero io o possiamo già eleggerlo come spirito guida dell’isola? Nel dubbio si ferma a 9.

Edoardo Franco cartone: 10

Tra i diversi naufraghi di ogni edizione dell’Isola dei Famosi c’è sempre qualcuno che spicca, suo malgrado, in simpatia. Di solito, infatti, non si tratta di un concorrente che volontariamente decide di divertire il pubblico da casa ma di qualcuno che si trova, in automatico, nell’occhio del ciclone dell’ironia del pubblico da casa e, perché no, anche dei protagonisti in studio. Il cartone animato vivente di quest’anno sembra proprio essere Edoardo Franco che, nel corso della seconda puntata del reality show, è stato protagonista di un vero e proprio siparietto comico. Infatti, prima di cominciare la prova immunità, tutti si sono dovuti fermare ad aspettare per minuti che sembravano infiniti che lo chef si riuscisse a mettere in posizione. Peccato che lui continuava a cadere, scatenando l’ilarità generale. C’è odore di protagonista dell’edizione.

Sonia Bruganelli inascoltata: 5

Come ogni reality show che si rispetti, anche l’Isola dei Famosi 2024 prevede la presenza di alcuni opinionisti nello studio televisivo, ad affiancare Vladimir Luxuria. Tra di loro Sonia Bruganelli che scalpita spesso per raccontare al pubblico la sua visione di quanto accade in Honduras. La voce dell’ex moglie di Paolo Bonolis, però, resta molto spesso un suono di sottofondo, inascoltato dalla conduttrice televisiva e, in automatico, anche dai telespettatori. Sonia Bruganelli si ferma a 5 perché non c’è opinionista senza opinioni, deve provare, quindi, a farsi notare di più o a rinunciare a spiccare nel reality show.

Francesca Bergesio commovente: 10

Francesca Bergesio ha dovuto lasciare il suo ruolo da naufraga dell’Isola dei Famosi 2024 a causa di un infortunio. La ragazza è apparsa veramente molto scossa dalla notizia che è, in realtà, qualcosa di molto comune nel reality show. Però, anche se i telespettatori sono abituati a questa possibilità, l’addio di Francesca Bergesio è stato qualcosa di più toccante del solito.