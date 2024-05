Isola dei Famosi, tre nuovi ingressi nel cast

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Novità in vista per l’Isola dei Famosi. Dopo i recenti forfait di alcuni concorrenti, tre nuovi naufraghi sono pronti a fare il proprio ingresso nel cast del reality: solo uno di loro è un volto noto, mentre sugli altri due aleggia il mistero. Chi avrà assoldato Vladimir Luxuria per risollevare le sorti del suo show?

Chi sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi

L‘Isola dei Famosi 2024 non è partita nel migliore dei modi. L’edizione condotta da Vladimir Luxuria ha già visto i ritiri di ben tre concorrenti, ovvero Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi, a cui si aggiungono l’espulsione di Francesco Benigno e gli infortuni di Tonia Romano e Francesca Bergesio. Per dare nuovo vigore ad un cast ormai dimezzato, la produzione sarebbe pronta a far approdare in playa altri tre naufraghi: secondo TV Blog, infatti, sarebbero stati contattati un comico e due modelle.

Del primo si conosce anche il nome: si tratta infatti di Dario Cassini, attore di fiction e comico noto per aver preso parte a programmi come Zelig, Colorado e, in qualità di concorrente, a Ballando con le Stelle. Non è nota invece l’identità delle due indossatrici, che gli spettatori conosceranno solo nella prossima puntata dello show, il 6 maggio.

I problemi di cast dell’Isola dei Famosi

Complici probabilmente gli ascolti poco esaltanti, pare che diverse star abbiano detto “no” all’Isola dei Famosi targata Luxuria. A riportare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che a RTL 102.5 ha raccontato:“Oggi devo dire una cosa veloce su L’Isola dei Famosi: hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello. Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire” ha confidato l’esperto in anteprima.

Non sono chiari i motivi del rifiuto dei vip contattati, ma oltre a ragioni personali potrebbero esserci anche gli ascolti non esaltanti fatti registrare dal reality. Lo show, orfano della conduzione di Ilary Blasi, è tornato nei palinsesti in veste del tutto rinnovata, con Vladimir Luxuria al timone, Elenoire Casalegno inviata in Honduras, e Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti. Un assetto che, probabilmente, non ha del tutto convinto il pubblico di Canale 5, che in termini di share non ha regalato grandi soddisfazioni al programma.

La partita degli ascolti, tuttavia, non è ancora chiusa: oltre ai tre nuovi ingressi, la produzione avrebbe in serbo un’altra sorpresa per i suoi aficionados. Sonia Bruganelli sarebbe pronta ad approdare in Honduras, come suggerisce una sua stories su Instagram: l’opinionista si è infatti immortalata a bordo di un aereo, spiegando di essere in volo proprio verso la playa. Difficile immaginare un suo ingresso a sorpresa nel cast, ma la presenza dell’imprenditrice tra i naufraghi potrebbe fare decisamente bene alle dinamiche di una gara che, ad eccezione di pochi colpi di scena, non sembra decollare.