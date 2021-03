Canzone Segreta: Serena Rossi è splendida. E la Marino sorprende Luca Argentero

editato in: da

È finalmente arrivato il momento dell’esordio di Serena Rossi alla conduzione di Canzone Segreta, il suo nuovo show in onda su Rai1. Nel corso della prima puntata si sono susseguiti sul palco tantissimi ospiti tra i più amati dal pubblico, ed è stato un vero tripudio di emozioni.

Aspettavamo da tempo questo appuntamento, che vede al timone un’attrice davvero spettacolare. Serena Rossi, reduce dall’incredibile successo della fiction Mina Settembre, è approdata nuovamente sul piccolo schermo, questa volta in veste di conduttrice. Il suo programma, mutuato da uno show francese che ha riscosso molti consensi in patria, ha subito conquistato i telespettatori: gli ospiti, che si sono alternati sulla poltrona bianca al centro dello studio, hanno vissuto splendidi ricordi ed emozioni magnifiche ascoltando la loro canzone del cuore.

Lacrime di commozione hanno caratterizzato questa prima puntata, che ha visto Serena Rossi regina incontrastata della scena. Bellissima come sempre, la conduttrice ha sfoggiato per l’occasione un delizioso abito firmato Etrò, nei toni del nero e del verde smeraldo, con un corpetto ricco di paillettes e uno spacco vertiginoso. Il make up, un elegante smokey eyes, e dei preziosissimi orecchini hanno completato il suo look strepitoso.

Il primo ospite a dare il via alla puntata è stato Luca Argentero, che ha ricevuto una sorpresa toccante dalla sua compagna Cristina Marino e da alcuni dei suoi amici più cari. Stefano Fresi, con il quale ha da anni uno stretto legame privato e professionale, ha intonato per lui la bellissima canzone Sexy Tango, di Fabio Concato, accompagnandosi al pianoforte. Il brano è non solo un dolcissimo ricordo per Argentero, ma è anche un tenero richiamo alla sua piccola Nina, il cui nome viene citato nel ritornello.

La Marino è intervenuta in un secondo momento, regalando al suo compagno un delizioso ballo sul palco di Canzone Segreta. Dopo la grande emozione vissuta, Luca ha raccontato del primo incontro tra lui e Cristina: “È stato a Santo Domingo, dove non ero a fare turismo di bassa lega, stavamo girando lo stesso film. La canzone che ha ballato è quella che abbiamo ballato insieme la prima sera” – ha rivelato l’attore.

In seguito, è stato il turno di Marco Tardelli: anche per lui la commozione ha preso il sopravvento, tanto che non ha potuto trattenere qualche lacrima. La sua compagna Myrta Merlino le ha fatto un bellissimo regalo assieme a Sara, la primogenita dell’ex calciatore nata dal suo primo matrimonio. La stessa Serena Rossi si è emozionata profondamente, davanti allo sguardo commosso di Tardelli.

Sulla poltrona bianca si sono poi alternati Virginia Raffaele, Carlo Conti, Cesare Bocci, Veronica Pivetti e Franca Leosini. E anche per loro, le sorprese non si sono fatte attendere.