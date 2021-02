Mina Settembre 2, la seconda stagione con Serena Rossi si farà

editato in: da

Mentre su Rai Uno la prima stagione giunge al termine, forte di un successo non indifferente in fatto di ascolti, dietro le quinte si lavora già alla seconda stagione di Mina Settembre.

La fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti è stata confermata e ritornerà presto sulla rete ammiraglia della tv di Stato con nuovi episodi.

A confermarlo è stato l’head writer della serie, Fabrizio Cestaro, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha dato anche qualche anticipazione.

“Siamo al lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite (…). L’unica cosa che posso dire è che, dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

In Mina Settembre 2, quindi, i telespettatori potranno quindi scoprire qualche sfaccettatura in più del personaggio interpretato da Serena Rossi, che prenderà finalmente una decisione che – chissà – potrebbe cambiare in modo inaspettato le dinamiche della serie.

Quanto al cast della fiction, tutti i protagonisti sarebbero confermati anche per la seconda stagione: “Rivedrete proprio tutti gli attori, da Serena Rossi – ovviamente – a Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti fino a Davide Devenuto. Non ci sono dubbi. Devo dire che il cast è stato fatto veramente bene. Sono tutti bravissimi”, ha dichiarato Cestaro.

Ma quando andrà in onda Mina Settembre 2? Anche su questo al momento non si possono avere certezze, tante le variabili, specie con la pandemia che continua a rallentare le produzioni. L’idea è quella di tornare sul set al più presto per poi trasmetterla già nel 2022.

“L’obiettivo è quello di fare passare meno tempo possibile rispetto alla messa in onda – ha detto Cestaro riguardo alle riprese – La produzione ha stabilito una data ma non posso dirla perché è soggetta a una serie di variabili che non dipendono da noi. Però sarà a strettissimo giro”.

Per il momento, dunque, dovremo salutare Serena Rossi e la sua Mina Settembre, certi che si tratti solo di un “arrivederci”.