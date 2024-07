Ascolti tv del 21 luglio: Mina Settembre, la sfida di Serena Rossi contro Segreti di Famiglia

Fonte: Ansa Serena Rossi

Nella calda estate italiana, cosa sceglie di guardare il pubblico? Ecco gli ascolti tv di domenica 21 luglio: gli spettatori si sono divisi tra le repliche di Mina Settembre, la fortunata serie tv su Rai 1 che vede protagonista Serena Rossi, e la soap turca di Mediaset in onda su Canale 5 in prima serata Segreti di Famiglia.

Cosa era in programma sugli altri canali? Su Rai 2 l’appuntamento era con il film Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia, mentre su Rai 3 è andato in onda Report – Estate (Inchieste). Su Rete 4 invece un grande classico, il film Pearl Harbor, e su Italia 1 Tilt – Tieni il tempo, il nuovo game show di Enrico Papi.

Prima serata, ascolti tv del 21 luglio 2024: Mina Settembre perde contro Segreti di Famiglia

Nella serata di ieri, domenica 21 luglio 2024, su Rai 1 – dalle 21.06 alle 22.56 – la replica di Mina Settembre ha conquistato 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share (primo episodio: 1.722.000 – 12.3%; secondo : 1.659.000 – 13%).

Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.09 – la soap turca Segreti di Famiglia ha invece tenuto incollati allo schermo 1.668.000 spettatori pari al 13.8% di share, vincendo così la sfida. Su Rai 2 – dalle 21.03 alle 22.06 – TG2 Speciale sul ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha raccolto 522.000 spettatori (3.7%). A seguire Il Velo Nuziale – Luna di miele in Grecia ha segnato 406.000 spettatori e il 3.5%. Su Italia 1 Tilt – Tieni il Tempo ha collezionato 786.000 spettatori con il 7% di share.

Su Rai 3 Report in replica ha raccolto davanti al video 904.000 spettatori con il 7% (anteprima a 800.000 e il 5.7%). Su Rete 4 – dalle 22.03 all’1.33 – Pearl Harbor è stato visto da 452.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 – dalle 21.15 alle 22.33 – In Onda Prima Serata, al posto del film ha interessato 926.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Italia’s got Talent ha registrato 404.000 spettatori con il 3.4%, mentre sul Nove Little Big Italy ha segnato 323.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 21 luglio

Su Rai 1 TG1 – Edizione Straordinaria ha fatto sintonizzare 2.438.000 spettatori pari al 17.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raccolto 2.375.000 spettatori (16.9%), mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 964.000 spettatori (6.9%).

Su Rai 3 Sapiens Files – Un solo pianeta è arrivato a 546.000 spettatori (3.9%) e su Rete 4 Stasera Italia ha convinto 640.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 746.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte in onda fino alle 21.55 (media delle 2 parti: 713.000 – 5.1%). Su La7 In Onda ha convinto 1.203.000 spettatori pari all’8.5%, mentre su Tv8 4 Ristoranti ha raggiunto 490.000 spettatori (share del 3.5%).

Ascolti TV Preserale, dati del 21 luglio

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha siglato 1.846.000 spettatori con il 16.8% mentre Reazione a Catena ha fatto sintonizzare 2.692.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti Week end ha raccolto 1.008.000 spettatori (9.6%) mentre The Wall Week end ha intrattenuto 1.494.000 spettatori (12.6%).

Su Rai 2 Tour De France: Tour all’Arrivo ha segnato 1.395.000 spettatori e il 12.7%. Dopo Toureplay di 11 minuti (807.000 – 6.5%), S.W.A.T. ha registrato 328.000 spettatori (2.5%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 369.000 spettatori (3.3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 444.000 spettatori (3.5%).

Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 1.689.000 spettatori con il 13.5%. Blob ha raccolto 545.000 spettatori e il 4.2% e su Rete4 Terra Amara ha appassionato 445.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 The Women registra 165.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 – dalle 17.56 alle 19.42 – il Gran Premio di Fomula 1 d’Ungheria in differita raduna 1.014.000 spettatori (9.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più ha siglato 183.000 spettatori (1.5%).