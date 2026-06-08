Ascolti tv del 7 giugno, Grecia-Italia travolge Il racconto di una notte

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IPA Gerry Scotti

La domenica sera riserva sempre grandi sorprese davanti alla tv, ma ieri, 7 giugno, l’attrazione magnetica della maglia azzurra non ha lasciato scampo alla concorrenza. Gli appassionati di calcio e i tifosi più calorosi si sono dati appuntamento su Rai1 per seguire l’amichevole tra Italia e Grecia. Un match che, seppur lontano dalle pressioni delle competizioni ufficiali, ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico, dimostrando quanto l’amore per la Nazionale sia forte in qualsiasi momento dell’anno.

A fare le spese di questo travolgimento sportivo è stata la principale proposta di Canale5. La rete Ammiraglia Mediaset ha provato a intercettare una platea diversa, quella legata alle grandi storie sentimentali, proponendo la fiction Racconto di una notte. Nonostante l’intensità delle vicende familiari narrate, il drama non è riuscito a contenere l’ondata azzurra.

Il resto dei telespettatori si è diviso tra cinema e approfondimento. Su Rai3, l’informazione graffiante e puntuale di Riccardo Iacona con Presa Diretta ha catturato l’interesse di chi cercava la qualità del giornalismo d’inchiesta della terza Rete. Per gli amanti delle storie intramontabili, invece, Rete 4 ha rispolverato le note romantiche di Guardia del corpo, un classico che non stanca mai. Infine, la serata ha regalato anche leggerezza e sorrisi grazie a Italia1, che ha schierato la comicità irresistibile di Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Il ricco, il povero e il maggiordomo. Gerry Scotti è invece andato in onda regolarmente con La Ruota della Fortuna, approfittando dello stop di Affari Tuoi di Stefano De Martino che invece ha dovuto cedere il passo alla partita.

Prima serata, ascolti tv del 7 giugno

La prima serata televisiva ha visto trionfare lo sport su Rai1: l’incontro amichevole Grecia-Italia, trasmesso dalle 21:02 alle 22:58, ha catturato l’attenzione di ben 3.726.000 appassionati, registrando un ottimo 22.7% di share. Su Canale 5, la fiction Racconto di una Notte ha difeso la sua fetta di pubblico nella fascia oraria dalle 22:00 alle 00:21, appassionando 1.848.000 telespettatori pari al 14.9% di share.

Per quanto riguarda i canali a target più giovane, ottima performance di Italia1 con la commedia Il ricco, il povero e il maggiordomo, capace di incollare allo schermo 1.103.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai2, invece, l’appuntamento con la serie The Rookie ha intrattenuto una platea di 699.000 affezionati, fermandosi al 4.2% di share.

Passando al comparto dell’informazione e dei reportage, l’inchiesta di Rai3 con Presadiretta ha raccolto 894.000 spettatori pari al 5.4% di share (anticipata da una presentazione che ha segnato 525.000 contatti e il 3.1%), per poi salire al 6.2% con 819.000 spettatori nel segmento Presadiretta Più. Su Rete4, il grande classico Guardia del corpo ha continuato a fare presa sul pubblico, totalizzando 722.000 spettatori e il 5.2%.

Infine, le altre reti della sfaccettata offerta televisiva: il documentario storico di La7 D-Day – I Nastri Ritrovati ha raggiunto un ascolto di 189.000 spettatori (1.8%), mentre su Tv8 l’avventura di Jumanji – Benvenuti nella giungla ha ottenuto 389.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove, la replica de La Corrida ha saputo intrattenere 524.000 spettatori pari al 5.1% di share, dopo un’anteprima che aveva radunato 464.000 persone con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 7 giugno

Nell’access prime time e nei segmenti di traino, Canale5 ha fatto il pieno di ascolti grazie ai suoi storici giochi a premi: la brevissima anteprima di sette minuti Gira La Ruota della Fortuna ha subito conquistato 3.130.000 spettatori con il 20.3% di share, cedendo poi il testimone alla puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna. Il quiz, in onda dalle 20:53 alle 21:53, ha letteralmente dominato la fascia con ben 4.488.000 fedelissimi e un eccellente 26.5% di share.

Sul fronte dei talk-show e dei programmi di approfondimento serali, ottimi riscontri per La7 con In Onda, che ha interessato 937.000 spettatori (5.9%) nel primo segmento, mantenendo un’ottima tenuta anche nella seconda parte, rinominata In Onda Prima Serata, seguita da 811.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete 4, l’informazione di 4 di Sera Weekend ha invece registrato 625.000 spettatori pari al 4.1% nella prima tranche, per poi assestarsi a 590.000 appassionati e il 3.5% nella seconda parte.

Per quanto riguarda l’offerta delle altre reti, l’azione poliziesca di Italia 1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha saputo radunare davanti allo schermo una platea di 894.000 spettatori, segnando un buon 5.5% di share. Su Rai3, le storie e i ritratti di Illuminate hanno conquistato l’attenzione di 567.000 persone, pari al 3.6%. Infine, sul Nove, il viaggio gastronomico di Little Big Italy è stato la scelta di 463.000 telespettatori, registrando uno share del 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 giugno

La sfida del preserale ha visto una solida tenuta di Rai1, dove i giochi di parole hanno fatto da padroni: il segmento iniziale Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.744.000 spettatori pari al 13.9% di share, crescendo poi nel blocco principale di Reazione a Catena, che ha coinvolto ben 2.474.000 appassionati raggiungendo il 17.4%. Su Canale5, la risposta targata Mediaset con le repliche del celebre quiz ha visto l’anteprima Avanti il Primo! Story intrattenere 1.122.000 spettatori (9.5%), mentre l’appuntamento vero e proprio con Avanti un Altro! Story è stato la scelta di 1.437.000 persone, salendo al 10.6% di share.

Il pomeriggio ha regalato grandi emozioni anche agli amanti dei motori e dello sport in chiaro: su Tv8 la diretta o la differita del Gran Premio di Formula 1 ha fatto il pieno di ascolti, conquistando ben 1.348.000 appassionati e sfiorando la doppia cifra con il 9.7% di share. Spazio al calcio, invece, su Rai2, dove il match di Serie C – Ascoli-Brescia ha segnato un ascolto di 332.000 tifosi pari al 2.6%.

Sul fronte delle soap e dei magazine, ottimi risultati su Rete4 per la serie iberica La Promessa, che ha interessato una platea fedele di 704.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1, l’approfondimento giornalistico di Studio Aperto Mag ha siglato 376.000 contatti (2.9%), seguito subito dopo dall’azione poliziesca di Hawaii Five-0, che ha appassionato 518.000 spettatori pari al 3.5%.

Infine, l’informazione locale e la satira su Rai3: l’appuntamento quotidiano con i notiziari del TGR ha tenuto informati ben 1.478.000 cittadini con un ottimo 10.3% di share, lasciando poi spazio allo storico e fulmineo montaggio di Blob, che ha segnato l’attenzione di 573.000 spettatori pari al 3.8%.