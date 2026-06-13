Ascolti tv del 12 giugno, i Mondiali 2026 contro L’erede. Gerry Scotti senza De Martino

Rai 1 sacrifica Stefano De Martino per la partita Canada-Bosnia, su Canale 5 abbiamo visto "L'erede" e su Rete 4 "Quarto Grado": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Venerdì 12 giugno su Rai 1 è stata trasmessa la partita dei Mondiali 2026, Canada vs Bosnia. Per questo motivo Stefano De Martino è stato ancora una volta sacrificato.

Infatti, Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare spazio al match dei Mondiali e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ha avuto campo libero nella scalata dello share.

Su Rai 2 è andato in onda il primo episodio della serie Noi, mentre Rai 3 ha trasmesso il film cult con Romy Schneider, La Principessa Sissi.

Canale 5, prima di ricordare Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa, ha mandato in onda la serie L’erede, mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato l’appuntamento con Quarto Grado. Anche Italia 1 ha trasmesso un grande classico della cinematografia, Indiana Jones – I predatori dell’Arca Perduta. Su La 7 è andata in onda Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 12 giugno

La serata televisiva ha visto una netta polarizzazione degli ascolti, dominata principalmente dall’appuntamento sportivo su Rai1. Nella fascia di prima serata, la sfida calcistica dei Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina ha catturato l’attenzione di ben 4.097.000 spettatori, incollando allo schermo il 24.8% del pubblico totale tra le 21:02 e le 22:57. Su Canale 5, la proposta cinematografica con il film L’Erede ha registrato un buon seguito, conquistando 1.287.000 spettatori e ottenendo uno share del 12.1% in una fascia oraria prolungata dalle 22:06 fino alle 00:54.

Ottimi riscontri anche sul fronte dell’approfondimento giornalistico di Rete4: la puntata di Quarto Grado ha totalizzato ben 1.240.000 spettatori, raggiungendo l’11% di share. Su Rai3, il fascino senza tempo della pellicola La principessa Sissi ha segnato l’ascolto di 857.000 spettatori, pari a uno share del 5.3%, superando di misura l’appuntamento satirico su La7, dove Propaganda Live ha raggiunto 824.000 spettatori con il 6.9% di share.

Per quanto riguarda le altre Reti generaliste, Rai con il film Noi ha intrattenuto 714.000 spettatori (pari al 4.8% di share), mentre Italia1 ha puntato su un grande classico: I predatori dell’arca perduta ha incollato davanti al video 575.000 spettatori, registrando un 4.2% di share.

A chiudere il quadro degli ascolti troviamo i canali nativi digitali. Sul Nove, la comicità de I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 441.000 spettatori con il 2.9% di share, mentre su Tv8 l’episodio della serie nostrana I delitti del BarLume – Resort Paradiso ha ottenuto l’attenzione di 264.000 spettatori, fermandosi all’1.7% di share.

Access Prime Time, dati del 12 giugno

La serata è stata caratterizzata anche da un importante evento televisivo a Reti unite: il documentario speciale Caro Presidente, ti racconto, trasmesso in simulcast sulle tre principali reti Mediaset dalle 21:53 alle 23:29 per commemorare il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. L’omaggio ha registrato un netto di 1.758.000 spettatori con il 13.6% di share su Canale5, a cui si sono aggiunti 1.386.000 spettatori (10.7%) su Rete 4 e 507.000 spettatori (3.9%) su Italia1.

Sempre in prima serata su Rai1, lo spazio dedicato al Pre partita Canada-Bosnia Erzegovina dei Mondiali 2026 ha fatto registrare i suoi dati di ascolto introducendo la sfida calcistica.

La fascia che precede la prima serata ha visto ottimi risultati, a partire dalle ottime performance dei quiz di Canale5. Una brevissima finestra di 9 minuti di Gira La Ruota della Fortuna ha interessato ben 3.593.000 spettatori con il 22.6% di share, trainando la puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna che, tra le 20:54 e le 21:53, ha letteralmente dominato la fascia raccogliendo ben 4.735.000 spettatori pari a un eccellente 27.5% di share.

Su La7, l’approfondimento politico di Otto e Mezzo si conferma solidissimo, conquistando l’attenzione di 1.372.000 spettatori con l’8.3% di share. Molto bene anche la soap di Rai 3, Un Posto al Sole, che continua ad appassionare una platea fedele di 1.151.000 spettatori, traducendosi in uno share del 6.8%.

Per quanto riguarda i talk di Rete4, 4 di Sera News ha informato 764.000 spettatori (4.9% di share) nella sua prima parte, mantenendo poi 713.000 spettatori (4.2% di share) nel secondo segmento. Su Italia1, l’episodio della serie poliziesca N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato davanti al video 871.000 spettatori, raggiungendo il 5.3% di share.

A chiudere il quadro della fascia oraria, il Nove con il game show Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto un ascolto medio di 460.000 spettatori pari al 2.7%, mentre l’informazione del TG2 Post su Rai 2 è stata la scelta di 490.000 spettatori con il 2.8% di share. Infine, su Tv8, la sfida culinaria di Celebrity Chef ha registrato un seguito di 347.000 spettatori, fermandosi al 2.1% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 giugno

Nel tardo pomeriggio della Rete ammiraglia Rai, il game show Reazione a Catena ha registrato ottimi ascolti nella fascia compresa tra le 18:14 e le 19:29, ottenendo l’attenzione di 1.989.000 spettatori pari al 22.2% di share. Subito dopo, lo spazio informativo di Cinque Minuti ha interessato 2.289.000 spettatori con il 20.3% di share, facendo da perfetto traino per l’attesissima Cerimonia Inaugurale dei Mondiali 2026. L’evento di apertura della competizione calcistica, in onda dalle 19:35 alle 19:56, è stato seguito da ben 2.056.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Su Canale5, il preserale guidato dal quiz domenicale ha visto il segmento Avanti il Primo intrattenere 1.329.000 spettatori (15.8%), mentre la puntata principale di Avanti un Altro ha convinto una platea di 1.993.000 spettatori, raggiungendo il 18.1% di share.

Sul fronte dell’informazione regionale, l’appuntamento serale con i TGR su Rai3 si conferma un pilastro fondamentale, tenendo informati ben 2.145.000 spettatori con il 17.1% di share. A seguire, la storica pillola satirica di Blob ha segnato 794.000 spettatori (5.5%), mentre il successivo spazio di Tribù ha siglato un ascolto pari a 884.000 spettatori con il 5.7% di share.

Sulle altre reti, Rai2 ha proposto l’approfondimento di Italia Chiama America, che ha conquistato l’interesse di 282.000 spettatori (2.9% di share), seguito da un episodio della serie poliziesca F.B.I. ottiene 413.000 spettatori con il 3% di share. Infine, su Italia 1, hanno registrato i rispettivi dati di ascolto e share sia la striscia informativa di Studio Aperto Mag sia l’appuntamento con la serie action Hawaii Five-0.