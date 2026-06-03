Ascolti tv del 2 giugno, I volti della Repubblica contro Un nuovo inizio. Chi ha vinto

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IPA Stefano De Martino

Sfida audace tra memoria storica e intrattenimento d’oltreoceano, quella del 2 giugno, che ha visto il ritorno su Canale5 di Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de Il Segreto. I palinsesti si sono movimentati per l’occasione, ma chi è riuscito a conquistare il vostro telecomando?

Partiamo dalla prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il suggestivo speciale 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica. Un evento emozionante, trasmesso direttamente dalla Piazza del Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Mediaset ha risposto su Canale5 con il debutto in prima visione della nuova, intensa serie spagnola Un nuovo inizio, ricca di segreti familiari e passioni d’altri tempi. A trionfare in termini di ascolti è stata l’istituzionalità e il calore di Rai 1: lo speciale sui volti della Repubblica ha conquistato la vetta della serata, battendo la concorrenza della fiction spagnola, che si difende comunque bene attirando una fetta di pubblico affezionata alle storie sentimentali.

Ma la vera battaglia, si sa, comincia prima. Nell’access prime time, la sfida è stata serratissima. Stefano De Martino con Affari tuoi su Rai 1 continua a fare faville, confermandosi il re indiscusso della fascia oraria con ascolti stellari e un trend che non conosce rivali. Nemmeno nei giorni di festa il pubblico rinuncia al gioco dei pacchi, che mette in campo l’ormai storico testa a testa con La Ruota della Fortuna.

E voi, da che parte eravate ieri sera? Avete celebrato la Repubblica o vi siete lasciati cullare dal romanticismo di Canale5? I risultati.

Prima serata, ascolti tv del 2 giugno

La platea televisiva ha premiato Rai1, dove lo speciale 80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica ha interessato 2.480.000 spettatori pari al 16.2% di share, in una fascia oraria compresa tra le 21:23 e le 23:45. Su Canale5, la proposta concorrente con il film Un Nuovo Inizio ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 14.8%, tenendo compagnia al pubblico dalle 21:56 fino alle 23:58.

Nel comparto dei talk show e dell’approfondimento, si distingue nettamente la prestazione di La7: la puntata di DiMartedì ha infatti raggiunto 1.319.000 spettatori, volando al 9.4% di share. Su Rete4, invece, l’appuntamento settimanale con È Sempre Cartabianca ha totalizzato 595.000 spettatori, che equivalgono a uno share del 5.2%.

Per quanto riguarda il cinema d’azione e l’intrattenimento, Italia1 ha registrato un ottimo riscontro grazie a Chief of Station – Verità a tutti i costi,che ha incollato davanti al video 974.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3, la nuova puntata di Indovina Chi Viene a Cena ha segnato 728.000 spettatori, traducendosi in un 4.4% di share. Poco sotto troviamo Rai2, dove l’evento amarcord Formidabile Discoring Forever ha intrattenuto 662.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Tv8, infine, la pellicola Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ha ottenuto il gradimento di 483.000 spettatori, registrando il 3.1% di share.

Il pubblico delle Reti tematiche si è diviso tra diversi generi, a partire dal Canale 20 dove il fantasy Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri ha fatto sintonizzare 427.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Rai4, il cult fantascientifico Io, Robot è stato scelto da 381.000 spettatori, raggiungendo il 2.3% di share, mentre la fiction di RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco ha siglato 320.000 spettatori pari al 2% esatto di share.

A chiudere il quadro Auditel della serata troviamo il Nove, che con la commedia Corpi da reato ha radunato 310.000 spettatori con il 2.2% di share, e Iris, il cui western Uomini e cobra è stato seguito da 215.000 spettatori, pari all’1.3% di share.

Access Prime Time, dati del 2 giugno

La fascia successiva ai telegiornali della sera ha visto un’accesa sfida tra le reti principali. Su Rai1, l’approfondimento giornalistico di Cinque Minuti ha registrato ben 3.547.000 spettatori, pari a uno share del 20.9%. A seguire, il gioco dei pacchi Affari Tuoi è arrivato a quota 3.722.000 spettatori con il 20.5% di share, coprendo la fascia oraria dalle 20:43 alle 21:19.

Su Canale5, la programmazione è stata trainata dall’ottimo riscontro dei giochi a premi: l’anteprima lampo Gira La Ruota della Fortuna, della durata di appena 8 minuti, ha subito interessato 3.479.000 spettatori con il 19.9% di share. Subito dopo, la puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna ha letteralmente spiccato il volo, raccogliendo 4.724.000 spettatori pari a un altissimo 25.6% di share, in onda dalle 20:51 fino alle 21:50.

Per quanto riguarda i programmi di dibattito e informazione, si conferma l’ottimo stato di forma di La7, dove l’appuntamento con Otto e Mezzo ha conquistato ben 1.692.000 spettatori, raggiungendo il 9.4% di share. Su Rete4, l’approfondimento di 4 di Sera News ha registrato performance differenziate tra i due blocchi: la prima parte ha raggiunto 788.000 spettatori con il 4.5% di share, mentre la seconda parte si è attestata su 670.000 spettatori pari al 3.6% di share. Più staccata la seconda rete di Stato, con il TG2 Post su Rai2 che è stato la scelta di 495.000 spettatori, fermandosi al 2.7% di share.

Nel comparto della fiction e dei telefilm, Rai3 ha difeso la sua storica roccaforte grazie alla soap Un Posto al Sole, che ha appassionato 1.150.000 spettatori equivalente al 6.3% di share. Su Italia1, gli episodi della serie poliziesca N.C.I.S. – Unità Anticrimine hanno dimostrato un’ottima tenuta, radunando davanti al video 1.078.000 spettatori pari al 6% di share.

Infine, sui canali semi-generalisti si è consumata una sfida a base di cucina e aste. Su Tv8, la sfida culinaria di Celebrity Chef è arrivata a interessare 499.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove, invece, il mercatino di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto l’attenzione di 422.000 spettatori, chiudendo con il 2.3% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 giugno

Il tardo pomeriggio televisivo ha visto accendersi la sfida tra informazione, intrattenimento e grandi classici. Su Rai1, l’appuntamento istituzionale Ne Parliamo con il Presidente. La Repubblica che Verrà ha ottenuto l’attenzione di 1.979.000 spettatori, registrando il 14.9% di share.

Su Canale5, la fascia del preserale è stata dominata dal quiz ammiraglio diviso in due segmenti: l’anteprima Avanti il Primo ha intrattenuto 2.097.000 spettatori pari al 17.6% di share, mentre la puntata principale di Avanti un Altro ha convinto ben 2.613.000 spettatori, salendo al 18.9% di share.

Ottimi riscontri anche sul fronte dell’informazione locale di Rai3, dove le edizioni pomeridiane dei TGR hanno tenuto informati 2.363.000 spettatori con il 16.1% di share. A seguire sulla terza rete, lo storico legame con il pubblico è continuato grazie a Blob, che ha segnato 820.000 spettatori pari al 5% di share, e alla striscia informativa Tribù, che sigla 862.000 spettatori con il 5.1% di share.

Sulle altre reti generaliste, l’offerta ha spaziato tra generi molto diversi. Rai2 ha puntato sullo sport in diretta trasmettendo la finale di Rugby Serie A Elite Maschile – Rugby Petrarca-Valorugby Emilia, che ha conquistato 257.000 appassionati pari al 2.1% di share.

Su Italia1, l’informazione di Studio Aperto Mag ha siglato 431.000 spettatori con il 3.4% di share, lasciando poi spazio all’azione del telefilm Hawaii Five-0, seguito da 717.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Rete4 ha risposto con un binomio composto dall’approfondimento di 10 Minuti, che ha interessato 958.000 spettatori con il 6.8% di share, e dalle vicende della celebre soap La Promessa, che intrattiene 960.000 spettatori pari al 6% di share. Su La7, invece, il programma Ignoto X ha radunato davanti allo schermo 291.000 spettatori, fermandosi al 2.3% di share.

Infine, l’offerta dei canali semi-generalisti ha intercettato un pubblico fedele tra cucina, viaggi e mercatini dell’antiquariato. Su Tv8, la sfida culinaria itinerante di 4 Ristoranti ha conquistato 470.000 spettatori, traducendosi in uno share del 3.2%.

Sul Nove, la programmazione ha visto una crescita costante nel corso dei minuti: l’appuntamento con Little Big Italy ha raccolto 339.000 spettatori pari al 3.2% di share, mentre la successiva puntata di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stata la scelta di ben 555.000 spettatori, chiudendo in bellezza con il 3.5% di share.