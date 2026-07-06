Ascolti tv del 5 luglio, i Mondiali 2026 sfidano Racconto di una notte. Chi ha vinto

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IPA Gerry Scotti

Riparte la sfida per il controllo del telecomando, domenica 5 luglio, che ha messo a confronto l’intrattenimento e il grande sport internazionale. Nella serata di ieri, i palinsesti televisivi hanno offerto una programmazione ricca e differenziata, che ha intercettato i gusti di ogni tipo di pubblico. L’attenzione principale è stata catalizzata da Rai1, che ha schierato sul rettangolo verde le grandi emozioni dei Mondiali di calcio 2026 con il match tra Brasile e Paraguay che ha segnato la clamorosa eliminazione della Nazionale allenata dal nostro Carlo Ancelotti, un appuntamento da sempre in grado di muovere milioni di appassionati. A raccogliere il guanto di sfida, sulla Rete ammiraglia di Mediaset, è stata la coinvolgente trama della fiction turca Racconto di una notte su Canale 5, un titolo che ha ormai fidelizzato una platea ampissima.

Ma l’offerta non si è fermata qui. Chi cercava l’approfondimento giornalistico ha trovato pane per i suoi denti con le inchieste di Presadiretta su Rai 3, mentre gli amanti del giallo e dell’azione si sono sintonizzati su Rete 4 per seguire gli intricati casi di Delitti ai Caraibi (noto anche come Delitti ai Tropici). Per chi preferiva una serata all’insegna della leggerezza, Italia1 ha risposto con il ritmo della commedia romantica La rivolta delle ex. La Ruota della Fortuna si è invece andata a prendere quell’ampia fetta di pubblico che solitamente era ad appannaggio di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi.

Una platea frammentata, dunque, che solleva il consueto e atteso interrogativo: quale programma è riuscito a dominare la curva Auditel, conquistando la vetta degli ascolti? La risposta definitiva arriverà a breve.

Prima serata, ascolti tv del 5 luglio

La serata televisiva ha visto il netto dominio dello sport su Rai1, dove l’incontro dei Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia ha catalizzato l’attenzione di ben 5.737.000 appassionati tra le 22:00 e le 00:04, registrando un travolgente 42% di share. Entrando nel dettaglio del match, la prima frazione di gioco ha incollato allo schermo 5.618.000 spettatori con il 36.2%, mentre la ripresa ha visto i numeri salire fino a 5.844.000 spettatori, toccando un picco del 48.7% di share.

Su Canale5, la proposta alternativa rappresentata da Racconto di una Notte ha comunque difeso la propria fetta di pubblico, appassionando 1.580.000 spettatori e portando a casa il 12.4% di share nella fascia oraria compresa tra le 21:54 e le 00:29.

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, l’offerta di Rai3 dedicata all’approfondimento giornalistico ha convinto una buona platea: dopo una breve presentazione che ha registrato 476.000 spettatori con il 3.1%, il meglio di Presadiretta ha raccolto 790.000 spettatori pari al 5.3% di share. Poco sotto troviamo il cinema di Italia1, dove la commedia La rivolta delle ex ha divertito 692.000 spettatori, traducendosi in un 4.7% di share.

I canali minori e di informazione si sono dati battaglia su cifre molto vicine tra loro. La serie televisiva Elsbeth in onda su Rai2 ha intrattenuto 456.000 spettatori con il 3.3% di share, superando di misura l’attualità politica di La7, che con il documentario House of Trump – Affari di Famiglia ha interessato 401.000 spettatori pari al 2.6% di share. Subito dietro si posiziona Rete4, la cui serata all’insegna del giallo con Delitti ai Caraibi ha totalizzato 392.000 spettatori con il 2.7%.

Sui canali nativi digitali del digitale terrestre, l’intrattenimento in replica di Tv8 con Italia’s Got Talent ha ottenuto il 2.5% di share grazie a 373.000 spettatori, tallonato sul Nove dalla comicità de I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha radunato 351.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Infine, il mondo del cinema e delle serie tv sui canali tematici fotografa un pubblico frammentato ma fedele. Il cult d’azione Interceptor – Il guerriero della strada su Iris è stato seguito da 254.000 spettatori con l’1.7% di share, tallonato dai classici del giallo di TopCrime, dove Maigret e il caso Saint-Fiacre ha fatto sintonizzare 222.000 spettatori pari all’1.5%. Chiudono il bilancio degli ascolti Rai4, con il thriller Paradise Beach – Dentro l’incubo scelto da 186.000 spettatori pari all’1.2% di share, e RaiPremium, dove la fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese ha siglato l’1% di share con 149.000 spettatori complessivi.

Access Prime Time, dati del 5 luglio

Su Canale5, la striscia quotidiana Gira La Ruota della Fortuna ha debuttato brevemente tra le 20:44 e le 20:53 conquistando 2.812.000 spettatori con il 19.2% di share, per poi lasciare spazio alla puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna: tra le 20:56 e le 21:48, il programma ha raccolto ben 3.717.000 spettatori, volando al 24.8% di share. Su Rai1, la replica di Affari Tuoi ha risposto incollando allo schermo 3.050.000 spettatori pari al 20.5% di share nella fascia compresa tra le 20:38 e le 21:33, mentre lo speciale dei Mondiali 2026 – Pre partita Brasile-Norvegia ha traghettato il pubblico verso il match successivo.

Sul fronte dei talk show e dell’informazione, ottima performance su La7 per In Onda, che ha interessato ben 826.000 spettatori raggiungendo il 5.6% di share. Su Rete4, l’appuntamento con 4 di Sera Weekend ha ottenuto l’attenzione di 587.000 spettatori pari al 4% di share nella prima parte, assestandosi poi su 537.000 spettatori e il 3.6% di share nella seconda parte.

Per quanto riguarda le altre reti, i polizieschi di Italia1 continuano a mantenere il proprio zoccolo duro grazie a N.C.I.S. – Unità Anticrimine, ha radunato 720.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai3, le storie al femminile de Le Ragazze hanno convinto 460.000 spettatori traducendosi in un 3.1% di share. Infine, sul Nove, i viaggi culinari di Little Big Italy sono stati la scelta di 337.000 spettatori, registrando il 2.3% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 luglio

Nel tardo pomeriggio televisivo, il preserale di Rai1 si conferma leader grazie ai giochi di parole, dove Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto una platea di 1.870.000 spettatori pari al 18.1% di share, crescendo poi con la puntata vera e propria di Reazione a Catena, che ha coinvolto 2.635.000 spettatori con il 21.8% di share. Su Canale5, la striscia di repliche del quiz concorrente ha visto Avanti il Primo! Story intrattenere 983.000 spettatori con il 10.4% di share, mentre la successiva parte di Avanti un Altro! Story è stata la scelta di 1.291.000 spettatori, salendo all’11.4% di share.

Grande risalto per i motori su Tv8, dove la differita o diretta del Gran Premio di Formula 1 ha conquistato l’attenzione di ben 1.553.000 appassionati, portando a casa un ottimo 12.2% di share. Su Rai3, la striscia informativa regionale si conferma un pilastro fondamentale: l’appuntamento con i TGR ha tenuto informati 1.711.000 spettatori pari al 13.8% di share, seguiti dal consueto appuntamento satirico con Blob, che ha segnato 647.000 spettatori con il 4.6% di share.

Sulle altre reti generaliste, Mediaset raccoglie buoni risultati grazie alle soap e ai telefilm. Su Rete4, la fiction spagnola La Promessa ha interessato 745.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre su Italia1 la rubrica Studio Aperto Mag ha siglato 388.000 spettatori pari al 3.6% di share, cedendo poi il testimone alle indagini di Hawaii Five-0, seguite da 412.000 spettatori con il 3.1% di share.

Infine, su Rai2 lo spazio di approfondimento di Italia Chiama America ha registrato 312.000 spettatori con il 3.5% di share, lasciando poi spazio allo sport con la replica dei Mondiali 2026 – Paraguay-Francia, che ha totalizzato 314.000 spettatori pari al 2.7% di share. Chiude il bilancio della fascia il canale Nove, dove un altro episodio di Little Big Italy è stato seguito da 191.000 spettatori, raccogliendo l’1.7% di share.