Ascolti tv del 20 giugno, i Mondiali 2026 contro Ciao Darwin: chi ha vinto

I Mondiali 2026 spopolano in televisione e si prendono la prima serata del 20 giugno: i risultati degli ascolti di sabato sera

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Martina Dessì

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Ascolti tv del 20 giugno, i Mondiali 2026 contro Ciao Darwin: chi ha vinto
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Paolo Bonolis
Quali sono i dettagli sui MONDIALI? Chi è STEFANO DE MARTINO? Cosa offre Ciao DARWIN?

Sabato 20 giugno, il telecomando è diventato il vero protagonista all’interno delle nostre case perché, quella di ieri, è stata una giornata che ha visto la tv dividersi tra la passione travolgente dei Mondiali di calcio su Rai1 e l’intrattenimento scoppiettante di Ciao Darwin su Canale5. Una sfida tra giganti, dove da una parte abbiamo sentito l’urlo della curva trasformarsi nel tifo domestico per le nazionali in campo, e dall’altra il richiamo ormai simbolico della sfida tra categorie, un classico che non smette di far discutere e divertire.

Ma prima che il sipario si alzasse sulla prima serata, c’è stata un’altra partita, quella che va avanti ormai da mesi: quella dell’access prime time. Il ritorno di Affari Tuoi ha regalato al pubblico il piacere di ritrovare Stefano De Martino. In un palinsesto fortemente condizionato dal calendario mondiale, che ha spesso costretto i “pacchi” a cedere il passo alle dirette sportive, la presenza di De Martino è stata un’oasi di normalità. Dall’altra parte, immancabile l’appuntamento con La ruota della Fortuna.

Ora, però, è il momento di guardare i numeri. Con i dati Auditel alla mano, proviamo a capire chi è riuscito a catturare meglio l’attenzione dei telespettatori in questa calda serata di metà giugno.

I dati degli ascolti sono disponibili dalle ore 10.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna