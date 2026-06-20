La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incredulo: “È la prima volta che succede”

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IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Sabato 20 giugno Gerry Scotti è tornato al timone di una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Il conduttore e Samira Lui hanno preso per mano il pubblico nella versione estiva del programma, tra battute, sorrisi e giri di ruota.

Nel corso della serata è spuntato anche il nome di Enrico Papi, uno che di intrattenimento e risate se ne intende, prima di un finale che ha completamente cambiato gli equilibri della partita.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry rimane senza parole

Al centro dello studio c’è Francesco, chiamato a difendere il titolo davanti a Tamara e Fabrizio, protagonisti di una partita che lascia spazio a sorpassi e continui cambi di equilibrio, tabellone dopo tabellone.

Uno dei momenti più leggeri della serata arriva durante il Triplete dedicato alla musica. Tra una soluzione e l’altra, Gerry Scotti omaggia un altro storico programma televisivo targato Mediaset.

“Qui ci vorrebbe Enrico Papi con il suo Moooseca”, commenta il conduttore citando il celebre tormentone di Sarabanda. Samira Lui raccoglie subito la sfida del collega divertendosi a imitare il grido che per anni ha accompagnato il quiz musicale.

L’ultimo tabellone, dedicato a Toro Seduto, smorza però gli animi mettendo in difficoltà i concorrenti e finendo per cambiare gli equilibri costruiti nel corso della serata. Francesco arriva infatti a un passo dalla soluzione, ma una sola lettera sbagliata gli impedisce di chiudere il gioco.

A sfruttare l’occasione è Tamara, che trova la risposta corretta proprio sul più bello e completa un sorpasso inaspettato. Anche Gerry Scotti, colpito dall’esito della manche, sottolinea l’eccezionalità del momento: “Clamoroso, è la prima volta che succede in un anno. La signora Tamara, con questa risposta, è la nuova campionessa con soli 100 euro di scarto”.

Un finale deciso da dettagli minimi, che interrompe il percorso del campione e consegna a Tamara il titolo di nuova protagonista della Ruota della Fortuna.

La Ruota delle Meraviglie tradisce anche Tamara

Dopo il sorpasso arrivato sul filo di lana, Tamara si presenta alla Ruota delle Meraviglie con l’entusiasmo di chi è appena riuscita a conquistare il titolo di campionessa. Il finale di puntata, però, prende rapidamente una direzione diversa.

Il tema scelto per il tabellone conclusivo è Tasto. La prima busta si colora subito di rosso e la fortuna sembra voltare le spalle alla concorrente proprio nel momento decisivo.

A rendere la situazione ancora più particolare è una curiosa coincidenza. Anche Tamara, infatti, inciampa sulla soluzione per una sola lettera, replicando involontariamente quanto accaduto pochi minuti prima a Francesco durante il tabellone dedicato a Toro Seduto. Lo stesso dettaglio che aveva aperto la strada al cambio di campionessa finisce così per complicare il suo debutto nella fase finale del gioco.

Con il passare dei tentativi cresce la tensione e nemmeno la seconda e la terza busta riescono a colorarsi di verde.

La Ruota delle Meraviglie non regala quindi il finale perfetto immaginato dalla concorrente, che chiude comunque la sua prima serata da campionessa con un bottino di 10.200 euro.

Ad accompagnare la vincita c’è anche un premio speciale: la possibilità di vivere una giornata a Gardaland, dettaglio che rende il bilancio della puntata decisamente più dolce nonostante l’esito degli ultimi tabelloni.