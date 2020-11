Chi è Jason, il figlio di Sean Connery

editato in: da

Jason è l’unico figlio di Sean Connery, rimasto accanto al grande attore sino alla fine. Affascinante come il suo famosissimo papà, è frutto dell’amore dell’ex James Bond per Diane Cilento, sua prima moglie. Classe 1963, Jason Connery è nato a Londra e ha seguito le orme del padre, diventando attore e regista, anche se non ha eguagliato il suo successo.

Ha esordito nel 1983, recitando in Cavalli di razza. In seguito è apparso in numerosi film e serie tv. L’abbiamo visto in Doctor Who e in Casablanca Express, ma anche in Pallottole Cinesi, Smallville e General Hospital. Nel film tv Spymaker: la vita segreta di Ian Fleming, ha interpretato lo scrittore Ian Fleming, creatore di James Bond, il personaggio che ha regalato un enorme successo a suo padre. Negli anni Ottanta ha vestito i panni di Robin Hood in una serie, emulando Sean Connery che aveva vestito i panni dello stesso personaggio tempo prima. Molto conosciuto nell’ambiente del cinema, Jason ha anche diretto il film Devil’s Tomb – A caccia del diavolo. Ha sposato l‘attrice Mia Sara che nel 1997 ha dato alla luce il primo figlio della coppia: Dashiell Quinn Connery, nipote di Sean.

Dopo l’addio a Diane Cilento, mamma di Jason, Connery è stato legato a Micheline Roquebrune, pittrice e grande amore della sua vita. I due non hanno avuto figli e Micheline è rimasta accanto all’attore sino alla fine. La scomparsa dell’ex agente 007 è stato un duro colpo per il figlio, come ha raccontato lui stesso alla BBC. Jason ha spiegato alla BBC che suo padre si è spento a Nassau, alle Bahamas. “Se n’è andato circondato da molti membri della sua famiglia che hanno potuto essere alle Bahamas con lui – ha raccontato Jason, parlando di Sean Connery -. Stiamo tutti elaborando per accettare questo enorme evento poiché è accaduto solo di recente, anche se mio padre non stava bene da tempo. Oggi è un triste giorno per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato il meraviglioso dono che aveva come attore”.