Matrimonio in vista, forse, per Elodie e Franceska Nuredini che, dopo le presentazioni ufficiali, hanno visitato una location da sogno

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IPA Elodie e Franceska Nuredini

È sempre più solido il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini. La cantante e la sua ballerina, oggi anche sua dolce metà, fanno sul serio e, così come da tradizione, hanno svolto le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie. Anche il loro amore potrebbe presto diventare ufficiale, perché sembra che insieme si siano recate a far visita a una nota location per matrimoni e ricevimenti.

Nozze in vista per Elodie? L’indizio sui social

Da ormai qualche tempo circolano voci su una possibile e imminente unione civile tra Elodie e Franceska Nuredini. La cantante e la ballerina hanno già compiuto il passo più importante, quello della convivenza, condividendo già da qualche mese la quotidianità nell’appartamento milanese di Elodie. E rumors indicano come possibile anche un’ulteriore ufficializzazione del loro rapporto. Non un vero e proprio matrimonio, che in Italia la legge non consente tra persone dello stesso sesso (e in questo siamo gli ultimi in Europa), ma una legalizzazione del proprio stare insieme.

A far partire il gossip sono stati dei fan particolarmente attenti che hanno notato alle dita delle due bellissime anelli identici, simbolo di un legame che oggi sembra indissolubile. Adesso arriva un nuovo indizio, ancora più concreto. Elodie e Franceska potrebbero già aver fatto il primo sopralluogo a una location da matrimonio. La coppia è stata fotografata presso Villa Adelaide, residenza ottocentesca sul lago di Alserio, vicino Erba, utilizzata proprio per ricevimenti e cerimonie.

Il presunto sopralluogo si è unito alle presentazioni ufficiali in famiglia. A Villa Adelaide, assieme a Elodie e Franceska c’erano anche la famiglia della cantante al completo. È stata la location a condividere il ritratto di famiglia sui propri profili social. Nella foto compaiono, abbracciati e sorridenti, la mamma di Elodie Claudia Marthe e il nuovo marito Francesco Cramer, il padre Roberto Di Patrizi, la nonna materna Marise Urgin e la sorella minore Fey Di Patrizi.

L’amore con Franceska e il dolce selfie a letto

Magari quello a Villa Adelaide è stato un sempre pranzo su una bella terrazza, magari invece le campane nuziali si stanno già accordando. Ancora una volta, Elodie e la compagna mantengono il massimo riserbo sulla propria relazione. Non si nascondono, non lo hanno mai fatto fin dal primo giorno, ma non sentono il bisogno di dover giustificare o dare alcuna spiegazione. Si vogliono bene, viaggiano assieme e assieme vanno a dormire: è tutto molto semplice, e non c’è niente da aggiungere.

La cantante romana lascia che siano le immagini a parlare, quelle che la ritraggono felice come non la si vedeva da tempo. L’ultima foto, ricondivisa da entrambe e già virale sul web, le mostra scambiarsi uno sguardo complice sotto le lenzuola, spettinate e bellissime nel loro letto. Un selfie che in molti hanno definito un after sex, una di quelle foto cioè che le coppie si scattano dopo i momenti d’amore. Anche in questo caso, non si può che immaginare, ma l’amore tra Elodie e Franceska, quello è evidente.

E se davvero dovesse arrivare, quello tra Elodie e Franceska sarebbe il matrimonio più atteso della musica italiana, nonché quello con le spose più affascinanti del Paese.