Elodie, cosa è successo con Megan Ria ballerina e presunta ex di Franceska

Elodie, Franceska e Megan Ria sono le protagoniste di una vicenda di cui parlano tutti sui social

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IPA Elodie e Franceska

Sui social ormai da giorni non si parla d’altro che del legame fra Megan Ria, Franceska Nuredini ed Elodie. Tutta colpa di alcune foto spuntate su TikTok e un unfollow su Instagram che ha scatenato ipotesi riguardo ad una gelosia della cantante romana nei confronti della ballerina.

Elodie, Franceska e Megan Ria: cosa sta succedendo

Ma andiamo con ordine. Megan Ria è una nota ballerina, arrivata sul palco con Elodie durante il suo ultimo tour. Proprio nel corso dei concerti della cantante romana, accompagnata da un corpo di ballo strepitoso, era nato un legame molto forte fra Megan Ria e Franceska Nuredini.

Nel 2025, come testimoniato da diversi utenti che hanno svelato le foto su X, Franceska e Megan avevano pubblicato sui rispettivi social numerose foto insieme. Scatti in cui si baciavano a stampo e si lanciavano in dichiarazioni importanti come “Tu sei il sole, mio amore” e “Amore mio, quanto ti amo”.

Parole che lasciavano intendere che fra le due ci fosse più di una semplice rapporto di amicizia. Il resto è storia, come ben sappiamo dietro le quinte del tour sarebbe nato l’amore fra Elodie e Franceska, coronato da un viaggio in Thailandia e diventato sempre più forte e importante.

Oggi le due appaiono innamoratissime su Instagram, fra dichiarazioni romantiche e foto di baci. A molti però non è sfuggito l’unfollow di Elodie a Megan Ria. La cantante romana ed ex star di Amici avrebbe infatti smesso di seguire la ballerina. Secondo alcuni fan il motivo sarebbe semplice: Elodie sarebbe gelosa del rapporto passato fra Megan e Franceska. Si tratta, ovviamente, solo di ipotesi a cui l’artista ha scelto volutamente di non rispondere.

Elodie felice con Franceska: il nuovo look audace e il tour sold out

Nel frattempo la storia d’amore fra Franceska ed Elodie procede a gonfie vele. Le due sono sempre più innamorate e su Instagram postano spesso foto che le ritraggono insieme, raccontando la loro calda estate fatta di viaggi e baci.

Dopo l’apparizione al Pride di Milano, la coppia ha raggiunto un lussuoso castello in Cilento per trascorrere qualche giorno in completo relax. Prima ancora Elodie e Franceska erano volate in Giappone, fra sushi e visite ai templi, per poi soggiornare a casa di Diletta Leotta, sul lago di Garda, insieme alla famiglia di lei.

L’ultimo scatto apparso su Instagram le ritrae insieme, sorridenti e felici, durante un viaggio in macchina. Nella foto Elodie sfoggia il suo nuovo look con un taglio cortissimo: un caschetto alla francese con ciocche ribelli sul davanti e una frangia dritta. Un taglio audace e super sofisticato, proprio come lei.

Un cambiamento fatto, forse, in vista del nuovo tour. Una serie di concerti già sold out che partiranno dal 24 aprile 2027 da Ancona al PalaPrometeo. L’Elodie Show 2027 sarà poi dal 29 aprile 2027 a Roma al Palazzo dello Sport.

Le altre date già svelate del tour sono: 4 e 5 maggio 2027 Napoli – Teatro PalaPartenope, 8 e 9 maggio 2027 Bari – PalaFlorio, 13 maggio 2027 Milano – Unipol Forum, 18 maggio 2027 Firenze – Mandela Forum e 22 maggio 2027 Bologna – Unipol Arena.