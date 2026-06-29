Elodie e Franceska complici al Pride di Milano 2026, il bacio sul carro e gli strattoni

Ormai l'amore è davvero nell'aria: Elodie e Franceska Nuredini hanno partecipato al Pride di Milano dove si sono mostrate più affiatate che mai

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IPA Elodie e Franceska Nuredini al Pride 2026

Il Milano Pride 2026 si conferma un’onda inarrestabile di colori, rivendicazione di diritti e amore libero, ma a catturare l’attenzione di questa edizione è stata senza dubbio una delle coppie più seguite delle ultime settimane. Elodie e la compagna Franceska Nuredini hanno sfilato insieme tra la folla a perdita d’occhio che ha invaso le strade del capoluogo lombardo, da via Vittor Pisani fino all’Arco della Pace. Una presenza che non è stata solo una testimonianza di supporto alla comunità LGBTQIA+, ma una vera e propria consacrazione pubblica del loro amore, vissuto con una complicità che ha letteralmente fatto impazzire i social.

Elodie, percorso di un amore alla luce del sole

L’evoluzione della storia d’amore tra Elodie e Franceska Nuredini è di certo un capitolo importante per la cantante romana. Da sempre in prima linea nella lotta per i diritti civili, l’artista lanciata da Amici ha sempre usato la sua voce pubblica come un megafono contro le discriminazioni. Oggi, la sua partecipazione all’orgoglio LGBTQIA+ assume una sfumatura ancora più intima, vissuta accanto alla donna che le fa battere il cuore da ormai diverso tempo e che ha voluto fortemente al suo fianco.

Per la prima volta in un contesto istituzionale così imponente, le due si sono mostrate più unite e felici che mai. Il momento più condiviso della giornata è arrivato direttamente sui social: una breve clip, pubblicata nelle storie Instagram di Elodie, ha immortalato un romantico bacio sul carro del corteo, seguito da un’esibizione della cantante che non si sottrae mai quando si tratta di fare festa. Tra abbracci e carezze ormai alla luce del sole, la coppia ha ballato e cantato mescolandosi ai centinaia di migliaia di partecipanti, attirando l’affetto travolgente dei presenti e dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco Beppe Sala e la segretaria del PD Elly Schlein.

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Momenti di tensione, Elodie strattonata dalla folla

Nonostante l’atmosfera di festa e inclusione, la massiccia presenza di pubblico ha creato non pochi problemi di gestione della sicurezza per la coppia. Con il passare delle ore, la pressione della folla attorno a Elodie e Franceska si è fatta quasi insostenibile, rendendo difficoltoso persino il semplice camminare lungo il percorso di tre chilometri.

A documentare la situazione è stato un video diventato virale su TikTok e X, che ha ripreso un momento di forte tensione. Nel filmato si vedono le due donne costrette a essere “scortate” da due addetti dello staff del Pride per riuscire a farsi spazio tra la calca. Improvvisamente, un fan ha esagerato: nel tentativo di chiedere una foto o un saluto, ha strattonato Elodie per un braccio, tirandola bruscamente a sé. La cantante si è girata visibilmente preoccupata e spaventata dal gesto improvviso, prima che lo staff riuscisse a ristabilire le distanze permettendole di continuare a camminare serenamente.

Il brutto episodio ha scatenato l’immediata ira delle Rete. Su X gli utenti hanno condannato fermamente la mancanza di rispetto per lo spazio personale dell’artista, sottolineando come l’affetto non debba mai sfociare nell’invadenza fisica. Fortunatamente, il piccolo incidente non ha rovinato la magia di una giornata indimenticabile, che ha visto Elodie e Franceska uscire dal Pride di Milano come il simbolo radioso e fiero di questo 2026.