Elodie, vacanze in Croazia senza Franceska (che commenta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Per Elodie l’estate è ormai cominciata e la cantante romana si gode le vacanze in Croazia insieme agli amici. Questa volta però la compagna Franceska non è partita con lei, ma commenta il post su Instagram in modo dolcissimo.

Elodie in vacanza in Croazia (e Franceska commenta)

Tornata dal Giappone con la compagna Franceska Nuredini, Elodie ha deciso di concedersi una vacanza in barca con gli amici. Per il suo viaggio la cantante romana ha scelto la Croazia, fra acque cristalline, bikini mozzafiato e tramonti romantici. Su Instagram, Elodie ha condiviso un carosello di foto in cui racconta le vacanze sul mare Adriatico a bordo di una barca. Con lei alcuni dei suoi amici più cari.

In tanti hanno notato l’assenza di Franceska Nuredini, compagna dell’artista. Non si tratta però di un segnale di crisi, poco dopo infatti la stessa ballerina ha commentato il post di Elodie, scrivendo: “Sei la più bella del mondo”. Non solo: Franceska ha anche ricondiviso nelle sue Stories di Instagram le foto della fidanzata.

L’amore fra le due dunque procede a gonfie vele ed è ogni giorno più solido e importante. Dopo il bacio scambiato in Giappone e pubblicato sui social, Franceska ed Elodie hanno raggiunto Diletta Leotta, trascorrendo qualche giorno nella sua lussuosa villa sul lago di Garda.

Una magione situata a Salò, sulla sponda bresciana del lago, immersa in un parco da 7mila metri quadrati, con piscina a sfioro, 7 camere e ben 550 mq, con un valore di 5 milioni di euro. Elodie e Franceska hanno trascorso qualche giorno con la conduttrice e la sua famiglia, fra tuffi in piscina e passeggiate nel verde.

L’amore di Franceska ed Elodie

L’amore fra Franceska Nuredini ed Elodie dunque sembra più solido che mai. La cantante e la ballerina hanno deciso di vivere alla luce del sole il loro sentimento, fra commenti romantici e scatti in cui la complicità fra le due è chiarissima.

Un sentimento puro e stupendo, nato durante i live di Elodie e cresciuto nel tempo. Il primo incontro sarebbe avvenuto durante il tour dell’artista romana, quando era ancora legata ad Andrea Iannone. Poi il colpo di fulmine, la rottura con il pilota di MotoGp e la scelta di partire per un viaggio in Thailandia in compagnia di alcune amiche, fra cui proprio Franceska.

Da quel momento le due non si sarebbero più lasciate e, una volta tornate a Milano, avrebbero deciso di andare a convivere. Al termine del tour Franceska aveva dedicato alla cantante romana un post in cui esprimeva tutta l’ammirazione nei suoi confronti.

“Non saprei bene come riassumere questo viaggio – aveva scritto -, ma voglio dire sicuramente che per la prima volta nella mia vita mi sono sentita parte di qualcosa di grande, importante e necessario. Grazie a te Elodie che sei un’artista e soprattutto una persona incredibile che trasmette soltanto il bene e l’amore a chi ti sta intorno e alla gente che ti guarda, sei coinvolgente, di cuore, ca***ta e anche un po’ sensibile, ci hai dato la possibilità di rappresentare insieme e a te la cosa più importante in questo mondo. Uguaglianza”.