Perché è famosa Mariolina Cannuli

Nata a Siena il 15 ottobre 1940 e figlia dell’attrice teatrale Minù Calimera, Mariolina Cannuli è uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua lunghissima carriera ha avuto inizio nel 1961, anno in cui ha vinto il concorso per lavorare come annunciatrice in una rete allora nata da poco: Rai Due. La Cannuli è così diventata una delle indimenticabili Signorine Buonasera del servizio televisivo pubblico. Nota per la sua voce sensuale, ha lavorato in Rai fino al 1994.

Quando si parla di lei, è necessario citare anche la celebre e divertentissima imitazione da parte di Alighiero Noschese, che ha vestito i suoi panni in quella che, ancora oggi, è considerata una delle parodie più spassose del re degli imitatori televisivi (che propose questo personaggio nell’ambito del programma Doppia Coppia, trasmissione andata in onda nel 1969 e nel 1970).

La carriera di Mariolina Cannuli l’ha vista attiva anche come conduttrice. Tra le tappe più rilevanti al proposito è possibile citare l’esperienza a Canzonissima, ma anche quella di Circo Studio nel 1976. Proseguendo con l’elenco dei momenti topici della carriera di Mariolina Cannuli, intervistata da Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te mercoledì 5 agosto 2020, è doveroso fare un cenno al lavoro sul grande schermo.

L’indimenticabile Signorina Buonasera, di cui Emanuela Folliero si è definita una creatura, ha recitato in due film: Amore Mio Aiutami, commedia con protagonisti il grande Alberto Sordi e la splendida Monica Vitti, e Mazzabubuù… Quante Corna Stanno Quaggiù? Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

La Cannuli, che ha anche inciso tre dischi, si è pian piano allontanata dalle luci della ribalta, senza abbandonarle mai completamente. A dimostrazione di ciò è possibile citare la sua partecipazione come presidente della giuria popolare a Verdetto Finale e, nel 2012, la presenza, nelle vesti di giurata, nello studio de La Prova del Cuoco (in quell’occasione, al suo fianco c’erano le colleghe Nicoletta Orsomando e Rosanna Vaudetti).

Presente su Instagram con un profilo sul quale condivide sia ricordi del passato, sia dettagli della sua vita privata di oggi, è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami, dal quale ha avuto due figli.