Che fine ha fatto Gabriella Golia e come è diventata

Chi si ricorda di Gabriella Golia? Storica annunciatrice e presentatrice della televisione italiana, ha iniziato il suo percorso proprio su Italia 1, dopo aver debuttato con l’emittente Antenna Nord. La sua carriera è storia, a dir poco, ma che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Gabriella Golia?

Il suo ultimo annuncio su Italia 1? Non recente, perché Gabriella Golia ha salutato la Rete il 21 dicembre 2002. Sono trascorsi diversi anni da allora: dopo 20 anni di servizio, si è congedata da Italia 1, ma non del tutto televisione, solo per brevi “incursioni”. Siamo di fronte, del resto, a una icona della TV: le ragazze imitavano le sue acconciature, e il suo è stato uno dei volti più popolari, indimenticabile insieme a Emanuela Folliero.

Da allora, dal suo ultimo servizio su Italia 1, di tempo ne è trascorso, e in parte non abbiamo più visto Gabriella Golia così presente in televisione. Qualche piccola apparizione sul piccolo schermo, come nel 2010 ai Soliti Ignoti, o ancora nel 2021, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, e nel 2023 a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Proprio dalla Bortone ha avuto l’occasione di ripercorrere la sua carriera, ammettendo di pensare al passato con un pizzico di rimpianto.

Cosa fa oggi

Volto delle Reti Mediaset durante gli anni ’80 e ’90, cosa fa oggi Gabriella Golia? Nelle sue passate esperienze, ha rivestito diversi ruoli, da annunciatrice a conduttrice. Il suo debutto televisivo, avvenuto nel 1978, l’ha portata poi a farsi notare da Silvio Berlusconi, che ha scelto di lanciarla come stella della tv.

Ha condotto anche dal 1997 al 2009 la striscia Aspettando Beautiful, per poi fare alcune apparizioni nel 2018 e nel 2019 sui canali Sky, presentando due annunci speciali della serie televisiva 1994, sui toni amarcord. Una carriera alle stelle, anche se “spezzata”, grazie alla quale ha anche avuto modo di lavorare per Business 24 con il programma Business Life.

Perché si è allontanata dalla televisione

Indubbiamente, il suo è stato un volto amatissimo: non solo si è affermata in televisione, ma ha anche lanciato tendenze, ispirato le ragazze degli anni ’80. Eppure, la Golia, alla fine, si è allontana proprio da quel mondo che l’aveva chiamata a sé. A spiegare i motivi è stata lei stessa in occasione di un’intervista al settimanale Oggi.

“Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi”. Nonostante tutto, però, ha continuato ad avvertire la mancanza del piccolo schermo. “Mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro. La tv è la tua linfa vitale, lavori per pubblico”.

Come è cambiata

Un vero e proprio simbolo degli anni ’80 e ’90: sin da giovanissima, la Golia è riuscita a distinguersi. Una bellezza mozzafiato, con i suoi occhi magnetici, di quell’azzurro che è difficile da dimenticare. Certo, è cambiata: di tempo ne è passato, ma il suo fascino non è mai andato perduto.

Uno dei dettagli indimenticabili della Golia è proprio il suo caschetto lungo fino alle spalle, che non ha mai tradito: il suo taglio è rimasto simile, con qualche “cambiamento” minimo ogni tanto, come la frangia dritta o a tendina. Nel corso della sua vita, ha anche sperimentato con il colore: dal castano scuro naturale degli esordi, ha scelto di tingersi la chioma con le meches bionde, che decisamente le hanno donato un’aria frizzantina.

Gabriella Golia ospite a Oggi è un altro giorno nel 2023

“Il segreto per essere una brava annunciatrice? Ho cercato di essere molto confidenziale, volevo entrare nelle case delle persone, uscire dallo schermo”. Da Serena Bortone, ospite nella puntata del 4 maggio 2023, ha parlato della sua carriera, ma non solo, anche del suo modo di fare televisione. Un modo che – forse – oggi non esiste quasi più e che manca davvero tanto.

Avrebbe voluto fare la ballerina classica, e alla fine ha fatto la conduttrice, e poi la mamma. “Il lavoro più difficile del mondo”, così lo ha definito. Oggi, però, ha un sogno: partecipare a Ballando con le Stelle. E sarebbe davvero un gran bel colpo per Milly Carlucci, che così darebbe la possibilità di rivedere uno dei volti più amati della televisione. E poi per Gabriella si chiuderebbe un cerchio: realizzare quel primo sogno rimasto nel cassetto.