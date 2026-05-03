Isabella Eleodori, l’addio al collega Alberto Davoli: “Dovrò imparare a lasciarti andare”

Aveva soltanto 60 anni il conduttore radiofonico Alberto Davoli, che rivive nelle parole e nei ricordi della collega e amica Isabella Eleodori

IPA Alberto Davoli e Isabella Eleodori

Mentre le foto scorrono insieme ai ricordi in un post condiviso su Instagram, la conduttrice radiofonica Isabella Eleodori rende omaggio al collega Alberto Davoli, morto a 60 anni. L’amicizia e le risate sono state il leit motiv di un sodalizio professionale che ha dato vita in questi anni a Happy Together, uno dei programmi più amati di Radio Monte Carlo.

Il ricordo di Isabella Eleodori

La conduttrice radiofonica Isabella Eleodori ha condiviso un breve video, animato da alcune fotografie risalenti a un anno fa. Lei e il collega Alberto Davoli erano “felici in un posto bellissimo”, a Boccadasse: “Il mare, il borgo di case colorate, la birra, la nostra amicizia e le nostre risate, cosa volere di più?”.

“Ti divertivano le mie piccole follie – prosegue la conduttrice -. Anche le mie idiosincrasie, il mio rifiuto di tutto ciò che riguardasse il progresso tecnologico, i giochi da tavolo e le voci gorgheggianti delle cantanti”, a testimonianza di un rapporto che andava oltre le ore strettamente dedicate al lavoro.

E ancora: “Potrei raccontare un mare di aneddoti accaduti in diretta, gli argomenti scelti 10 secondi prima di aprire il microfono: bastava uno sguardo per capire che avremmo improvvisato, la chiamavamo ‘facciamo accoglienza’, e alla fine erano i nostri interventi migliori. Ci siamo presi in giro tanto, con affetto e rispetto. Abbiamo superato, sostenendoci, momenti difficili. Guardo di nuovo le foto di un anno fa. Chi l’avrebbe detto che sarebbe stato il tuo ultimo maggio”.

Infine, l’ultimo amaro saluto: “Oggi ti abbiamo salutato e io dovrò, piano piano, imparare a lasciarti andare. Oh, non credere, il mio cuore ti ospiterà finché avrò respiro. Sarai il mio socio per sempre e io sarò la tua socia per sempre. Ti prometto che stamperò i palinsesti delle feste per non sbagliare l’orario della mia diretta, di imparare ad aprire il cassetto fiscale da sola e pure a ordinare on line il telecomando giusto per la mia tv. Tu esplora le nostre amate stelle e galassie: sei pura energia, puoi fare tutto. Ciao, socio del mio cuore, mandami un meme dallo Spazio”.

La carriera di Alberto Davoli

Classe 1965 e nato a Gavirate, in provincia di Varese, Alberto Davoli è stato una delle voci più stimate del panorama radiofonico italiano, con una carriera iniziata nel 1982 a Radio Venere 80. Nel 1988 si è trasferito a Reteotto Network, dove ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore artistico, per poi approdare nel 1996 a Circuito Marconi dove ha consolidato il suo profilo giornalistico conducendo Filo Diretto con figure come Guglielmo Zucconi e don Antonio Mazzi.

La consacrazione nei grandi network nazionali è arrivata nel 2005 con l’ingresso a R101 e le conduzioni in coppia con Dario Desi e Chiara Lorenzutti. Dal giugno 2019 era in forza a Radio Monte Carlo, dove ha condotto con successo il programma Happy Together insieme a Isabella Eleodori, diventando anche inviato ufficiale per l’Umbria Jazz.

Scomparso a 60 anni a causa di una malattia, ha lasciato la madre Silvana e la sorella Grazia e le esequie si sono svolte il 2 maggio a Varese.