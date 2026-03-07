Compri una friggitrice ad aria, la usi ogni giorno per mesi, cuoci pollo, verdure, pane, pesce. Poi un giorno noti che il rivestimento interno si sta sfaldando: qualche graffietto qui, qualche zona opaca là.

Cerchi online e cominci a leggere cose che ti fanno riflettere sui materiali antiaderenti tradizionali, sul Teflon, sui PFAS, quelle sostanze chimiche che rivestono molti cestelli e che a determinate temperature possono degradarsi. E qui nasce una riflessione: ciò che usiamo ogni giorno in cucina merita una valutazione più attenta dei materiali e della loro durata nel tempo.

Ecco perché, quando appare una friggitrice costruita in modo radicalmente diverso dalle altre, vale la pena fermarsi a capire se mantiene davvero le promesse.

Cosori Iconic Single è una friggitrice ad aria in acciaio inox con cestello ceramico PFAS-free, motore DC silenzioso e range 30-230°C. Cottura uniforme, pulizia semplice, garanzia 5 anni: a 249€ è la scelta ideale per chi cucina ogni giorno e vuole qualità costruttiva superiore?

VOTO TOTALE 8.6 Cosori Iconic Single Cosori Iconic Single nasce da una domanda semplice: è possibile costruire una friggitrice ad aria che duri davvero nel tempo, con materiali sicuri e un design all'altezza di una cucina moderna? La risposta è una scelta costruttiva radicale: acciaio inossidabile sia all'esterno che all'interno, cestello con rivestimento ceramico completamente privo di PFAS, PFOA e PTFE e un motore DC silenzioso con cinque velocità di ventilazione distribuite su sei funzioni di cottura. Il tutto con un range di temperatura da 30 a 230°C e una garanzia di cinque anni sul corpo macchina che pochi concorrenti osano offrire. A 249€ si posiziona come proposta premium nel segmento delle friggitrici a singolo cestello: vediamo se vale davvero ogni centesimo.

PRO Qualità costruttiva altissima

Rivestimento ceramico PFAS-free

Rumore ridotto

Temperature da 30 a 230 gradi

Garanzia 5 anni

La ceramica non trattiene residui CONTRO Materiali che catturano impronte

Nessuna modalità manuale

Prezzo elevato

Design e presenza in cucina VOTO: 9 Osservando Cosori Iconic notiamo subito che non assomiglia a nessun'altra friggitrice ad aria in circolazione. Niente plastiche nere lucide o forme bombate da gadget: qui si parla di acciaio all'esterno e all'interno, con pannello frontale in vetro temperato touch e linee essenziali che ricordano più un elettrodomestico professionale che un acquisto impulsivo online. I piedini in silicone la mantengono stabile sul piano e il peso di 6,4 kg trasmette robustezza strutturale (non si sposta semplicemente con una sbirciatina alla cottura). Cosori dichiara che il 96% delle superfici visibili è in metallo e la solidità al tatto si sente immediatamente, con una presenza scenica che funziona molto bene nelle cucine moderne, specialmente quelle open space dove gli elettrodomestici sono sempre in vista e diventano parte dell'estetica domestica. L'unico aspetto pratico da tenere a mente è che acciaio lucido e pannello in vetro raccolgono impronte e aloni con facilità, soprattutto considerando che in cucina le mani non sono mai perfettamente pulite, quindi una passata rapida con panno in microfibra diventa parte della routine. Non è tanto un difetto del prodotto, ma una conseguenza diretta dei materiali scelti: vale la pena saperlo prima dell'acquisto, specialmente se si è abituate alle plastiche opache che "nascondono" tutto.​

Materiali e sicurezza VOTO: 10 Il cestello da 6,2 litri è sufficiente per cucinare tranquillamente per tre o quattro persone, con spazio per un pollo intero, un arrosto o porzioni abbondanti senza dover lavorare a più riprese. Ma la capacità, in questo caso, è quasi un dettaglio secondario rispetto alla vera novità costruttiva: sotto il rivestimento ceramico c'è una base in acciaio inossidabile, non il classico metallo zincato o la plastica resistente al calore di molti concorrenti. La ceramica è completamente priva di PFAS, PFOA e PTFE, cioè quelle sostanze chimiche che i rivestimenti antiaderenti tradizionali possono rilasciare ad alte temperature nel tempo, specialmente quando il cestello inizia a graffiarsi. Nella pratica quotidiana questo si traduce in tre vantaggi concreti e misurabili: nessun odore di "plastica riscaldata" durante i primi utilizzi, pulizia più semplice rispetto al Teflon tradizionale perché i residui si staccano con facilità anche lavando a mano e una durabilità del rivestimento superiore nel tempo, più resistente ai graffi rispetto ai trattamenti antiaderenti classici. Cestello e piastra interna sono comodamente lavabili in lavastoviglie, anche se il lavaggio manuale resta la scelta più conservativa per preservare il rivestimento sul lungo periodo.​

Tecnologia di cottura VOTO: 8 Il cuore tecnico della friggitrice ad aria Iconic Single è il motore a corrente continua (DC) da 1.725W, capace di raggiungere 3.600 giri al minuto con cinque livelli di velocità distribuiti automaticamente sulle sei funzioni di cottura. Rispetto ai motori AC tradizionali, un motore DC garantisce un flusso d'aria più costante, una gestione più precisa della ventilazione e una rumorosità percettibilmente inferiore durante il funzionamento. Nella cucina di casa, dove si lavora, si telefona, si guarda qualcosa in TV, la differenza di rumore si sente davvero. Il range di temperatura tra 30 e 230°C è uno degli aspetti più versatili della macchina: si va dalla lievitazione dell'impasto della pizza (30-45°C in modalità Proof) all'essiccazione di frutta e verdura (35-95°C in modalità Dry), fino alla massima potenza per carne e pesce croccanti. Non è una semplice friggitrice: con questa gamma copre funzioni che normalmente richiederebbero apparecchi separati, come essiccatore, camera di lievitazione, forno. La superficie esterna rimane entro i 60°C durante l'uso, il che significa che si può toccare senza rischi di scottatura (un dettaglio non banale se in casa ci sono bambini). Un limite da segnalare qui è che non esiste una modalità completamente manuale, ma la nuova modalità Chef via app sta colmando questo gap.

Prestazioni sul campo VOTO: 9 Nelle prove in cucina, questa friggitrice ad aria ci ha convinte per coerenza e prevedibilità dei risultati (su cui avevamo pochi dubbi vista la consueta qualità dei prodotti del brand). Panificati, verdure per contorni, pesce e carne risultano sempre croccanti fuori e succosi dentro, un risultato che richiede tecnica davvero minima che premia chi è disposta a sperimentare un po’ per comprendere i giusti tempi e le giuste modalità. Il pollo rimane uno dei cavalli di battaglia delle friggitrici ad aria Cosori, con pelle croccante e carne interna uniforme, confermando la qualità del sistema di ventilazione. Per un supporto in più, l’app VeSync include delle tabelle di cottura dinamiche che per la carne permettono di specificare taglio, peso e grado di cottura desiderato (al sangue, media, ben cotta) ottenendo indicazioni personalizzate su tempo e temperatura: un aiuto concreto, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di cottura.

App e connettività VOTO: 7 Cosori Iconic è compatibile con l'app VeSync, disponibile per Android e iOS, che permette di monitorare la cottura a distanza, modificare tempo e temperatura entro i limiti del programma attivo e ricevere notifiche per scuotere il cestello. Una precisazione normativa importante riguarda l’impossibilità di accendere la friggitrice da remoto se è completamente spenta, perchè le normative europee sulla sicurezza lo vietano per questo tipo di dispositivi. Il controllo a distanza funziona solo quando la macchina è già in standby, quindi accesa manualmente in precedenza. L'app include oltre 90 ricette specifiche per questo modello, sviluppate con chef e nutrizionisti e piccole funzionalità aggiuntive, come note personali sulle ricette, lista della spesa integrata, aggiornamenti periodici, completano un'app che funziona bene nell'uso quotidiano senza essere invadente (e soprattutto necessaria).