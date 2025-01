Conclusioni

COSORI Friggitrice ad Aria COSORI Friggitrice ad Aria 10 Litri, 8 in 1 Dual Blaze TwinFry con Doppio Cestello 5L & 5L e Separatore Rimovibile, 2800W Air Fryer WiFi con Doppia Resistenza, 35-240℃, 70 Ricette Online, 4-8 Persone

A circa 270€, Cosori Dual Blaze TwinFry rappresenta un investimento significativo, ma che può davvero rivoluzionare la vostra esperienza in cucina. Dopo averla provata per diversi mesi, possiamo dire che si distingue nettamente dalle classiche friggitrici ad aria, posizionandosi come un vero elettrodomestico multifunzione che in molti casi può sostituire il forno tradizionale.

È particolarmente interessante per chi cucina spesso per tutta la famiglia: la capacità di 10 litri permette di preparare porzioni abbondanti per 6-8 persone, mentre la possibilità di dividere lo spazio in due zone separate è perfetta per gestire più preparazioni contemporaneamente. La varietà di modalità di cottura, dalla “frittura” all'essiccazione, la rende inoltre uno strumento versatile per chi ama sperimentare in cucina.

Ovviamente non si tratta della scelta ideale per tutte: le dimensioni importanti richiedono un certo spazio in cucina, e chi cucina solo per una o due persone potrebbe trovarla sovradimensionata.