Hisense HAF2900D è una friggitrice ad aria con due cestelli indipendenti, soluzione efficiente per chi vuole cucinare in modo più veloce, salutare e organizzato.

Da tempo ormai le friggitrici ad aria stanno man mano sostituendo forni e padelle tradizionali nelle cucine moderne. Piacciono perché permettono di cucinare piatti croccanti e gustosi con poco o nessun olio, riducendo grassi e tempi di cottura. I modelli più evoluti, come quelli con doppio cestello, aggiungono un livello di comodità in più: puoi preparare due pietanze diverse contemporaneamente, con tempi e temperature indipendenti, ottimizzando ogni minuto. Tra questi, Hisense HAF2900D Dual Fryer si distingue per la sua efficienza, semplicità d’uso e capacità adatta a tutta la famiglia.

Hisense HAF2900D è una friggitrice ad aria con doppio cestello indipendente, perfetta per cucinare due piatti diversi insieme. Facile da usare, veloce, salutare e adatta alle famiglie, è un aiuto concreto per chi vuole ridurre tempo e olio in cucina.

VOTO TOTALE 7.8 Hisense HAF2900D Dual Fryer PRO Due cestelli indipendenti

Cottura uniforme e croccante

Bssso consumo energetico

Display LED intuitivo

Pulizia semplice CONTRO Ingombro sul piano di lavoro

Potenza non elevatissima

Cestello grande non va in lavastoviglie

Cottura uniforme e croccante

Bssso consumo energetico

Display LED intuitivo

Pulizia semplice CONTRO Ingombro sul piano di lavoro

Potenza non elevatissima

Cestello grande non va in lavastoviglie Design e capacità VOTO: 8 A prima vista, Hisense HAF2900D Dual Fryer si mostra con un design solido e contemporaneo, con linee pulite e una finitura nera satinata. Le dimensioni sono importanti, ma ben proporzionate, e l’ingombro è giustificato dalla doppia camera di cottura, vera protagonista del dispositivo. La friggitrice dispone infatti di due cestelli indipendenti, uno da 5,3 litri e l’altro da 3,3 litri, per una capacità complessiva di 8,6 litri: sufficiente per cucinare un pasto completo per quattro o cinque persone, o per preparare due piatti diversi nello stesso momento.

Ogni cestello ha una ventola e una resistenza dedicate, una scelta che fa la differenza rispetto ai modelli più economici: in questo modo è possibile gestire due cotture completamente indipendenti, con temperature e tempi personalizzati, senza che gli odori o il calore si mescolino e, soprattutto, cuocendo in modo omogeneo. Durante l’uso si percepisce una struttura piuttosto robusta, con manico ergonomico e apertura dei cestelli fluida. Funzioni e modalità di cottura VOTO: 8 Il cuore della Hisense HAF2900D è il suo sistema Dual Zone, una tecnologia che permette di friggere, arrostire o persino cuocere dolci in modo uniforme grazie a un flusso d’aria calda a 360 gradi. Il risultato è un cibo croccante all’esterno e morbido all’interno che abbiamo imparato ad apprezzare con questi dispositivi, con una riduzione significativa dell’uso di olio. La friggitrice non richiede preriscaldamento, una caratteristica che consente di risparmiare tempo e fino al 50% di energia rispetto a un forno tradizionale (secondo il brand). Gli 8 programmi automatici preimpostati, tra cui patatine, pollo, carne, dolci, pesce, gamberi e verdure, semplificano ulteriormente la preparazione, adattando automaticamente la temperatura e i tempi di cottura per ottenere il risultato ideale senza bisogno di grande esperienza o tentativi. Naturalmente, è anche possibile impostare manualmente i parametri per ricette personalizzate, regolando la temperatura fino a 200°C e il timer fino a 60 minuti. Esperienza d’uso VOTO: 8 Uno dei punti più apprezzabili di questa friggitrice ad aria è l’interfaccia. Il display LED touch frontale è ampio, luminoso e intuitivo, anche se cattura un po’ le ditate al tocco. Consente di gestire i due cestelli separatamente oppure di sincronizzarli grazie alla funzione Sync Finish, che permette di far terminare la cottura di due piatti diversi nello stesso momento. È una funzione utilissima, per esempio, quando si vogliono servire patatine e pollo contemporaneamente, evitando che un piatto si raffreddi mentre l’altro è ancora in cottura. Un altro dettaglio ben progettato è la teglia rialzata e traforata, che favorisce il passaggio dell’aria e una doratura uniforme. I risultati sono notevoli: le patatine risultano asciutte e croccanti, le verdure restano morbide e i dolci si cuociono in modo uniforme senza bruciare i bordi. Nel complesso, l’esperienza d’uso è fluida e piacevole. Anche chi non ha mai usato una friggitrice ad aria riuscirà a ottenere ottimi risultati fin dal primo utilizzo. Manutenzione, consumi e rumorosità VOTO: 7 La pulizia è un aspetto spesso trascurato con questi dispositivi, ma fondamentale. In questo caso, Hisense ha scelto un rivestimento antiaderente di buona qualità per cestelli e griglie interne, che evita la formazione di incrostazioni e residui di grasso. Dopo la cottura, basta attendere qualche minuto per il raffreddamento e poi passare un panno umido o una spugna morbida per rimuovere facilmente lo sporco. Entrambi i cestelli possono essere lavati anche in lavastoviglie, ma le dimensioni generose potrebbero renderli un po’ ingombranti per spazi limitati. Nel complesso, la manutenzione è semplice, ma richiede un minimo di organizzazione se non si dispone di un lavello ampio. Con una potenza di 1700 watt, la HAF2900D riesce a mantenere un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi. È decisamente più efficiente di un forno tradizionale, non solo in termini di energia ma anche di tempi: la maggior parte delle ricette si completa in circa 15-25 minuti. Durante la cottura, la friggitrice è relativamente silenziosa: il rumore prodotto è paragonabile a quello di una normale ventola da cucina, senza risultare troppo fastidioso. Un dettaglio utile è la funzione di spegnimento automatico, che interrompe la cottura al termine del programma per evitare bruciature o sprechi di energia. Sommario Hisense HAF2900D Dual Fryer Design e capacità 8 Funzioni e modalità di cottura 8 Esperienza d’uso 8 Manutenzione, consumi e rumorosità 7

Conclusioni Offerta Hisense, HAF2900D, Friggitrice dual Friggitrice dual 8 programmi automatici, temperatura 80-200 gradi, 8.6L, potenza massima 1700W, display LED e comandi touch Hisense HAF2900D Dual Fryer è una delle friggitrici più complete nella sua fascia di prezzo. Offre una capacità generosa, un sistema di cottura intelligente e un’interfaccia semplice che la rende adatta a chiunque, anche a chi non ama passare troppo tempo ai fornelli. È la scelta perfetta per famiglie, coppie o studentesse che desiderano cucinare in modo più sano e veloce, senza rinunciare al gusto e alla croccantezza simili alla frittura tradizionale. L’unico vero compromesso è l’ingombro ma, se si ha spazio a sufficienza, viene compensato da risultati eccellenti e da una gestione intuitiva. Il prezzo pieno è di 199 euro (in offerta spesso fino a 115 euro), nella media considerando le funzioni Dual Zone e la potenza del sistema di circolazione d’aria che rendono questa friggitrice ad aria un alleato prezioso in cucina: efficiente, versatile e capace di adattarsi ai ritmi di chi vuole mangiare bene anche nelle giornate più frenetiche.

