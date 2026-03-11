In cucina c’è sempre posto per gli elettrodomestici che ci aiutano a realizzare piatti prelibati in poco tempo. Tra gli apparecchi del momento la friggitrice ad aria è l’oggetto del desiderio di chi è alla ricerca di una cucina sana, ma senza rinunciare al gusto. Se trovare un angolo in cui posizionare l’air fryer non è un problema, spesso a bloccarci è proprio il prezzo dell’apparecchio. Fino a oggi perlomeno, grazie alla Offerte di Primavera Amazon 2026 possiamo acquistare la friggitrice NutriChef, tra le più apprezzate online, a un prezzo scontatissimo.
Fino al 16 marzo l’air fryer è pronta a “invadere” la vostra cucina a meno di 100 euro. Nei prossimi giorni la friggitrice ad aria sarà scontata del 15% e la pagherete solo 97,55€, un prezzo da urlo di cui approfittare subito. Il rischio è quello di non trovare più disponibilità visto che è uno degli elettrodomestici più apprezzati sull’e-commerce per il suo rapporto qualità prezzo che con la scontistica di questi giorni è ancora più conveniente. Affrettatevi quindi.
Se volete essere sempre aggiornate sull'offerta, visto che il prezzo nella box potrebbe non essere aggiornato e/o visibile, ti consigliamo di cliccare direttamente sul prodotto.
Cucina sana e golosa a un prezzo mini
La NutriChef è l’alleato perfetto in cucina se siete alla ricerca di un apparecchio che realizzi qualsiasi ricetta in modo sano senza tralasciare il gusto e la praticità a cominciare proprio dal design. Con l’air fryer potete cucinare più piatti contemporaneamente e fare contenta tutta la famiglia. Con il doppio livello grazie alla griglia da 1,2 litri cucinerete contemporaneamente verdure, patatine fritte, pesce, carne e dolci (si avete letto bene) con pochissimo olio e senza che i sapori si mischino. La tecnologia con circolazione rapida dell’aria distribuisce il calore in modo uniforme così da avere piatti croccanti fuori e teneri dentro.
La friggitrice ad aria NutriChef ora in offerta è una delle più efficaci con la sua potenza di 1500 W. Niente paura, non rischierete mai di far bruciare il contenuto perché la ciotola con capienza di 4 litri è realizzata in vetro, che vi permette di controllare costantemente la cottura e di cucinare cibi in totale sicurezza. Il vetro, infatti può essere lavato facilmente a mano o in lavastoviglie: in ogni caso non avrete residui di cibo, ma un apparecchio sempre impeccabile.
La friggitrice a un prezzo da urlo e facile da usare
A rendere interessante la friggitrice ad aria NutriChef oltre al prezzo e allo sconto imperdibile legato alla Offerte di Primavera Amazon 2026, è anche la facilità d’uso. A differenza di molte altre air fryer, questa è dotata di un pannello digitale facile da utilizzare perché intuitivo.
Con pochi gesti potete regolare il tempo di cottura (fino a 60 minuti) e la temperatura da 38°C a 200°C nel caso di cottura in friggitrice e fino a 232°C quando aggiungete la griglia. Una volta terminata la cottura potete portare il cestello in vetro direttamente a tavola senza scottarvi perché le pareti in vetro rimangono sempre fredde e godervi piatti da chef con tutta la famiglia.