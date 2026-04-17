Amazon La friggitrice ad aria si controlla da remoto e ti assicura piatti pronti quando torni a casa

Quante volte prima di tornare a casa abbiamo pensato di prepararci un pranzetto o una cenetta da veri chef? Puoi una volta arrivati abbiamo ripiegato su un’insalata o una scatoletta perché per cucinare ci vuole impegno. Per non parlare dei tempi di cottura che a volte arrivano a superare anche più di un’ora. Un problema comune che con la friggitrice ad aria di Algostar diventerà un lontano ricordo.

La Smart Cube è un apparecchio smart nel vero senso della parola e non solo nel nome. Non si limita a essere intuitiva e di facile utilizzo, a eleggerla la friggitrice intelligente è la possibilità di azionarla anche da remoto, tramite smartphone, così quando torniamo a casa la nostra cena è già pronta, non dobbiamo fare altro che impiantarla e gustarla. Della Algostar anche il prezzo è smart perché non solo è in offerta, ha anche un costo mini. Con poco più di 50 euro puoi avere un apparecchio di ultima generazione che cambierà totalmente il tuo modo di cucinare e mangiare.

Offerta Aigostar Smart Cube La friggitrice ad aria che si aziona da remoto

La cena in tavola con un semplice tap

Se fino a ora siamo stati abituati a gestire da remoto solo i robot aspirapolvere e i termostati, adesso è il momento di spostarci in cucina. La friggitrice ad aria Algostar Smart Cube ha una tecnologia avanzata che le permette di connettersi alla rete wi-fi così da gestirla semplicemente con l’app dedicata e ricca di funzioni. Tra le principali, come abbiamo visto, c’è la possibilità di preimpostare un orario in cui far iniziare all’apparecchio il suo ciclo di cottura e controllore sempre da remoto la temperatura e il ciclo di preparazione.

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Oltre a questo l’applicazione ci permette di scegliere tra i vari programmi di cottura quello adatto alle nostre esigenze, con un’attenzione particolare a quelli che prepariamo più di frequente.

Sarà capitato a tutti di distrarsi e di bruciare inavvertitamente le pietanze, beh con questa friggitrice ad aria è quasi impossibile sbagliare. Tramite l’applicazione abbiamo la possibilità di impostare un timer che ci ricorda di mescolare i cibi e mette in pausa automaticamente la cottura una volta arrivata a termine. Una funzione non da poco.

Piatti sani e gustosi per tutta la famiglia

La friggitrice ad aria Algostar Smart Cube ha il vantaggio di essere adatta a tutta la famiglia. L’apparecchio, infatti è in grado di accontentare tutti i gusti perché frigge, arrostisce e griglia fino a 10 persone. Il cestello da 7 litri che può essere lavato in lavastoviglie grazie al rivestimento antiaderente è ampio e capiente.

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Dovrai semplicemente scegliere tra i 7 menù preimpostati per cuocere in modo impeccabile carne (come ad esempio manzo, pollo), ma anche pesce (trota, gamberi), senza dimenticare patate e persino deliziose torte. In ogni caso potrai personalizzare la cottura sia dall’app sia manualmente e tenere il cibo in caldo fino al momento di servirlo per conservare intatto il sapore e senza sensi di colpa. Sì, perché la friggitrice grazie alla circolazione dell’aria a 360° cuoce in modo uniforme qualsiasi pietanza riducendo l’utilizzo dell’olio, ma non il gusto. Infatti ogni piatto sarà croccante fuori e morbido dentro.

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