Il Ficus lyrata è una pianta africana dal portamento fiero e dal fogliame verde brillante, ottima da tenere in casa nei nostri angoli verdi domestici.

iStock Il bellissimo Ficus lyrata offre un verde scenografico e maestoso, purificando anche l'aria degli ambienti

Il Ficus lyrata è una pianta originaria dell’Africa Occidentale, coprendo un’area che va dalla Sierra Leone al Camerun. Il suo habitat naturale sono le foreste calde e umide di queste zone, dove l’arbusto è in grado di crescere fino a raggiungere altezze di 15 metri.

In natura spesso inizia il suo ciclo di vita come pianta epifita, aggrappandosi ai rami di altri alberi, prima di estendere le radici fino al suolo. Ma nelle nostre case trova alloggio e confort in vasi ampi e stanze luminose, omaggiandoci con il suo fogliame verde scenografico.

Già, il fogliame: il Ficus lyrata è anche noto come “fico a foglia di violino” proprio per la forma caratteristica delle sue parti verdi. Ha un portamento eretto e scultoreo, è bellissimo da vedere e purifica l’aria da nicotina e tossine quali formaldeide, xilene, toluene, ammoniaca.

In poche parole, se optiamo per questa pianta in casa, potremo ammirare il verde brillante e scenografico delle sue foglie, sfruttando anche la sua funzione detox sugli ambienti. Ma occhio, perché questo ficus ha anche una serie di necessità che non dobbiamo trascurare.

Ficus lyrata, come prendersene cura

Lo abbiamo accennato, il Ficus lyrata nel suo habitat naturale è un vero e proprio gioiello della giungla. Ma fuori dal suo contesto è una bellissima pianta d’appartamento che perde il suo lato selvaggio, affidandosi alle cure di chi sa apprezzarla e trattarla con rispetto.

Come per altre piante, anche in questo caso sono tre gli aspetti da bilanciare per farla crescere forte e sana: luce, irrigazioni e umidità ambientale. Se riusciamo a trovare una quadra per queste tre cose, il resto della gestione diverrà semplice e senza troppi inghippi.

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Posizione e luce

La luce è l’elemento più critico nella coltivazione della pianta, che potrebbe soffrire in caso ne ricevesse poca. In questo caso dovremmo aspettarci caduta delle foglie basali, eziolatura (fusti filiformi che crescono deboli e lunghi alla ricerca di sole), verde piò opaco.

Se accade, significa che la pianta è entrata in modalità sopravvivenza, bloccando la sua crescita in attesa di ricevere luce e ricominciare a vivere. È un rischio da non correre, perché espone il ficus anche a malattie e attacchi fungini, dovuti all’acqua non più assorbita.

Al contrario, se vogliamo rendere felice la nostra pianta, la possiamo alloggiare vicino a una finestra rivolta a Est o Sud Est. Il Ficus lyrata predilige una luce diffusa ma intensa, tollerando anche il sole diretto mattutino.

Ma nelle ore più calde della giornata o in caso di estati torride è invece preferibile schermare i raggi con una tenda filtrante leggera. In questo modo garantiremo la giusta illuminazione, senza correre il rischio che il sole troppo aggressivo bruci le foglie.

Irrigazioni

Il Ficus lyrata ha esigenze simili alle altre piante quando si parla di acqua, ma soprattutto teme le stesse cose. Un errore frequente è quello di pensare che gli servano liquidi in abbondanza, per cui spesso tendiamo a innaffiarlo troppo, causando marciume radicale.

Al contrario, la pianta va irrigata ogni 10 o 12 giorni in estate e ogni 2 o anche 3 settimane in inverno. Le discriminanti sulle tempistiche sono la luminosità e la temperatura della stanza dove è alloggiata, che possono ridurre o aumentare la frequenza delle annaffiature.

La regola d’oro, se abbiamo qualche dubbio, è di irrigare solo quando i primi 3 cm di terriccio risultano asciutti. Ce ne possiamo rendere conto inserendo il dito nella terra per verificare a che livello sentiamo l’umidità e così, se notiamo eccessiva secchezza, correre ai ripari.

Un’altra regola è quella di sistemare la pianta in un vaso con fori di scolo per garantire il drenaggio dei liquidi in eccesso. Mai lasciare che l’acqua ristagni anche nel sottovaso, preferendo gettarla appena notiamo che si è riempito.

Umidità ambientale

L’habitat del Ficus lyrata, come accennato, è la foresta pluviale tropicale africana, dove l’umidità non scende mai sotto il 70%. Ma nelle nostre case, specie con i riscaldamenti accesi durante il periodo invernale, il rischio di aria troppo secca è parecchio elevato.

Se infatti l’umidità scende troppo sotto il 30%, la pianta ce lo comunicherà in modo assai evidente. Le foglie inizieranno a scurirsi sui bordi, diventando marroni e secche, noteremo una caduta dei nuovi germogli e, in generale, il fogliame apparirà di un verde opaco.

In più, la scarsa umidità tende a esporre l’arbusto a parassitosi: il temuto ragnetto rosso prolifera infatti in ambienti caldi e secchi. Per questo, dovremmo cercare di riequilibrare la situazione con umidificatori a ultrasuoni, che garantiscono un microclima ideale.

Ma se volessimo un rimedio meno tecnologico e più economico, possiamo riempire il sottovaso del ficus con argilla espansa, versando dell’acqua senza raggiungere il bordo. Il vaso dovrà essere appoggiato senza toccare l’acqua, con un sistema che favorirà una lenta evaporazione e migliorerà la situazione atmosferica.

Pulizia, temperatura, terriccio

Le foglie del Ficus lyrata, grandi e scenografiche, tendono ad accumulare polvere e vanno pulite a cadenza regolare. Si tratta di un’operazione da effettuare una volta al mese, agendo in modo delicato con un panno umido, avendo cura di non lasciare tracce bagnate.

In questo modo garantiremo alla pianta di fare la fotosintesi, ma anche di agire come filtrante di particelle e tossine. Se non puliamo il fogliame, potremo infatti notare accumuli di polvere e sporcizia con foglie che si ingialliscono, segno che il ficus sta patendo.

Per quanto riguarda la temperatura, la pianta si trova a suo agio tra i 18 e i 26 °C, mentre teme spifferi e correnti. Non solo, guai a lasciarla nei pressi di getti d’aria diretti, come quelli di termosifoni e condizionatori, in grado di minare la salute del nostro ficus.

Al momento di invasare o travasare, ricordiamoci che il terriccio ottimale è una miscela di quello universale con aggiunta di perlite, che garantisce un corretto drenaggio. Il travaso va effettuato ogni 2 o 3 anni in primavera, scegliendo vasi di solo 5cm più ampi, o corriamo il rischio che contenitori troppo grandi trattengano i liquidi e favoriscano marcescenze.

Ficus lyrata: significato e simbolismo

Ci sono storie interessanti che riguardano il Ficus lyrata, che lo rendono una pianta bella da tenere, ma anche da regalare. Il genere ficus, sin dall’antichità, lo si associa a fertilità, ma anche verità e prosperità. Per questo donarlo è considerato di buon augurio.

Nel Feng Shui, l’arte di arredare casa favorendo il fluire generoso dell’energia negli ambienti, la pianta è apprezzata per altri motivi. Le foglie verdi, grandi e brillanti, ma anche il portamento fiero del Ficus lyrata simboleggiano crescita, ricchezza e energie positive.

Ha un unico lato negativo: se reciso lascia cadere un lattice irritante per la cute e tossico se ingerito da uomo o animali. Il che significa evitare di alloggiarlo dove circolano i nostri pet o i bambini, per motivi di sicurezza.