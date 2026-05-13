iStock Balsamina

Sui balconi italiani, soprattutto al nord, è una presenza abituale da decenni: piccoli cespugli compatti coperti di fiorellini che assomigliano a rose o a orchidee in miniatura, in tutte le tonalità del rosa, del rosso, del bianco e del salmone. Eppure se chiediamo in giro come si chiama, in pochi sanno rispondere Balsamina. Una pianta gentile, da angolo ombroso, che fiorisce da aprile a novembre senza praticamente mai fermarsi.

Cos’è la Balsamina, le caratteristiche

Sotto il nome comune di Balsamina si nasconde un genere botanico piuttosto ampio, quello delle Impatiens, che conta centinaia di specie sparse fra Africa, Asia e Americhe. Quella che siamo abituati a vedere sui balconi italiani è Impatiens walleriana, una specie africana che arriva dalle zone orientali del continente. In Europa è approdata nell’Ottocento, scelta per la sua fioritura lunga e per la facilità di coltivazione; in vaso resta una pianta dalle dimensioni gestibili, con un’altezza media che si aggira sui 25-40 centimetri.

Molto particolare e morbido il portamento; gli steli sono carnosi e leggermente translucidi (in alcune varietà tendono al rossastro), le foglie hanno forma allungata con il bordo lievemente dentato. I fiori spuntano nel punto in cui foglia e stelo si incontrano.

Le varietà coltivate oggi sono moltissime. Le serie più diffuse sono la Super Elfin, particolarmente apprezzata per la sua varietà di colori pastello e per la grande resistenza in vaso, la Tom Thumb, che fa fiori più grandi e scenografici, e la Swirl, che presenta fiori bicolori con sfumature arancio-rosse a spirale, davvero particolari.

Come coltivare e seminare la Balsamina

Per la coltivazione, possiamo provare due metodi. Il primo, di gran lunga il più semplice, è acquistare una piantina già formata in vivaio e trapiantarla nel suo vaso definitivo o in piena terra fra aprile e maggio, quando il rischio di gelate tardive è ormai alle spalle. La via da seguire se non abbiamo grande esperienza e se vogliamo semplicemente goderci la pianta senza troppe complicazioni: in poche settimane saremo già davanti a una fioritura abbondante.

La seconda strada, più lunga e impegnativa ma anche gratificante, è la semina. Si parte a gennaio o febbraio in semenzaio caldo, mantenendo il substrato a una temperatura abbastanza costante intorno ai 20-22°C. I semini sono minuscoli, vanno appena coperti di terriccio finissimo e tenuti umidi (mai zuppi) finché non germinano, cosa che richiede circa due-tre settimane. Le piantine vanno poi gestite con attenzione per un paio di mesi, finché non saranno abbastanza robuste da affrontare il trapianto definitivo. In primavera inoltrata, quando il clima si è stabilizzato, possiamo finalmente spostarle nella loro posizione finale.

Dove posizionarla

La Impatiens walleriana è una pianta che ama la luce ma odia i raggi forti, soprattutto quelli centrali della giornata. Esponendola al sole pieno, le foglie si afflosciano in poche ore e i fiori si bruciano.

Prediligiamo quindi una zona di mezz’ombra o ombra luminosa: un balcone esposto a nord o a est, l’angolo riparato di un terrazzo, una bordura ombreggiata sotto una siepe. Se la teniamo all’interno, scegliamo una stanza luminosa ma posizioniamola lontano da finestre con esposizione diretta a sud: meglio una luce filtrata da una tenda chiara.

Per le temperature, la Balsamina non sopporta il freddo. Sotto i 10°C inizia a soffrire visibilmente, e può non sopravvivere persino a gelate leggere. Da noi, quindi, viene quasi sempre coltivata come pianta annuale, salvo ritirarla in casa per l’inverno (in una stanza fresca ma protetta).

Quanto innaffiarla

Sull’umidità del terreno c’è una regola che vale sempre: deve restare fresca, mai fradicia. I ristagni d’acqua sono il nemico numero uno, qui come in praticamente tutte le piante coltivate in vaso, perché le radici marciscono in fretta. Detto questo, la Balsamina richiede molta acqua d’estate, quando ne consuma parecchio: nei mesi più caldi non è raro doverla annaffiare ogni giorno.

Meglio bagnare al mattino presto o nel tardo pomeriggio, evitando le ore serali. L’umidità che resta sulle foglie durante la notte può purtroppo portare allo sviluppo di muffe e malattie fungine. E sempre, sempre, svuotare il sottovaso dall’acqua in eccesso una decina di minuti dopo l’innaffiatura.

Da ottobre in poi, quando la fioritura inizia a calare, riduciamo gradualmente la frequenza, perché anche la pianta entra in una fase di riposo e ne ha meno bisogno.

Concimazione e terreno

La Balsamina è una grande fiorifera, e per sostenere una produzione di fiori così generosa e lunga ha bisogno di un terreno ricco e di concimazioni regolari. Il substrato ideale è un buon terriccio universale di qualità, alleggerito con un pochino di sabbia o perlite per migliorare il drenaggio. Sul fondo del vaso, immancabile, uno strato di argilla espansa per evitare i ristagni.

Sulla concimazione, durante la stagione di fioritura (da aprile a settembre) la pianta gradisce un fertilizzante liquido per piante da fiore, da somministrare ogni 10-15 giorni mescolato all’acqua di innaffiatura. In alternativa, possiamo utilizzare un concime granulare a lenta cessione, da distribuire nel terreno a inizio primavera: rilascia i nutrienti gradualmente per diversi mesi ed è molto più comodo per chi non vuole pensarci ogni due settimane. Nei mesi invernali sospendiamo del tutto.

Malattie e parassiti

Sotto questo profilo è una pianta abbastanza coriacea, perché soffre poco i parassiti, e quando ne è attaccata si tratta quasi sempre di problematiche risolvibili con interventi semplici.

Il nemico più frequente sono gli afidi, che si annidano sui germogli teneri e sui boccioli, soprattutto in primavera. Si riconoscono a occhio nudo (piccoli insetti verdi, neri o gialli) e si combattono benissimo con i prodotti specifici a base di sapone molle di potassio o con l’olio di neem, entrambi naturali. Le piante coltivate in piena terra possono attirare le lumache, che si divertono a mangiucchiare foglie e steli teneri: i rimedi vanno dai repellenti specifici alla pacciamatura di gusci d’uovo o cenere intorno alla base della pianta.

Fra le malattie fungine, l’oidio (il classico “mal bianco”, una patina biancastra sulle foglie) può comparire se la pianta è in un ambiente troppo umido e poco ventilato. Se compare, un trattamento con prodotti specifici a base di zolfo o bicarbonato di potassio risolve in pochi giorni.