L’arrosto nella friggitrice ad aria? Sì può fare, con questo modello XL, formato famiglia, che sta scalando le classifiche Amazon

Abbiamo trovato la friggitrice ad aria XL che permette di cucinare per tutta la famiglia e preparare un pollo arrosto gustosissimo.

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Amazon La migliore friggitrice multifunzione per arrostire e friggere su Amazon

L’arrosto si può preparare con la friggitrice ad aria? La risposta è sì e c’è un modello che ne è la dimostrazione! Si tratta della friggitrice ad aria Chefman Rotisserie che sta scalando le classifiche di vendita su Amazon e ha conquistato più di 24mila recensioni.

Una friggitrice digitale multifunzionale da 10 litri con girarrosto integrato, touch screen e ben 17 programmi di cottura preimpostati. Un elettrodomestico tuttofare, capace di sostituire il forno, il girarrosto, il disidratatore e persino il forno a convezione tradizionale, occupando poco spazio e consumando meno energia.

Offerta Chefman Friggitrice Digitale Multifunzionale Friggitrice ad aria con girarrosto

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La migliore friggitrice ad aria con girarrosto

La friggitrice ad aria Chefman Rotisserie ha una capacità interna di 10 litri ed è pensato per le famiglie o per chi ama cucinare in quantità. Consente infatti di cuocere un pollo intero, un arrosto da più porzioni o una teglia di verdure per quattro persone.

Il cuore del sistema è la tecnologia ad aria rapida altamente efficiente abbinata a un sistema di convezione ad alta velocità.

Il pannello di controllo è un touch screen con 17 preselezioni di cottura. Ogni programma è calibrato su temperature e tempi ottimali per il tipo di alimento selezionato, mentre l’illuminazione interna permette di tenere d’occhio la cottura senza aprire lo sportello e disperdere calore.

La potenza del dispositivo, combinata con l’assenza della fase di preriscaldamento regala cotture più veloci e un consumo energetico ridotto rispetto a un forno elettrico convenzionale.

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La caratteristica che rende la friggitrice ad aria Chefman davvero speciale è il girarrosto integrato. Si tratta di un accessorio in acciaio inox incluso nella confezione che consente di infilzare un pollo intero, un arrosto di maiale o qualsiasi altro pezzo di carne e farlo ruotare lentamente durante la cottura, proprio come avviene nelle rosticcerie.

Il risultato è una cottura uniforme su tutta la superficie, con la pelle che diventa dorata e croccante su ogni lato, mentre l’interno resta succoso e tenero. Niente più zone bruciate o crude: il girarrosto si occupa di tutto in automatico. Insieme al girarrosto, nella confezione sono incluse le forchette in acciaio inox per posizionare il cibo sullo spiedo, il cestello girevole per cotture più delicate, due griglie per il flusso d’aria e il vassoio antigoccia rimovibile.

Il primo motivo del successo di questa friggitrice ad aria è la sua versatilità. Si tratta infatti di un elettrodomestico da usare tutti i giorni per cucinare i pasti senza troppi pensieri e in modo veloce. Frigge, arrostisce con il girarrosto, griglia, disidrata, cuoce, scalda e scongela. Sostituisce il forno per gran parte delle preparazioni quotidiane, cuoce più velocemente e consuma meno energia.

Il secondo vantaggio è la cottura con pochissimo olio. La tecnologia ad aria calda ricircolare garantisce una croccantezza che normalmente si ottiene solamente friggendo in abbondante olio. Usando la friggitrice ad aria dunque avrai cibi deliziosi e croccanti, ma con il 98% di grassi in meno. La capacità da 10 litri è un vantaggio concreto per le famiglie numerose o per chi cucina spesso per ospiti. Non è necessario cucinare in più turni, ma si cucina tutto insieme, dalla prima portata al contorno, sfruttando i ripiani multipli e la capienza del cestello girevole.