Due zone di cottura, pasti per 9 persone e design di lusso: questa friggitrice ad aria è l’oggetto del desiderio di ogni cucina

La migliore friggitrice ad aria con doppio cestello da comprare

Immagina di poter cucinare due piatti differenti e di portarli a tavola nello stesso momento, creando un pasto completo per tutta la famiglia, light e che ti faccia risparmiare sulla bolletta. Non si tratta di fantascienza, ma del potere di Ninja MAX Doppia Zona, la friggitrice ad aria che sta rivoluzionando la cucina e che ora arriva su Amazon in un’esclusiva veste color Pietra Oro, rendendola anche uno straordinario pezzo di design da esibire sul piano di lavoro.

Il cuore di questo elettrodomestico è il suo sistema a due scomparti completamente indipendenti, ognuno da 4,75 litri, per una capienza totale di 9,5 litri. In ciascuna zona puoi impostare programmi, temperature e tempi diversi in totale autonomia. La vera rivoluzione si chiama SYNC: una funzione intelligente che sincronizza le due cotture in modo che terminino esattamente allo stesso momento, qualunque siano le impostazioni scelte.

Pollo arrosto in una zona e patate croccanti nell’altra? Pronti insieme, senza stress! E quando invece si cucina per tanti, la funzione Match replica le stesse impostazioni su entrambi i cestelli. Con oltre 41mila recensioni, questa friggitrice ad aria è l’elettrodomestico del momento da acquistare e da usare in cucina per preparare tantissimi pasti.

In più ora costa davvero pochissimo. Grazie allo sconto di Amazon puoi portarti a casa la Ninja MAX Doppia Zona a soli 149 euro. Un prezzo eccezionale, per una friggitrice ad aria che ti svolterà la vita.

La migliore friggitrice ad aria con due zone di cottura

La capienza è uno dei punti di forza più apprezzati di questa friggitrice ad aria. Ogni scomparto riesce a contenere un pollo intero da 2 kg oppure fino a 1,4 kg di patatine fritte. Usando entrambi i cestelli si arriva facilmente a servire fino a nove persone, il che rende la Ninja MAX Doppia Zona perfetta per famiglie numerose, per organizzare pranzi domenicali o cene con gli amici. Il modello è fino al 25% più capiente rispetto alla versione precedente. Non è solo una friggitrice ad aria: è una cucina completa condensata in un unico apparecchio. Dispone di sei programmi di cottura che coprono ogni esigenza.

La modalità Max Crisp spinge la temperatura fino a 240°C per rendere i surgelati irresistibilmente croccanti in pochi minuti. La modalità Air Fry permette di friggere con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, senza rinunciare al sapore. Con Roast si ottengono carni e verdure succulente come da forno, mentre Bake apre le porte alla pasticceria casalinga, torte, muffin e focacce. Il programma Reheat riscalda gli avanzi senza seccarli, e Dehydrate, a partire da soli 40°C, permette di essiccare frutta, verdura e preparare snack sani fatti in casa.

In un momento in cui i costi dell’energia pesano su tutte le famiglie questa friggitrice ad aria offre un vantaggio concreto: consuma significativamente meno rispetto ad un forno tradizionale e cuoce fino al 75% più velocemente dei forni ventilati. Meno tempo di cottura significa meno consumi e una bolletta più leggera a fine mese. Nel lungo periodo dunque l’investimento si ripaga da solo.

L’utilizzo poi è semplicissimo! Basta inserire gli alimenti nei cestelli, selezionare il programma desiderato tramite i comandi digitali sul pannello frontale e attivare la funzione SYNC quando si vogliono far coincidere le due cotture. In pochi tocchi il gioco è fatto! A completare il pacchetto c’è anche un ricettario incluso pensato per guidare, passo dopo passo anche i meno esperti.

