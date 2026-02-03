Negli ultimi anni le friggitrici ad aria sono passate da “gadget di tendenza” a vero alleato della cucina quotidiana: cuociono più in fretta del forno, usano poco olio e aiutano a preparare cene veloci, contorni croccanti e piatti leggeri senza dover accendere mezzo piano cottura.

Non tutti i modelli però sono uguali: molti puntano solo sulla potenza o sui programmi automatici, pochi ripensano davvero l’esperienza di cottura, il modo in cui organizzi piatti, tempi e spazio in cucina. Dreame Tasti prova a farlo partendo da vetro, visibilità e praticità d’uso.

Dreame Tasti è una friggitrice ad aria in vetro con due contenitori (2,5 L e 4,5 L) che cuociono e vanno in tavola e in frigo senza travasi. Combina aria calda e vapore, è silenziosa e facile da pulire, ideale per piatti one pot e per chi vuole una cucina più organizzata e leggera da gestire.

VOTO TOTALE 7.6 Dreame Tasti Dreame Tasti è una friggitrice ad aria in vetro pensata per chi cucina soprattutto per una o due persone e vuole piatti completi, veloci e un po’ più “curati” del classico surgelato buttato nel cestello. Al posto del cestello in metallo rivestito a cui siamo abituate, usa contenitori in vetro borosilicato da 2,5 e 4,5 litri, spessi e trasparenti, che funzionano sia come camera di cottura sia come pirofila da portare in tavola o contenitore per il frigo. Non è la tipica air fryer “family size” per montagne di patatine: è un oggetto più compatto, quasi personale, pensato per chi cerca ordine, meno stoviglie da lavare e un modo semplice per organizzare cena e schiscetta con un unico gesto.

PRO Contenitori in vetro borosilicato senza PFAS/PTFE

Possibilità di vedere la cottura senza aprire

Cuoci-servi-conservi nello stesso contenitore

Silenziosità più bassa di molte air fryer classiche

Pulizia molto semplice CONTRO Niente controllo manuale della temperatura

Pannello touch non sempre reattivo

Spesso serve girare o mescolare il cibo

Design e contenitori in vetro VOTO: 7 Nella confezione di Dreame Tasti ci sono due contenitori in vetro borosilicato (2,5 L e 4,5 L), un unico coperchio compatibile con entrambi, una griglia in acciaio inox 304, il corpo motore con maniglia superiore in silicone, un tappetino in silicone resistente al calore, un misurino per l’acqua (circa 30 ml) e uno scovolino per la pulizia. I contenitori sono spessi (circa 6 mm), robusti e visivamente molto curati: sembrano pirofile da forno di buona qualità più che componenti di un elettrodomestico, e questo le rende credibili anche come piatti da portata da appoggiare direttamente in tavola. Il rovescio della medaglia è il peso: il vetro resiste agli sbalzi termici ed è igienico, ma non è leggerissimo. Per portarlo dal piano di lavoro al tavolo o al frigo non è un problema, ma come “schiscetta da borsa” quotidiana non risulta particolarmente adatta.​ Il design panoramico è molto utile perchè la camera di cottura completamente a vista ti permette di seguire la doratura in tempo reale, come faresti guardando una teglia in forno. Questo riduce l’effetto “sorpresa” tipico delle friggitrici ad aria: non devi aprire il cestello per capire se le patate sono pronte, ti basta un’occhiata al vetro. La base in vetro diventa direttamente piatto da portata o contenitore da frigo: cuoci, appoggi sul tappetino in silicone, porti in tavola e, se avanza qualcosa, chiudi con il coperchio senza travasare. In ottica organizzazione domestica è un vantaggio interessante: meno passaggi, meno piatti, meno oggetti da lavare.​ Ci sono però due aspetti da tenere in considerazione. Il primo è la temperatura esterna: il vetro si scalda molto durante la cottura, quindi serve attenzione se ci sono bambini in casa, posizionandola sempre in punti non facilmente raggiungibili e usando il manico resistente al calore. Il secondo è che in dotazione c’è un solo coperchio: se ti piace l’idea di preparare due contenitori in anticipo (ad esempio per pranzo e cena del giorno dopo), devi travasare o acquistare accessori aggiuntivi.​

Facilità d’uso: come si controlla VOTO: 7 Il pannello comandi è touch, con cinque funzioni preimpostate: Air Fry (frittura ad aria), Roast (arrosto), Broil (griglia), Reheat (riscalda) e Keep Warm (mantieni caldo). A differenza di molte friggitrici ad aria, qui non imposti manualmente la temperatura: Dreame Tasti gestisce automaticamente il range tra 60 e 200 °C in base alla modalità, mentre tu controlli solo il tempo. Per chi è abituata a ragionare per gradi (180 °C per le patate, 200 °C per la pizza, ecc.) questo può spiazzare, perchè non si vede mai il numero sul display e si deve imparare a fidarsi più di ciò che si vede nel vetro che di un valore preciso.​ Nella pratica l’uso è semplice: scegli la modalità, imposti il tempo, avvii e osservi. Il pannello touch non sempre è reattivo al primo tocco e a volte richiede di premere due volte per cambiare modalità o avviare il programma. Non è un difetto che compromette l’uso, ma può risultare un po’ frustrante se hai le mani umide o vuoi impostare tutto al volo. La buona notizia è che i programmi sono pochi e chiari, quindi non ti ritrovi a navigare menu infiniti. Dal punto di vista dell’organizzazione quotidiana, la semplicità è un pro: poche opzioni, ma usabili.​

Come cucina davvero VOTO: 7 Dal punto di vista della resa, Dreame Tasti si comporta bene su tutto ciò che rientra nella “comfort zone” di una friggitrice ad aria, come patatine, bastoncini, snack, verdure grigliate, bocconcini di pollo, pesce impanato. I tempi sono più rapidi rispetto al forno e il risultato è croccante a sufficienza, pur non raggiungendo il livello delle air fryer più “aggressive” pensate per imitare la frittura vera e propria. La resistenza è unica e posizionata in alto, quindi per avere doratura uniforme su alimenti voluminosi o carichi densi (es. patate a spicchi) è consigliabile girare o mescolare a metà cottura.​ Il vero valore aggiunto è l’anima “healthy” e one pot, per piatti completi dove proteine e contorno cuociono insieme. Puoi, per esempio, mettere nel contenitore salmone e verdure, impostare Roast per creare la base di cottura uniforme, poi passare a Broil per gratinare la superficie e dare croccantezza finale. Oppure preparare mix di verdure da usare come base per bowl, riso o cous cous, sfruttando la visuale panoramica per decidere in tempo reale se fermarti o spingere con la doratura. La funzione vapore si attiva aggiungendo circa 30 ml nel serbatoio integrato e aiuta a mantenere l’interno più succoso, soprattutto con carne bianca e verdure, mentre l’esterno resta asciutto e dorato.​ Non è però da considerare una macchina “tuttofare”: non puoi impostare la temperatura al grado, non ci sono programmi avanzati per lievitazioni o preparazioni molto specifiche e la circolazione dell’aria è meno sofisticata rispetto ai modelli top di gamma con ventole più potenti o cestelli rotanti. Tradotto: per il repertorio quotidiano funziona bene, per la pasticceria evoluta o per chi cerca prestazioni da forno professionale è limitata.

Pulizia, manutenzione, ingombro VOTO: 9 Sul fronte pulizia, Dreame Tasti è una delle soluzioni più pratiche in circolazione: i contenitori in vetro e la griglia in acciaio possono andare in lavastoviglie, non hanno rivestimenti delicati che temono spugne o detergenti e non trattengono odori come certe superfici antiaderenti dopo qualche mese di uso. Nelle preparazioni più “impegnative” basta un ammollo breve e il vetro torna trasparente, senza aloni e senza bisogno di prodotti specifici. La griglia potrebbe incrostarsi un po’, ma l’acciaio inox regge bene e lo scovolino in dotazione aiuta a pulire gli angoli più ostinati.​ Il corpo motore, invece, non entra mai in contatto diretto con il cibo e si pulisce con un panno umido, senza smontaggi complicati. Dal punto di vista dell’organizzazione, è un elettrodomestico relativamente compatto: il “coperchio” può vivere in un pensile, mentre i contenitori in vetro si possono impilare o usare anche come normali pirofile quando non cucini ad aria. È un modo intelligente per evitare di dedicare metà di un mobile a un oggetto che userai solo come friggitrice.​

Consumi e impatto sulla routine VOTO: 8 Con una potenza di 1500 W, Dreame Tasti si colloca nella fascia media delle friggitrici ad aria: abbastanza potente da cuocere in tempi rapidi, senza essere un “mostro energivoro”. Nei programmi più intensi (come Air Fry o Broil) si stabilizza intorno ai 1400 W, mentre in Reheat e Keep Warm consuma sensibilmente meno, rendendoli più convenienti rispetto a riaccendere il forno per scaldare una sola porzione. La logica è quella tipica delle air fryer: cicli brevi, spesso tra 10 e 20 minuti, che riducono i consumi complessivi rispetto a un forno ventilato che richiede preriscaldamento e tempi più lunghi.​ In termini di routine quotidiana, Dreame Tasti è pensata per scenari concreti: arrivi a casa, metti nel contenitore un mix di verdure e proteine, imposti 15-20 minuti, nel frattempo ti cambi o sistemi due cose, poi porti direttamente in tavola e, se avanza qualcosa, chiudi il coperchio e metti in frigo. Meno pentole, meno piatti, meno rumore e meno “caos” in cucina.