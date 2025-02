Fonte: iStock Forno, trucchi facili per prolungarne la durata

Il forno è uno degli elettrodomestici più sfruttati e spesso trascurati di casa, ma trattarlo con rispetto fa la differenza tra preparare lasagne perfette e finire per cenare con una pizza congelata. Non solo eviti brutte sorprese e conti salati dal tecnico, ma preservi anche il gusto autentico dei tuoi piatti preferiti e abbassi pure la bolletta.

Quanto vive un forno in media? Dipende da te e da come lo coccoli: un elettrico, ben curato, arriva tranquillamente ai 10-15 anni, mentre un forno a gas può durare anche oltre i 15 anni. Ovviamente, se lo spremi come un limone senza mai un riguardo, ti abbandonerà ben prima del previsto.

Vediamo dunque qualche trucco semplice e veloce per far durare il più a lungo possibile il forno e tenerlo bene.

Pulizia approfondita e periodica

Tenere pulito il forno è un po’ come evitare le figuracce: meglio dargli una passata subito dopo aver cucinato, prima che quel formaggio fuso diventi una crosta eterna e maleodorante. Almeno una volta al mese però bisogna prendersela comoda e concedersi una sessione di pulizia approfondita, senza far diventare il forno un campo di battaglia. Basta armarsi di un detergente delicato e di un panno morbido – niente di abrasivo, a meno che non vogliate trasformare il vostro prezioso elettrodomestico in una superficie graffiata.

Se il forno è di quelli super tecnologici con l’autopulente, leggete bene le istruzioni, perché a volte anche la tecnologia può fregare. E per i più pigri, tappetini antiaderenti o teglie raccogli-gocce sono il segreto per evitare di litigare con macchie ostinate e salvare i vostri pomeriggi di relax.

Verifica delle parti soggette a usura

Non credere che il tuo forno sia indistruttibile: anche lui, poveretto, invecchia! Col passare degli anni, elementi interni come resistenze, guarnizioni e il meccanismo della porta cominciano a perdere colpi. Controlla regolarmente che le guarnizioni non lascino uscire calore come una porta aperta in inverno, o ti ritroverai con bollette da urlo. Dai anche un’occhiata alle resistenze ogni tanto: se noti segni strani o piccole crepe, è tempo di cambiare aria e risparmiare qualche spicciolo prima che il guaio diventi grosso.

Scelta delle funzioni più adatte

Tra i trucchi per far durare gli elettrodomestici più a lungo, ve n’è uno per il forno abbastanza importante. Ogni forno moderno ha mille modalità diverse, ma questo non significa che puoi usarlo come se stessi infornando in pizzeria. Scegli con criterio la funzione più azzeccata: evita di grigliare sempre come se stessi facendo un barbecue a ferragosto, perché le alte temperature prolungate mettono sotto stress il tuo povero forno. Sii clemente e opta per temperature meno aggressive, il tuo elettrodomestico ringrazierà con anni extra di fedeltà.

Attenzione a non riempire eccessivamente

Rimpinzare il forno come se non ci fosse un domani non ti farà risparmiare tempo, anzi: rischi solo che la tua torta lieviti a metà e le lasagne rimangano fredde al centro. Il sovraccarico non solo peggiora la cottura, ma stressa anche il tuo caro elettrodomestico, facendolo surriscaldare come una vecchia macchina in salita. Se tieni davvero al tuo forno (e alle teglie), dagli respiro e distribuisci bene le pietanze, così avrai cotture uniformi e ti eviterai riparazioni anticipate e conti salati.

Assistenza tecnica specializzata

D’accordo, la manutenzione ordinaria la puoi fare anche tu senza laurea in ingegneria, ma ogni tanto il forno vuole attenzioni speciali. Una volta all’anno, fai dare un’occhiata da qualcuno che sappia davvero dove mettere le mani: potrebbe risparmiarti brutte sorprese e guai costosi. Un tecnico bravo sa scovare subito se qualcosa sta andando storto, calibrare la temperatura con precisione da chef stellato e ripulire anche quelle zone dove normalmente non arrivi nemmeno col binocolo. E se hai un forno a gas, ancora meglio: controllare impianto, collegamenti e bruciatori diventa obbligatorio per non trasformare la cena in una serata esplosiva (in senso letterale!).

Scegliere componenti originali e affidabili

Come per tutti gli elettrodomestici, quando devi cambiare un pezzo del tuo amato forno, non andare al risparmio con ricambi misteriosi trovati online: scegli componenti originali o comunque affidabili, che non ti mollino sul più bello e non trasformino la tua cucina in un set di Cucine da Incubo. Affidati sempre a rivenditori che ti danno certezze e scegli ricambi adatti al tuo modello: la qualità costa, certo, ma meno di una chiamata disperata al tecnico la domenica sera.

Comportamenti corretti nella gestione quotidiana

Pochi gesti quotidiani possono salvarti da drammi domestici con il forno. Per esempio, smettila di sbattere lo sportello come se avessi appena litigato con il mondo: fallo con gentilezza, così eviti di distruggere cardini e guarnizioni. Non improvvisarti funambolo: usa sempre presine e attrezzi che sopportano il calore per non graffiare tutto.

Fai respirare il forno: lascia libere le sue aperture e non ci accumulare sopra oggetti come se fosse il ripostiglio di casa. Infine, se vedi qualcosa di strano – rumori sospetti o temperature ballerine – intervieni subito: aspettare troppo è il modo migliore per trasformare una piccola seccatura in un incubo.

Quando è ora di cambiare il forno?

Per quanto tu possa prenderti cura del tuo forno, prima o poi arriverà il momento di dirgli addio. I segnali più comuni sono temperature irregolari che rovinano i tuoi manicaretti, tempi di riscaldamento eterni che fanno invecchiare la cena prima di cuocerla, rumori inquietanti che ricordano un film horror, e bollette sempre più alte senza motivo apparente. Se il forno inizia a mostrare più di uno di questi sintomi, forse è il caso di mettersi l’anima in pace e andare a caccia di offerte.