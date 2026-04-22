Amazon Il robot aspirapolvere lava e aspira anche lo sporco più resistente

Si dice sempre che i sogni sono desideri, ma quando si parla di pulizia della casa c’è bisogno di un elettrodomestico che non sia soltanto qualcosa di astratto e irraggiungibile. I robot aspirapolvere hanno ormai raggiunto livelli di efficienza e tecnologia impressionanti, rendendo un’operazione noiosa come appunto la pulizia delle varie stanze del nostro appartamento qualcosa di soddisfacente e gratificante.

Uno di questi elettrodomestici è appunto un sogno, sia di nome che di fatto: Dreame si conferma un marchio affidabile come non mai grazie al suo L10s Ultra Gen 2, un dispositivo che è limitativo definire semplicemente “robot aspirapolvere”.

La sua aspirazione super potente (10mila Pa) consente di rimuovere qualsiasi residuo di sporcizia e i peli, di conseguenza è adatto a qualsiasi ambiente, in primis quelli frequentati dagli animali domestici. In effetti è in grado di identificare in maniera intelligente ogni zona della casa, pulendo due volte le varie aree e aumentando le capacità di raccolta della polvere. Tra l’altro, è caratterizzato persino da un sistema di pulizia personalizzata per tappeti e moquette. Di sicuro diventerà il tuo elettrodomestico preferito anche perché unisce le sue abilità a un prezzo davvero interessante: oggi costa quasi la metà, un’occasione a dir poco imperdibile.

Animali domestici e Dreame Ultra Gen 2, una combo vincente

I proprietari di animali domestici sono spesso alle prese con scopa e paletta perché nonostante siano simpatici e dolci perdono molti peli. Dreame Ultra Gen 2 è pensato proprio per chi condivide la sua casa con cani e gatti: grazie alla app puoi attivare la modalità animali domestici e personalizzare la pulizia. Digitando semplicemente mobili per animali domestici nell’applicazione, il robot identifica le aree e pulisce a fondo la zona per ben due volte. In questo modo raccoglie il doppio della polvere e dei peli adattando la quantità di acqua per far sì che il pavimento si asciughi rapidamente e assicurare un ambente sicuro per Micio e Fido.

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Una pulizia personalizzata per ogni stanza della casa

Dreame Ultra Gen 2 non è la scelta sicura solo per i proprietari di animali domestici, ma praticamente di tutti, anche di chi ha tappeti o moquette in casa. Grazie all’aspirazione potenziata e alla pulizia intensiva avrai i tappeti puliti dopo ogni utilizzo e senza il minimo sforzo perché potrai controllare il robot direttamente dal telefono o da remoto. Anche la fase del lavaggio si adatta alle tue esigenze: i 32 livelli di acqua ti permettono di scegliere quello migliore in base allo sporco riducendo gli sprechi e assicurando un’asciugatura molto più rapida.

La base del robot Dreame Ultra Gen 2 è smart

Chi decide di acquistare un robot lavapavimenti deve valutare anche l’efficienza della base di ricarica e lavaggio. In questo senso Dreame Ultra Gen 2 rappresenta un top di gamma perché ti assicura un’autonomia di circa 75 giorni. Il contenitore della polvere da 300 ml e il sacchetto da 3,2 litri garantiscono un’ampia autonomia. Per quanto riguarda poi le due spazzole, non dovrai preoccuparti di lavarle tu, ma sarà la base a fare tutto da sola garantendo un risultato impeccabile. L’asciugatura con aria calda infatti previene la formazione di muffe e cattivi odori. Un plus extra? Oltre a prelevare il detergente automaticamente, il robot può essere collegato direttamente al rubinetto dell’acqua che penserà a riempire e scaricare senza che tu te ne accorga, ma regalandoti il massimo della pulizia.

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