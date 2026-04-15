Abbiamo trovato l'elettrodomestico 4 in 1 che fa tutto in cucina e che costa meno di 30 euro.

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iStock Photos Il migliore frullatore 4 in 1 da comprare

Frulla, trita, impasta e ti permette di preparare qualsiasi piatto in pochissimi secondi. In più…non ingombra! Non è un sogno, ma un minipimer che ha conquistato Amazon e che ora costa meno di 30 euro. Un elettrodomestico che occupa pochissimo spazio e che utilizzerai tutti i giorni, multifunzione e utilissimo.

Il Bonsenkitchen HB3203 infatti è un frullatore a immersione multifunzione 4 in 1. Include un frullatore a immersione, una frusta, un tritatutto e un misurino. In sostanza sostituisce la bellezza di quattro attrezzi in cucina, consentendoti di creare un kit si adatta a qualsiasi esigenza.

Puoi usarlo per preparare un ottimo pesto per condire la tua pasta, per montare a neve le uova e preparare un dolce, ma anche per realizzare un pochi secondi una vellutata deliziosa. Il motore da 1000 W consente di tritare in modo efficace ingredienti anche molto duri, riducendo i tempi di preparazione. Dunque è utile se hai pochissimo tempo e non vuoi aspettare per preparare i tuoi piatti.

Frullatore e tritatutto insieme: il migliore elettrodomestico 4 in 1

Il bello di questo elettrodomestico è che risulta particolarmente solido. Non si inceppa e consente di tritare rapidamente noci, carote crude e altri ingredienti complicati. Merito anche della potenza e della velocità che garantiscono massima precisione.

La funzione di velocità del Bonsenkitchen HB3203 ha ben 20 livelli e ti consente di adattare la potenza in base agli ingredienti che scegli. Mentre il pulsante Turbo è ottimo per aggiungere istantaneamente la massima potenza ottenendo il risultato che vuoi. Se desideri mescolare con delicatezza le uova scegli la velocità bassa, se vuoi tritare la carne opta per il turbo.

Le lame in acciaio inossidabile sono più resistenti e hanno un design antispruzzo e antibloccaggio. Tutti i materiali a contatto con gli alimenti sono privi di BPA, una garanzia per la salute della famiglia e per rendere sani i piatti che prepari.

Questo minipimer piace soprattutto perché è comodo da utilizzare e da pulire. Ha un design ergonomico che prevede un’impugnatura soft touch, sicura e comoda. Il sistema di blocco dei pulsanti inoltre consente un utilizzo sicuro. Il miscelatore si smonta facilmente, rimuovendo i residui di cibo e si può pulire con un panno umido.

Non a caso questo frullatore a immersione ha ottime recensioni su Amazon ed è apprezzato da chi l’ha provato per la sua potenza e versatilità, oltre che per il prezzo super competitivo. Viene amato da chi vuole un elettrodomestico compatto che sia capace di fare tutto senza occupare lo spazio nel cassetto.

Come si usa il minipimer 4 in 1? Per prima cosa prepara gli ingredienti, tagliandoli nelle dimensioni adatte. Poi scegli l’accessorio giusto: frullatore a immersione per zuppe e salse, tritatutto per la carne e frusta per uova e panna. Seleziona la velocità più indicata e procedi per realizzare la tua ricetta. Le preparazioni non richiederanno troppo tempo e i risultati ti stupiranno.

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