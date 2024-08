La Ninja Double Stack XL si presenta come una vera e propria innovazione nel panorama delle friggitrici ad aria. Con il suo design compatto e funzionale, e la capacità di cucinare due pietanze contemporaneamente, questa friggitrice promette di rivoluzionare il modo in cui prepariamo i nostri pasti.

Design: com'è fatta Ninja Double Stack XL VOTO: 7

La prima cosa che colpisce di questa friggitrice è sicuramente il suo design verticale a doppio cestello. Una delle prime sul mercato con questa configurazione che permette di risparmiare spazio sul piano di lavoro rispetto ai modelli tradizionali con due cestelli affiancati, rendendola ideale anche per cucine di dimensioni ridotte senza rinunciare alla capienza. Non c’è niente di superfluo in questa friggitrice ad aria: consente di cuocere il doppio del cibo in uno spazio compatto ed essenziale (per precisione di 28 x 38,5 x 47 cm). Il colore grigio scuro opaco le conferisce un aspetto moderno e uno stile “americano”.

Grazie ai suoi due cestelli da 4,75 litri ciascuno, la Ninja Double Stack XL offre una capacità totale di 9,5 litri, permettendo di cucinare porzioni abbondanti e di preparare più pietanze contemporaneamente. Ad esempio, in un cassetto potrete cucinare un pollo intero da 1,5 kg, per preparare porzioni fino a circa 8 persone.

I comandi sono disposti, in modo originale, su una fascia laterale. In generale, non sono proprio immediati ed intuitivi ma seguendo le istruzioni e leggendo bene le indicazioni accanto ai vari pulsanti, sarà possibile apprendere il funzionamento di questo elettrodomestico in modo semplice e veloce.

La complessità è dovuta, in particolar modo, alla presenza di funzioni speciali e alla necessità di stabilire quale cestello si attiverà e con quali parametri. Se non amate leggere le istruzioni… in questo caso il consiglio è di fare un piccolo sforzo.