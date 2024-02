Friggitrice ad aria: come sceglierla e usarla al meglio

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che può cambiare la vita di chi ama preparare piatti gustosi e veloci, senza rinunciare alla qualità e al benessere. Come ben sappiamo tutti, il fritto è buonissimo ma non sano: con una friggitrice ad aria è possibile friggere con pochissimo olio in modo leggero e salutare. Scopriamo insieme i vantaggi che offre e quali sono i migliori modelli tra cui scegliere.

La friggitrice ad aria Cosori è la più venduta su Amazon, e vanta oltre 80mila recensioni: cosa la rende così speciale? Innanzitutto la sua potenza: grazie all’esclusiva tecnologia Thermo IQ, è in grado di cuocere molto più velocemente offrendo una soluzione economica ed efficiente per la propria frittura. Inoltre il cestello ha una capienza da 5,5 lt e un sistema che consente la separazione del grasso dai cibi, per permettere cotture più salutari.

Friggitrice ad aria Cosori La più venduta su Amazon, un vero alleato in cucina

Grazie al suo design elegante, la friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro è la scelta migliore per chi vuole iniziare a cucinare in maniera più salutare, senza rinunciare al gusto. Il cestello ha una capienza di 4 lt, che si può sfruttare completamente usando la comoda griglia. Inoltre è dotato di vetro trasparente per poter controllare più facilmente la cottura. Il display digitale consente di regolare temperatura e tempo di cottura in pochi istanti, scegliendo anche tra 11 modalità preimpostate.

Offerta Friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro Facilissima da usare, non potrai più farne a meno

Per chi ha poche esigenze, la friggitrice ad aria Tower è senza dubbio perfetta, grazie anche al suo imbattibile rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un modello compatto, con cestello da 2,2 lt – ideale per single o coppie che amano preparare qualcosa di veloce alla sera. I comandi manuali permettono di regolare facilmente la temperatura fino a 200°C, mentre il timer consente tempi di cottura fino a 30 minuti.

Offerta Friggitrice ad aria Tower Compatta ed elegante, è la scelta migliore per chi ama cucinare in modo più salutare

Famiglia numerosa? Allora la scelta giusta è la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry: dotata di doppio cestello per cuocere contemporaneamente due piatti diversi, permette di preparare una cena completa in pochi minuti. Il cestello XXL ha una capienza di 5,2 lt, mentre quello più piccolo è da 3,1 lt – perfetto per quando si è da soli, così da risparmiare sui consumi di elettricità. Sono inoltre disponibili 7 programmi preimpostati per una cottura ancora più semplice e veloce.

Offerta Friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry La friggitrice perfetta per famiglie numerose, grazie ai due cestelli

Anche l’occhio vuole la sua parte: la friggitrice ad aria Airy Fryer Mini di Ariete è davvero elegante e spiritosa, disponibile sia in versione nera che in un brillante color giallo. È molto compatta, con un cestello da 2 lt che si adatta perfettamente alle esigenze di una singola persona. Occupa quindi pochissimo spazio: è l’alleato perfetto per cucinare in fretta e in maniera più salutare, portando in tavola pietanze ricche di gusto e super croccanti.

Offerta Friggitrice ad aria Airy Fryer Mini di Ariete Piccola e super divertente, occupa pochissimo spazio in cucina

Friggitrice ad aria: come funziona

La friggitrice ad aria calda cuoce il cibo attraverso l’utilizzo di aria calda e pochissimo olio: riesce infatti a rendere croccanti e gustosi i piatti utilizzandone fino all’80% di olio in meno rispetto ad una friggitrice tradizionale (dato indicato da diversi produttori). Basti pensare che per una perfetta cottura di molte ricette ne basta solo un cucchiaio: per altre preparazioni la quantità di olio utilizzata potrà essere superiore, ma sempre minore rispetto ad un metodo di frittura tradizionale.

Il funzionamento è molto simile a quello di un forno a convenzione a libera installazione: un’apposita ventola fa muovere il calore all’interno dell’apparecchio, portandolo a cuocere il cibo in modo uniforme (rendendolo croccante fuori e morbido all’interno)e in un tempo minore rispetto ai sistemi di frittura convenzionali. Terminata la cottura, è possibile rimuovere gli elementi da pulire (ad esempio il cestello che contiene il cibo), che possono essere lavati comodamente anche in lavastoviglie.

I vantaggi della friggitrice ad aria

I cibi cotti con questo elettrodomestico risultano leggeri e con meno calorie, ma con un gusto quasi identico rispetto a quelli cucinati in una friggitrice tradizionale. Per questo, la friggitrice ad aria è particolarmente indicata per chi ha problemi di salute e vuole tenere sotto controllo il colesterolo alto e l’assunzione di grassi. Alcuni modelli possono preparare piatti per tutta la famiglia ed anche più pietanze insieme: questo permette di ottimizzare al meglio gli spazi ed i tempi in cucina anche nel caso di famiglie numerose o ospiti a cena.

I modelli attualmente in commercio permettono di impostare una temperatura che va dagli 80° ai 200° C per personalizzare al massimo la cottura: inoltre, quasi tutti i modelli sono dotati di un timer di spegnimento automatico (generalmente fino a 60 minuti) e di programmi preimpostati per la cottura. Molti modelli sono dotati anche di funzione di scongelamento, ricettario, funziona anti-riscaldamento, e di teglie per torte. Grazie al filtro anti-odori andremo ad eliminare l’odore di fritto in casa e lo sporco in cucina causato dalle fritture.

Insomma, i vantaggi sono tantissimi:

Ridotto consumo di olio (con conseguente risparmio e produzione di una minore quantità di rifiuti);

Nessuno sporco o unto in cucina;

Maggior controllo delle calorie assunte;

Cottura uniforme e non secca;

È facile da usare;

Ha funzioni di sicurezza (per prevenire fuoriuscite di olio e incendi);

Sono semplici da pulire.

Come usarla e cosa si può cuocere

All’interno di una friggitrice ad aria è possibile cuocere un po’ di tutto, non solo le classiche patatine fritte. Nell’immaginario comune tendiamo ad associare la frittura a pochi e semplici piatti ma in una friggitrice ad aria possiamo preparare anche il pollo, delle torte, il pesce, delle bistecche, dei gamberi ed anche la carne. Grazie ai ricettari in dotazione potremo sperimentare tante tipologie di ricette.

Ricorda: alcune ricette non necessitano l’uso di olio, ma la maggior parte lo richiede (anche se in piccolissime quantità).

