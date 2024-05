Una friggitrice ad aria non ti basta più? Allora potresti valutare la sua evoluzione, una friggitrice ad aria con due zone di cottura indipendenti e la possibilità di cucinare due pietanze contemporaneamente, anche con modalità e impostazioni differenti.

Tra velocità di preparazione e semplicità d’uso senza rinunciare al gusto, non è un caso se questi elettrodomestici sono diventati un vero e proprio trend tra amanti della cucina e persone meno esperte ai fornelli. Ne esistono per ogni esigenza, ma oggi esploriamo una tipologia piuttosto particolare con la Friggitrice ad Aria a Doppio Cestello di Cosori, uno dei brand più consigliati online. Scopri come funziona, i suoi vantaggi e perché acquistarla in questa recensione.

Per iniziare, ci sembra importante evidenziare i motivi per cui potresti valutare l’acquisto di una friggitrice con doppia zona di cottura, scegliendola rispetto ad una tradizionale.

con due cestelli operativi contemporaneamente, puoi ridurre i tempi di preparazione dei pasti, rendendo questo dispositivo particolarmente adatto per famiglie numerose o per chi, semplicemente, desidera ottimizzare i tempi con un

la presenza del doppio cestello ti permette di preparare simultaneamente diverse pietanze (come un secondo e un contorno), offrendo maggiore flessibilità e la possibilità di creare pasti completi in una sola sessione di cottura.

VOTO TOTALE 8 Friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello Diversi elementi e caratteristiche distinguono questa friggitrice ad aria a doppio cassetto da quelle più "tradizionali". Scopriamoli insieme. Cosori Doppio Cestello è un investimento intelligente per chi cerca un'apparecchiatura da cucina che offre prestazioni eccellenti e versatilità. La sua capacità di preparare due piatti contemporaneamente, con una minima quantità di grassi, la rende un'aggiunta preziosa in cucina.

PRO Doppio cestello per cucinare due pietanze diverse

Doppio cestello per cucinare due pietanze diverse

Doppio cestello per cucinare due pietanze diverse CONTRO Dimensioni da valutare

Display su cui rimangono le ditate

In lavastoviglie potrebbe entrare un po’ di acqua tra un vetro e l’altro

Il design: display led, 2 cestelli VOTO: 7 Cosori Doppio Cestello ha un design elegante con un display luminoso che aggiunge un tocco tecnologico e moderno alla cucina. L’elemento principale che caratterizza questo modello di friggitrice ad aria è rappresentato dalle due zone di cottura indipendenti che creano lo spazio per più di 8 litri di capienza (per la precisione 4,25L+4,25L). Chi utilizza assiduamente questo elettrodomestico conoscerà uno dei limiti delle friggitrici tradizionali: è sicuramente più scomodo, se non impossibile, cucinare due cibi contemporaneamente che devono essere preparati in momenti diversi. Con questa Cosori è possibile cuocere due cibi diversi nello stesso momento consentendo, ad esempio, l'abbinamento di un piatto principale e di un contorno, risparmiando tempo di cottura e soddisfacendo varie esigenze culinarie. Ovviamente, se si desidera, è possibile anche cucinare con un solo cestello ottimizzando il consumo di energia. Basta infatti tenere premuto per circa 3 secondi sul pulsante L (left, sinistra) o R (right, destra) per disattivare lo spazio non utilizzato. Ma gli effetti speciali non sono finiti. Un altro punto a favore di questa friggitrice ad aria con 2 cestelli è la possibilità di guardare a che punto è la cottura del cibo senza aprire i cassetti, grazie a due finestrelle con luce LED interna. Basta premere un pulsante per vedere all’interno dei cestelli, evitando di disperdere calore e dilatare i tempi. Tutte le impostazioni sono regolabili da un pannello touch sulla parte frontale della friggitrice, su cui è possibile scegliere le modalità di cottura, tempi e temperature dei cestelli, o spegnere le rispettive luci per la visibilità interna. Essendo lucido e scuro, è un po' soggetto alle ditate, ma niente che non si possa risolvere con una pulita veloce.

Facilità di pulizia VOTO: 8 Di questa friggitrice abbiamo apprezzato anche la semplicità con cui è possibile pulirla: i cestelli antiaderenti estraibili possono essere lavati a mano o direttamente in lavastoviglie. In quest’ultimo caso potrebbe capitare che un po’ d’acqua passi attraverso i vetri e lasci dei leggeri aloni. Inoltre, il design è stato pensato per contenere i fumi della cottura, riducendo l'accumulo di residui oleosi all'interno dell'apparecchio, il quale effettivamente non presenta particolari tracce di sporco anche dopo un utilizzo prolungato.

Cosa c'è nella confezione VOTO: 8 Questa friggitrice nella confezione contiene, oltre ai due cestelli, 4 accessori. Due piatti crisper rimovibili, un Rack Cottura e un Rack Spiedo (per cuocere e grigliare in posizione sopraelevata rispetto al fondo del cestello) e 5 spiedini. Inoltre, è presente anche un manuale di installazione e di utilizzo per guidarci durante i primi passi. Dall'app VeSync è possibile, inoltre, consultare 50 ricette online per ispirarti.

Modalità di cottura VOTO: 9 Parlando di potenza ed efficienza, la Cosori Doppio Cestello, come altre friggitrici ad aria del brand, vanta caratteristiche considerevoli, garantendo tempi di cottura rapidi e risultati ottimi. La sua tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità assicura una cottura uniforme, riducendo la necessità di grassi aggiunti e consentendo quindi, a chi lo desidera, di cucinare piatti sani quasi senza olio (fino all'85% in meno rispetto alla frittura tradizionale). Il range di temperatura regolabile all'interno della friggitrice va da 35 a 230℃, in modo simile ad un forno tradizionale Non solo la classica "frittura ad aria". Con 1750W di potenza, questa friggitrice ha 8 modalità diverse per personalizzare la cottura degli alimenti. Tra questi, Air Fry (cottura ad aria tradizionale), Grill (grigliatura), Roast (arrostimento), Bake (panificazione), Dehydrate (disidratazione) e Reheat (riscaldamento). Inoltre, con Preheat, cioè preriscaldamento, è possibile preparare la macchina per una cottura perfetta raggiungendo la giusta temperatura in pochi minuti. Invece Shake ci indicherà il momento giusto per girare le nostre pietanze, per una cottura uniforme su tutti i lati. La versatilità rende questo dispositivo utile in molte circostante e ammortizza quindi anche il prezzo.

Funzioni Speciali VOTO: 8 Sync Cook e Sync Finish sono due funzioni speciali pensate per sfruttare al meglio entrambi i cestelli, preparando due pietanze diverse contemporaneamente. Nel primo caso, attivando Sync Cook si replicano nei due cassetti i valori di temperatura e tempo, utilizzando le stesse impostazioni di cottura e raddoppiando quindi la capacità alimentare (avremo il doppio delle porzioni). Ad esempio, se desideri cucinare più di 4,5 L della stessa pietanza, i quali non entrerebbero in un solo cestello, puoi attivare le stesse impostazioni su entrambe le zone, come accade in una friggitrice a cassetto unico. Utile, ad esempio, quando vuoi cucinare cibo in più da conservare per i giorni successivi. Nel secondo caso, attivando la comodissima funzione Sync Finish, si indica alla friggitrice di terminare la cottura di due pietanze, anche con impostazioni differenti, nello stesso momento. Ad esempio, se vogliamo cucinare pollo e patate, quindi utilizzare tempi, velocità e temperature differenti, attiveremo le impostazioni che desideriamo su ogni cestello per avere entrambe le pietanze pronte e calde da gustare nello stesso momento. [amazon box="B0CHB7TNWH" title="Friggitrice Cosori a doppio cestello" description="COSORI Friggitrice ad Aria Doppio Cestello Digitale, 8,5L Grande Capacità, Funzione 8 in 1, 35-230°C, Finestra, Con Accessori & Ricette Online" tracking-id="dilei-21"]