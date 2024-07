Prime Day, friggitrice ad aria Ariete in sconto shock. Tutte le offerte casa e cucina

Torna l'appuntamento con il Prime Day di Amazon, con tantissimi sconti folli: scopriamo quali sono le migliori offerte per la casa e per la cucina

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Frigitrice ad aria e altri elettrodomestici in sconto con i Prime Day

Luglio, mese di saldi estivi e di grande shopping: per chi ama fare acquisti online, il momento giusto è finalmente arrivato! Si tratta del Prime Day di Amazon, un appuntamento che si rinnova anno dopo anno, con centinaia di offerte incredibili su tantissime categorie di prodotti. Dagli ultimi arrivi in fatto di moda ai migliori elettrodomestici per la casa e la cucina, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopriamo allora come funziona il Prime Day 2024 e quali sono le occasioni da non lasciarsi proprio sfuggire.

Prime Day 2024: quanto dura

Se stavi aspettando che il tuo prodotto preferito venisse finalmente scontato, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per fare quell’acquisto tanto desiderato. Il Prime Day di Amazon è infatti un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello shopping online, con tantissime offerte da non perdere per prepararsi a questa lunga estate. Bisogna però affrettarsi, perché l’evento dura solo due giorni: ha inizio alla mezzanotte di martedì 16 luglio e termina alle ore 23:59 di mercoledì 17 luglio 2024. Non c’è dunque tempo da perdere, immergiti tra le migliaia di prodotti a prezzi folli e trova tutti i tuoi preferiti, per farne incetta e riempire il carrello.

Prime Day 2024: come funziona

Come si può fare shopping su Amazon approfittando delle offerte del Prime Day? È davvero semplicissimo: l’appuntamento è dedicato solo agli utenti iscritti a Prime, quindi come prima cosa dovrai sottoscrivere il tuo abbonamento. Scegli la tua opzione preferita tra il pagamento mensile pari a 4,99€ al mese, oppure quello annuale pari a 49,90€ complessivi – per risparmiare ben due mensilità. E se non lo hai fatto, puoi ancora sfruttare il mese di prova gratuito per fare i tuoi primi acquisti scontati e scoprire tutti i servizi di Prime.

Iscriviti qui ad Amazon Prime (e sfrutta il mese gratuito)!

Ebbene sì, perché Prime offre molto di più che due giorni di sconti pazzi ogni estate: il primo vantaggio è la consegna gratuita in un solo giorno lavorativo, disponibile per migliaia di prodotti diversi. Inoltre potrai usufruire di tantissimi altri servizi, tra cui film e serie tv gratis su Prime Video, la tua musica preferita su Amazon Music e una vasta selezione di ebook su Prime Reading. Insomma, siamo sicuri che non potrai farne più a meno!

Ma torniamo al Prime Day 2024 e alle sue offerte da urlo: oltre alle migliaia di prodotti in sconto, puoi fare un giro su Amazon Seconda Mano per trovare promozioni ancora più incredibili. Lo store raccoglie infatti tutti i resi effettuati dagli utenti, previa verifica del corretto funzionamento di ciascun oggetto, e li rimette in vendita ad un prezzo molto più basso. Potrai così risparmiare tantissimo e fare del bene all’ambiente, dando una nuova vita a quei prodotti che altrimenti rischierebbero di rimanere in magazzino. Il 16 e il 17 luglio 2024, le offerte Seconda Mano saranno scontate del 30%.

Scegli l’usato super scontato di Amazon Seconda Mano!

Le offerte migliori del Prime Day 2024

Ormai sarai convinta: il Prime Day 2024 è il momento giusto per fare shopping e concederti un piccolo sfizio, approfittando delle migliaia di prodotti in offerta. Ce n’è per tutti i gusti: tante splendide occasioni per rinnovare il tuo guardaroba o per rimpolpare il tuo beauty case, ma anche apparecchi elettronici di ogni tipo per rendere la tua vita più facile grazie alla tecnologia, sia in casa che in cucina (e non solo). Scopri la nostra selezione di prodotti scontatissimi, e ricorda di controllare su Amazon il prezzo corretto – possono infatti esserci variazioni nel corso delle prossime ore.

Non perdere d’occhio tutte le offerte del Prime Day 2024!

Tutti gli sconti pazzi sui prodotti per la cucina

Diventata negli ultimi anni un vero must have per la cucina, la friggitrice ad aria aiuta a risparmiare molto tempo e consente di preparare piatti più salutari, senza rinunciare al gusto. Ariete propone un modello perfetto anche per le famiglie più numerose, con un motore da 1.700W e un maxi cestello con capacità massima di 7 litri (per cuocere sino a 2kg di cibo contemporaneamente). Puoi scegliere tra i 12 programmi preimpostati, oppure selezionare timer, cottura e temperatura per preparare i tuoi piatti preferiti senza alcuna fatica. Oggi puoi trovarla scontata del 23%, a soli 89,99€.

Friggitrice ad aria Ariete Indispensabile in cucina, per preparare piatti salutari e gustosissimi

Niente più bottiglie di plastica usa e getta: risparmia soldi e fatica (e fai del bene all’ambiente) con il duo megapack di Sodastream, oggi in super offerta. Il kit contiene un gasatore d’acqua, due bottiglie di vetro e due bottiglie di plastica riutilizzabili all’infinito (tutte da 1 litro). Inoltre riceverai anche un cilindro di CO2 che permette di preparare fino a 60 litri di acqua frizzante in pochissimi istanti. Può essere tuo a soli 109,99€, con uno sconto del 24%.

Kit gasatore d'acqua Sodastream Acqua frizzante in pochi istanti, senza più dover acquistare bottiglie di plastica usa e getta

Se vuoi davvero risparmiare, non c’è bisogno di rinunciare ad una buona colazione come al bar: la macchina per caffè Electrolux puoi preparare il tuo espresso in pochissimi istanti o uno schiumoso cappuccino – da accompagnare rigorosamente con una brioche. La tecnologia Thermo Block consente di regolare al meglio la temperatura, mentre il montalatte permette di avere una schiuma perfetta, ben vellutata e porosa. Con il Prime Day è scontata del 21% e puoi acquistarla a 109,99€.

Macchina per caffè Electrolux Espresso e cappuccino buoni come al bar, per una colazione da campioni

Le promozioni imperdibili per la casa

Per semplificare le pulizie domestiche, l’alleato indispensabile in casa è iRobot Roomba Combo Essential: aspirapolvere e lavapavimenti per igienizzare ogni superficie, è adatto sia per lo sporco quotidiano che per quello più ostinato. Sono disponibili 3 livelli di aspirazione e la funzione Spot Clean, per una pulizia più profonda; inoltre puoi impostare la sua partenza per quando sei fuori casa o controllarlo grazie agli assistenti vocali. Può essere tuo a 199,90€, con uno sconto del 28%.

Aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba L'alleato perfetto per dire addio alle faticose pulizie domestiche

Stirare è una vera e propria fatica, soprattutto in estate, ma ci sono camicie e pantaloni ai quali non si può proprio negare una passata di ferro: l’asse da stiro Assai di Foppapedretti è la scelta migliore, con il piano in pioppo regolabile in tre posizioni e una mensola inferiore per riporre la biancheria. L’asse ha una solida struttura in legno massiccio di faggio, ma una volta chiuso occupa davvero pochissimo spazio (e sta persino in piedi da solo!). Oggi puoi acquistarlo a soli 102,60€, scontato del 20%.

Offerta Asse da stiro Foppapedretti Il piano da lavoro ideale per rendere più facile persino stirare

L’estate ti sembra sempre più rovente? Approfitta degli sconti per acquistare il climatizzatore portatile Dolce Clima Compact di Olimpia Splendid, potente e super efficiente: grazie alla classe energetica A+, ti consente di raffrescare casa senza veder la bolletta schizzare alle stelle. La tecnologia più avanzata permette di personalizzare la direzione del flusso d’aria e di impostare rapidamente tutte le funzioni, tra cui la deumidificazione. Puoi rinfrescare ambienti sino a 60 metri quadri senza alcuna fatica. Scontato del 28%, oggi puoi averlo a soli 199,99€.

Offerta Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Fondamentale per affrontare le roventi giornate estive

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!