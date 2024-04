Umidificatore, deumidificatore o purificatore d’aria: di cosa ha bisogno la tua casa

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: 123RF Deumidificatore, umidificatore o purificatore d'aria: come scegliere

Controllare la qualità dell’aria che respiriamo in casa è molto importante: possiamo così prevenire raffreddori, allergie e congestioni, ma anche problemi ben più seri, spesso legati alla presenza di muffa. Arieggiare le stanze, aprendo le finestre di tanto in tanto, non è sempre sufficiente. Soprattutto perché permetteremmo l’ingresso di pollini e agenti inquinanti, in particolar modo se abitiamo in città. Ci sono alcuni elettrodomestici che possono aiutarci a risolvere il problema: scopriamo quali sono le differenze tra deumidificatore, umidificatore e purificatore d’aria e come scegliere quello di cui abbiamo bisogno, in base alle nostre esigenze.

Deumidificatore, l’alleato contro la muffa

Iniziamo dal deumidificatore, che è senza dubbio il prodotto più conosciuto. La sua funzione consiste nel rimuovere l’umidità in eccesso presente nell’aria, la quale potrebbe avere molte conseguenze negative sia per la casa che per la nostra salute. Un tasso di umidità troppo alto, infatti, è strettamente legato alla formazione di muffa sulle pareti e persino sui mobili, danneggiando l’integrità strutturale dell’edificio e rovinando le superfici. Inoltre, le sue spore sono pericolose per le vie respiratorie, provocando disturbi quali infezioni, tosse, raffreddore, asma e allergie.

Un buon deumidificatore può essere davvero la soluzione a tutti questi problemi: assorbendo l’umidità in eccesso, sotto forma di acqua che accumula in un serbatoio, permette di migliorare velocemente la qualità dell’aria e, di conseguenza, dell’ambiente in cui viviamo. È l’ideale se si vive in una casa dove c’è eccessiva umidità, sia in estate che in inverno, soprattutto se ci sono persone fragili come neonati e bambini, anziani, soggetti allergici o dal sistema immunitario compromesso. Vediamo quali sono alcuni dei migliori deumidificatori da acquistare online.

Il deumidificatore Comfee’ è leggero e dal design elegante, si può spostare facilmente da una stanza all’altra grazie alle ruote piroettanti ed è dotato di tecnologia smart. Può infatti essere collegato all’apposita app per tenere sotto controllo l’umidità nell’ambiente, così da regolare le impostazioni anche da remoto. Il contenitore ha una capacità di 3 lt e sono disponibili 4 modalità di deumidificazione, oltre a 3 velocità della ventola. In totale, il deumidificatore può aspirare fino a 16 lt d’acqua al giorno. È adatto per ambienti fino a 32 mt quadrati.

Chi ha bisogno di un alleato davvero potente può contare sul deumidificatore De’Longhi Tasciugo AriaDry, in grado di rimuovere fino a 25 lt d’acqua al giorno. Fornito di un doppio sistema di scarico della condensa, può essere sfruttato con il contenitore o con l’apposito tubo per convogliare l’acqua al di fuori dell’elettrodomestico. Può essere trasportato facilmente in ogni stanza, grazie alle ruote e alla maniglia laterale. Inoltre ha un potente sistema di filtrazione dell’aria con trattamento agli ioni d’argento e la funzione Laundry, che riduce i tempi di asciugatura del bucato del 50% – per chi non ha alternativa allo stendere in casa.

Perfetto per piccoli ambienti, il deumidificatore Conopu sembra quasi un soprammobile: può essere sistemato in bagno, in cucina o in camera da letto per aspirare la condensa e ridurre l’umidità in pochi minuti. Può rimuovere fino a 450 ml d’acqua al giorno e ha un serbatoio trasparente da 1 lt di capienza. I suoi vantaggi? È ultra-silenzioso e a basso consumo energetico, quindi può andare tutto il giorno senza incidere troppo in bolletta. Inoltre è dotato di luci LED colorate controllabili, sia fisse che in continuo cambiamento, per donare atmosfera ad ogni stanza.

Umidificatore, da usare in inverno

Se l’umidità è un vero problema, la sua totale assenza non è da meno: quando l’aria diventa troppo secca è possibile soffrire di congestione nasale, mal di gola, secchezza delle vie respiratorie e persino pelle secca. Ciò accade soprattutto in inverno, quando i riscaldamenti sono accesi e si apre meno frequentemente le finestre per arieggiare un po’. L’umidificatore, dunque, ha la funzione di rendere un po’ più umida l’aria attraverso l’emissione di un piccolo getto di vapore quasi impercettibile. La differenza è notevole, migliorando di gran lunga la qualità dell’aria che respiriamo. Ma quale umidificatore scegliere?

Compatto e molto utile in casa, l’umidificatore Levoit riesce ad aumentare l’umidità del 10% in appena 20 minuti, grazie alla bocchetta rotante a 360° che emana vapore in ogni direzione. Utilizzarlo è semplicissimo: basta riempire d’acqua il serbatoio, che ha una capienza di 3 lt, e azionarlo. È silenziosissimo e può funzionare fino a 25 ore, senza disturbare (anche di notte). È dotato di una luce notturna che crea atmosfera anche in camera da letto e, aggiungendo degli oli essenziali nel serbatoio, è possibile sfruttarlo per l’aromaterapia.

L’umidificatore Conopu è ancora più potente, grazie alla sua capacità di 6 lt che consente il funzionamento per ben 60 ore ininterrotte. Una volta riempito il serbatoio, potrete dimenticarvelo per giorni! È dotato di un sensore smart che individua l’umidità nell’aria e regola di conseguenza il getto di vapore, consentendo un grande risparmio energetico. Inoltre è fornito di una barra luminosa a LED, per ricreare l’atmosfera anche di notte. Anche in questo caso potete sfruttare gli oli essenziali (una cartuccia è già contenuta nella confezione) per rendere l’ambiente più rilassante.

L’eleganza del design dell’umidificatore Cecotec si combina perfettamente alla sua ottima funzionalità: ha un serbatoio da 3,2 li d’acqua che può fornire copertura per ambienti fino a 40 mt quadrati. Ha una grande personalizzazione, visto che possiede 3 velocità di umidificazi0ne, un timer fino a 8 ore e un igrostato che rileva con comodità la percentuale di umidità nella stanza. I comandi possono essere controllati sia sul display digitale che mediante telecomando. Infine, può essere utilizzato come diffusore di oli essenziali: basta scegliere la fragranza preferita e aggiungerla al serbatoio.

Purificatore d’aria: stop alle allergie

L’ultimo elettrodomestico è il purificatore d’aria, che consente di rimuovere eventuali allergeni e sostanze inquinanti dall’aria che respiriamo in casa. Si rivela molto utile soprattutto in presenza di bambini piccoli o di soggetti allergici, che possono risentire maggiormente delle particelle più pericolose che si diffondono inevitabilmente nell’ambiente. Il purificatore, che può essere tranquillamente abbinato ad un deumidificatore o ad un umidificatore, funziona grazie a tecnologie particolari (come filtri, ventole e ionizzatori) per rimuovere polvere, fumo di sigaretta, peli di animali domestici, muffa, spore, polline, germi, virus e odori. Vediamo come scegliere quello adatto per le nostre esigenze.

Ottimo per ambienti abbastanza grandi, il purificatore d’aria Philips copre fino a 44 mt quadrati e impiega appena 17 minuti per fare il suo dovere. È in grado di rimuovere il 99,97% delle particelle, grazie alla tecnologia HEPA NanoProtect che intrappola le sostanze inquinanti come il PM2,5. È dotato di un sensore intelligente AeraSense che permette di monitorare facilmente la qualità dell’aria, sia sul display che mediante l’app Air+. Inoltre è molto efficiente: riduce al minimo i consumi e funziona in modalità ultra silenziosa, soprattutto nella modalità sleep – fornita di luce attenuata.

Il purificatore d’aria AirTok è davvero molto elegante e compatto, ma funzionale: ha una presa d’aria a 360°, per consentire un’ottima circolazione in tutte le direzioni. È l’ideale per stanze di piccole e medie dimensioni, fino ad un massimo di 33 mt quadrati. È dotato di un filtro HEPA H13 4 in 1, con quattro strati di filtrazione per rimuovere efficacemente il 99,97% di polvere, pollini e fumo. Sono inoltre presenti 3 velocità di aerazione e una spugna per aromaterapia: basta aggiungere un po’ di olio essenziale per diffondere il profumo in ogni angolo della stanza.

Per esigenze speciali, il purificatore d’aria Pro Breeze è davvero l’ideale: può infatti coprire sino a 140 mt quadrati, eliminando efficacemente polline, peli di animali, fumo, polvere e sostanze chimiche. Il filtro HEPA a 3 strati cattura anche le particelle più piccole, e il sensore smart consente di monitorare la qualità dell’aria in ogni momento. Inoltre è dotato di ionizzatore, che rilascia ioni negativi per rimuovere batteri e contaminanti, e di tecnologia UV-C, per sterilizzare gli ambienti. Ci sono anche un comodo timer e la modalità sleep, per dormire con emissioni ridotte di suono e di luce.

Come scegliere il prodotto migliore

Abbiamo visto che c’è molta differenza tra deumidificatore, umidificatore e purificatore d’aria. Come scegliere l’elettrodomestico più adatto per le nostre esigenze? Bisogna innanzitutto capire qual è la qualità dell’aria che abbiamo in casa: possiamo acquistare un misuratore di umidità, che si rivela uno strumento fondamentale per la salubrità dell’ambiente in cui viviamo. Questo misuratore consente di verificare il tasso di umidità in ogni stanza, così da capire se abbiamo bisogno di usare un deumidificatore (per rimuovere quella in eccesso) o un umidificatore (in caso di aria troppo secca).

Senza possedere un misuratore, possiamo comunque affidarci ad alcuni segnali inequivocabili. Ad esempio, la presenza di muffa sulle pareti, la sensazione di avere la pelle bagnata e appiccicosa, la sensazione di freddo costante, la presenza di goccioline d’acqua sui vetri delle finestre e l’odore di chiuso sono chiari “sintomi” di un ambiente troppo umido. Al contrario, se abbiamo spesso la gola e le vie aeree irritate o la pelle secca, è probabile che ci sia poca umidità in casa. In base a questi segnali, possiamo scegliere l’elettrodomestico giusto.

E il purificatore d’aria? In presenza di sintomi asmatici o di soggetti allergici, diventa praticamente indispensabile. Ma può rivelarsi utile in qualsiasi caso, soprattutto se si abita in città e la qualità dell’aria che respiriamo non è particolarmente soddisfacente. Si tratta, ovviamente, di una scelta personale: è consigliabile, tuttavia, se si hanno bambini piccoli o persone anziane, soggetti fragili o con il sistema immunitario compromesso.

