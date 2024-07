Dì addio a zanzare e insetti con le zanzariere magnetiche: come funzionano e quali comprare

Fonte: iStock Zanzariere magnetiche, il salvavita contro zanzare e insetti

L’estate è bella se non fosse per il profilare di insetti che, con il caldo e l’umidità, tendono a invadere le nostre abitazioni. La nemica numero uno è lei, la zanzara: oltre al ronzio che infastidisce di giorno e tiene svegli di notte, causa ponfi rossi e gonfi che prudono per alcune ore e volte anche giorni. Se casa tua non è già dotata di zanzariere, magari per motivi di budget o semplicemente perché sei in una casa in affitto, ecco una valida alternativa che ti terrà al sicuro da zanzare e insetti di ogni tipo: le zanzariere magnetiche.

Cosa sono le zanzariere magnetiche

Le zanzariere magnetiche sono generalmente composte da una rete fine che impedisce agli insetti di entrare negli ambienti interni, e da una serie di strisce magnetiche lungo i bordi verticali della rete per facilitare l’apertura e la chiusura. Spesso si può applicare direttamente al telaio della porta o della finestra con velcro o strisce adesive mentre i magneti lungo i bordi consentono alla zanzariera di chiudersi automaticamente dopo il passaggio, mantenendo così l’ambiente protetto dagli insetti.

In questo modo può avvenire il passaggio senza l’uso delle mani, il che è particolarmente utile quando si hanno le mani occupate o per i bambini e gli animali domestici.

Disponibili in varie dimensioni e design per adattarsi a diverse porte, finestre o altre aperture, sono molto apprezzate perché permettono il passaggio dell’aria, mantenendo l’ambiente ventilato senza l’intrusione di insetti e non danneggia le strutture esistenti e può essere rimossa facilmente senza lasciare tracce.

Dove si possono acquistare? Ecco una selezione suddivise per fascia di prezzo.

Zanzariere magnetiche sotto i 40€

Risareyi Zanzariera Porta Finestra magnetica può essere utilizzata in balconi, scantinati e porte del patio per impedire l’ingresso di zanzare, senza rinunciare a far entrare aria fresca e luce. Tutta realizzata in poliestere di alta qualità, a differenza dei modelli low cost, la rete è particolarmente spessa e resistente all’usura.

Risareyi Zanzariera Magnetica Zanzariera magnetica in più colori

Chi più spende meno spende: Meet Beauty Zanzariera Magnetica si chiude automaticamente e silenziosamente in un secondo! Composta di filato di nylon durevole con resistenza allo strappo, non è necessario sostituirla ogni anno. Inoltre è facile da installare, non richiede attrezzi e può essere fatta in pochi minuti!



Zanzariera Magnetica EGNBU è composta da una maglia traspirante in filato di nylon più denso, tiene efficacemente fuori zanzare, scarafaggi e vari insetti. La barra di gravità incorporata nella parte inferiore evita che lo schermo venga spazzato via dal vento e consente la chiusura rapida dello schermo. Comodo perché la funzione di attrazione magnetica può essere disattivata rapidamente e automaticamente dopo il passaggio di persone o animali.

Zanzariera Magnetica EGNBU Zanzariera Magnetica Porta Finestra, EGNBU 140x240CM

Zanzariere magnetiche sotto i 20€

La Zanzariera Magnetica Went è stata aggiornata nella realizzazione con materiali più resistenti all’usura anche per anni. I magneti si attaccano e staccano più silenziosamente anche se sono diventati più grandi rispetto al modello precedente e anche il velcro è stato allargato a 4 cm nella parte superiore. Ideale per la porta del balcone o la porta del patio, fa circolare l’aria grazie alla maglia sottilissima. Occhio al prezzo, è super!



Offerta Zanzariera Magnetica Went Zanzariera Magnetica per Porte Vent

Addio agli insetticida tradizionali, la zanzariera magnetica tiene alla larga gli insetti senza sostanze chimiche tossiche. A seconda dei consigli dai clienti, la Zanzariera magnetica MYCARBON è stata migliorata in più punti come la colla dell’adesivo più forte così che non si stacca facilmente dopo un lungo uso. Utilizzala in cucina, in stanza, in balcone o in salotto!

Zanzariera magnetica MYCARBON Zanzariera magnetica scelta Amazon 120x240cm

Come si installa la zanzariera magnetica

Una zanzariera nera? Ebbene sì, ed è molto contemporanea. Laha una maglia fine che blocca efficacemente la penetrazione delle zanzare. Inoltre, l’innovativo materiale nero può anche bloccare efficacemente la luce solare. Il metodo di installazione del velcro è rapido e utile anche per la pulizia.

Montare una zanzariera magnetica è un processo relativamente semplice che non richiede strumenti complessi. Ecco cosa ti serve: zanzariera magnetica (comprensiva di rete e strisce magnetiche), nastro adesivo in velcro o strisce adesive ( quasi sempre inclusi nel kit), forbici (se necessario per regolare la dimensione della rete), metro.

Prima di procedere, misura la larghezza e l’altezza della porta o della finestra dove intendi montare la zanzariera e confronta queste misure con quelle della zanzariera magnetica per assicurarti che sia della dimensione corretta. Quindi, se necessario, taglia la zanzariera alla misura appropriata utilizzando le forbici.

Attenzione: pulisci accuratamente il telaio della porta o della finestra con un panno umido per rimuovere polvere e sporco. Questo garantirà che il nastro adesivo aderisca correttamente!

Applicazione del nastro adesivo in velcro: stacca la pellicola protettiva dal lato adesivo del nastro in velcro e applica il nastro adesivo lungo i bordi del telaio della porta o della finestra, sia sulla parte superiore che sui lati. Assicurati di premere con forza per garantire una buona adesione.

stacca la pellicola protettiva dal lato adesivo del nastro in velcro e applica il nastro adesivo lungo i bordi del telaio della porta o della finestra, sia sulla parte superiore che sui lati. Assicurati di premere con forza per garantire una buona adesione. Fissaggio della zanzariera : posiziona la zanzariera magnetica contro il nastro in velcro già applicato. Inizia dalla parte superiore e lavora verso il basso, premendo saldamente per assicurarti che la zanzariera aderisca bene al velcro.

: posiziona la zanzariera magnetica contro il nastro in velcro già applicato. Inizia dalla parte superiore e lavora verso il basso, premendo saldamente per assicurarti che la zanzariera aderisca bene al velcro. Allinea la metà della zanzariera lungo la linea centrale della porta o della finestra in modo che le strisce magnetiche si incontrino e chiudano automaticamente.

Ora passa attraverso la zanzariera per verificare che i magneti si chiudano correttamente dopo il passaggio.

Se necessario, regola la posizione della zanzariera per migliorare l’allineamento dei magneti. Infine, assicurati che non ci siano spazi tra la zanzariera e il telaio della porta o della finestra, che potrebbero permettere agli insetti di entrare.

Consigli utili:

Se la zanzariera non si chiude correttamente: assicurati che i magneti siano allineati correttamente. A volte, una leggera regolazione può fare una grande differenza.

Per un fissaggio più sicuro: se il nastro adesivo in velcro non aderisce bene, considera l’uso di chiodini o graffette per un fissaggio più permanente.

Manutenzione: pulire periodicamente la zanzariera per rimuovere polvere e sporco che possono accumularsi sulla rete e sui magneti, riducendo la loro efficacia.

Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di montare la tua zanzariera magnetica in modo rapido e senza difficoltà!

Vuoi altri consigli di acquisto utili per la tua casa? Segui il nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornato!