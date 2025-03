Insetti primaverili, le soluzioni infallibili per tenerli lontani da casa

Fonte: iStock Bucce di arancia, repellente per insetti

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia: iniziano le belle giornate, possiamo trascorrere del tempo al sole, facciamo il pieno di buonumore e di vitamina D. Di pari passo con questi momenti gioiosi, tuttavia, dobbiamo tenere conto di altri aspetti. No, non stiamo parlando dell’allergia primaverile, bensì degli insetti primaverili, ovvero quei piccoli esserini che compaiono con la primavera e che entrano inevitabilmente in casa non appena apriamo gli infissi. La domanda è: come possiamo tenerli lontani dai nostri ambienti? Ci sono dei metodi infallibili per evitare che gli insetti prendano praticamente residenza nelle nostre case: vediamo quali sono.

Quali sono gli insetti primaverili

Dopo un lungo inverno, le giornate uggiose e piovose, non vediamo l’ora che inizi la primavera: le ore di luce si allungano e la temperatura diventa molto più gradevole, ma soprattutto possiamo osservare i prati riempirsi di fiori di ogni colore. Il risveglio della natura fa bene anche a noi esseri umani, poiché risveglia i nostri sensi e, dopo un iniziale periodo di pigrizia, ci sentiamo più carichi di energie che mai. Questo slancio, però, si traduce inevitabilmente nella lotta agli insetti che entrano nella nostra casa. Dobbiamo prima di tutto sottolineare che gli insetti primaverili sono determinanti per comprendere la salute degli ecosistemi.

Durante questa stagione possiamo notare api, vespe, calabroni, formiche volanti, ma anche zanzare, coccinelle e cimici. Ma perché alcuni insetti entrano nelle nostre abitazioni? Perché trovano condizioni ideali: calore, umidità e fonti di nutrimento. Tra gli insetti più comuni citiamo inoltre la processionaria. Le finestre e le porte lasciate aperte, insieme a piccole fessure nei muri o nelle zanzariere danneggiate, rappresentano varchi attraverso cui gli insetti possono facilmente entrare. Un altro elemento che aumenta la loro presenza? La vicinanza a giardini, parchi o aree verdi, che fungono da habitat ideale per la proliferazione degli insetti. A questo punto diventa essenziale adottare delle misure preventive.

Come tenere lontani gli insetti primaverili

Durante la primavera, dunque, la natura si risveglia nella sua totalità: diverse specie di insetti escono dal loro letargo e per noi diventano una sorta di minaccia, anche quando effettivamente non possono farci del male. Come anticipato, tuttavia, gli insetti, attratti da fonti di cibo, acqua e rifugi sicuri, possono essere efficacemente dissuasi con alcune misure mirate. Il primo è naturalmente l’installazione di zanzariere in buono stato. Sigillare crepe e fessure nei muri, nei battiscopa e intorno a tubature e prese d’aria riduce i punti di ingresso di insetti striscianti come formiche e blatte.

Estremamente importante è l’igiene domestica, poiché dovremmo conservare gli alimenti in contenitori ermetici e non lasciare cibi scoperti, pulire regolarmente le superfici e rimuovere briciole e residui organici. Dobbiamo inoltre evitare ristagni d’acqua, svuotando i piattini dei vasi e controllando eventuali perdite da tubature. Indispensabile è la gestione corretta dei rifiuti, utilizzando bidoni ben chiusi e svuotandoli con frequenza. Molti poi ricorrono alle classiche soluzioni naturali e repellenti, come l’uso degli oli essenziali di citronella, lavanda e menta piperita, da diffondere negli ambienti o applicare su superfici strategiche. Tra le piante repellenti, invece, troviamo basilico, rosmarino e gerani, che possono essere posizionati vicino a finestre e porte.

Come comportarsi in base agli insetti

Abbiamo visto qualche piccolo trucco che vale per diverse situazioni, ma adesso cerchiamo di andare più nello specifico parlando dei vari insetti che possono effettivamente entrare nelle nostre case.

Api

Tra gli insetti che tornano a svolgere le proprie attività in primavera troviamo naturalmente le api. Gli impollinatori trascorrono il periodo invernale in semi-letargo, mentre in primavera intensificano la loro presenza per alimentare le scorte di miele. Se un’ape entra in casa, è necessario aiutarla in caso di difficoltà, magari con un pizzico di acqua e zucchero, in modo tale che possa avere l’energia per tornare nel suo alveare.

Cimici

Questo insetto tende a ripararsi spesso in casa nostra durante l’inverno, ma naturalmente con il primo caldo lo vediamo anche negli esterni, come nel nostro giardino. Può tuttavia entrare comunque in casa: dobbiamo però considerare che per noi, così come per gli animali domestici, è innocuo, poiché non trasmette malattie e non punge. Non ha assolutamente senso uccidere una cimice, anche perché, se viene schiacciata, l’odore è molto sgradevole. Possiamo usare delle zanzariere per tenerle lontane o, comunque, usare il trucco del bicchiere per portarle all’esterno. Facile e veloce.

Zanzare

Possiamo di certo dire che sono tra gli insetti più odiati dell’intero pianeta Terra. Le zanzare entrano in casa perché sono attratte dalle fonti di calore. Durante la primavera e l’estate trovano nell’ambiente domestico un rifugio ideale, specialmente durante le ore serali, quando la luce artificiale le attira all’interno. Per allontanarle, è fondamentale installare zanzariere su porte e finestre, eliminare ristagni d’acqua dove potrebbero deporre le uova e utilizzare repellenti naturali come oli essenziali di citronella, lavanda o eucalipto.

Formiche

Veniamo ora a un altro problema perenne delle nostre case: le formiche. Questi insetti sono sempre alla ricerca di cibo, visto che lo devono portare alla loro colonia nel formicaio. Allo stesso tempo, ricordiamo che le formiche, al pari di altri insetti, sono molto importanti per il nostro ecosistema. Consigliamo di prendere delle misure preventive per tenerle lontane, come per esempio sigillare le fessure ed evitare di lasciare residui di cibo e rifiuti organici in giro per casa.

Il trucco delle bucce di arancia

Infine, abbiamo pensato a un piccolo trucco da suggerire per allontanare gli insetti da casa: usare le bucce di arancia, poiché rappresentano un rimedio naturale ed efficace grazie alla presenza di limonene, una sostanza dall’azione repellente. Questo composto, abbondante negli agrumi, è particolarmente sgradito a formiche, zanzare e mosche, che tendono a evitarne l’odore intenso. Le bucce possono essere posizionate in punti strategici della casa, come davanzali, angoli della cucina o vicino a porte e finestre, creando una barriera olfattiva naturale. Insomma, basta molto poco per tenere lontani gli insetti dalla nostra casa: non ci rimane che scegliere uno dei trucchetti, ricordandoci sempre che le zanzariere sono ormai essenziali alleate, per non doverci ritrovare nella situazione di averle nei nostri ambienti.