Un’intervista molto emotiva, quella di Vanessa Incontrada a Verissimo. Ha parlato molto di famiglia e ha confessato dubbi e sensazioni, così come un rimorso relativo alla sua gravidanza. Una parola che ha utilizzato molto è “orgoglio”. Del resto, spiega, è fiera di suo figlio, della sua famiglia e anche di sé.

Oggi è felice e pienamente soddisfatta del suo percorso di vita e professionale. Entusiasta anche d’aver recuperato il rapporto con suo padre. Nessun litigio tra loro ma il lavoro di lui l’aveva tenuto spesso lontano. In età adulta, invece, hanno scoperto la bellezza del legame padre-figlia.

Il rapporto con il figlio

Non è mai facile accettare che, in “un lampo” i figli inizino a prendere la propria strada. Vanessa Incontrada sta vivendo proprio questa fase. Suo figlio Isal sta per compiere 17 anni ed è un po’ più indipendente rispetto al passato.

“Per me è un po’ difficile questa sua crescita. Sapere che il prossimo anno ne avrà 18 e inizierà la sua vita. Ne sono felice ma non sto vivendo benissimo l’allontanarmi da lui. Sono diventata un po’ più ansiosa e voglio sapere sempre dove va. Stare a volte così lontano da casa ora mi è più difficile. Al ritorno ho il bisogno di stare con lui, anche se, ovviamente, ha le sue cose. Siamo però molto legati”.

Il coraggio di diventare mamma

Lavorare nel mondo dello spettacolo richiede spesso enormi sacrifici sotto l’aspetto della vita privata. In questo senso, dunque, decidere di diventare madre è stato un atto di coraggio. Lo ha definito così Vanessa Incontrada nel corso dell’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

“In questo lavoro devi esserci costantemente. Ho ripreso a lavorare subito dopo il parto e, potendo tornare indietro, non lo rifarei. Avevo bisogno di stare con mio figlio e riprendermi, dopo tante difficoltà, essendo stata una gravidanza difficile”.

Un amore ritrovato

Sotto il fronte della vita sentimentale, gli ultimi anni non sono stati affatto facili per Vanessa Incontrada. Si è infatti separata dal compagno Rossano Laurini, con il quale ha però lavorato per tentare di scoprire se ci fossero le basi per un rapporto diverso, nuovo, poggiato su altre basi. Un piccolo miracolo, reso possibile dalla voglia di entrambi di restare insieme:

“Due anni di separazione difficili ma credo ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno ed è difficile ricostruire le cose. Credo però avessimo bisogno di ritrovarci e innamorarci di nuovo, com’è successo. Abbiamo oggi un rapporto che avevamo perso da anni”.

È come se fosse un sentimento tutto nuovo, che li ha visti nuovamente impegnati a riscoprirsi dopo tanti anni. Oggi parla di lui come del suo pilastro, così come di un amico e amante: “Lo ringrazio per tutto l’amore. Ora mi sento appagata”.