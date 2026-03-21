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IPA Canzonissima 2026, cantanti e scaletta della prima puntata

È finalmente giunto il momento: è tornato Canzonissima. Prima puntata della nuova edizione dello storico varietà il 21 marzo. Alla conduzione Milly Carlucci, che si conferma la signora del sabato sera per quanto riguarda Rai 1.

Andato in onda dal 1956 al 1975, questo varietà ha fatto la storia della nostra televisione e, dopo ben 12 edizioni, torna nel 2026 per una tredicesima. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che andrà in onda.

Canzonissima, il cast

Numerosi i nomi eccellenti che compongono il cast di Canzonissima, confermato ufficialmente:

Elio e le Storie Tese;

Elettra Lamborghini;

Michele Bravi;

Irene Grandi;

Fabrizio Moro;

Fausto Leali;

Malika Ayane;

Leo Gassmann;

Arisa;

Vittorio Grigolo;

Paolo Jannacci;

Jalisse;

Enrico Ruggeri.

A dire il vero, nell’elenco dei concorrenti risulterebbe anche Riccardo Cocciante. Questi ha però chiarito di non far parte della gara, svelando il suo ruolo speciale.

I temi del programma

Ciò che ci attende è una gara musicale, arricchita da svariati sketch e tanta comicità. Ogni puntata, stando a quanto svelato, sarà caratterizzata da un tema preciso:

canzone del cuore che ha ispirato gli artisti coinvolti;

dedica di un brano di altri a qualcuno di speciale;

il primo successo del proprio repertorio;

la rivincita di Sanremo, ovvero un brano rimasto nel cuore della gente, pur senza aver trionfato all’Ariston;

la canzone che avrei voluto scrivere io, ovvero un brano altrui amatissimo;

il proprio grande successo, quindi il brano simbolo del repertorio.

Ogni esibizione sarà introdotta da un video nel quale l’artista in questione racconta il motivo della scelta di quella canzone, spiegando al pubblico il valore che nasconde. Al termine di ogni puntata, poi, spazio alla Canzonissima, ovvero al brano conclamato che potrà accedere alla puntata finale.

In quell’occasione ci sarà una manche ulteriore, che riproporrà tutte le “canzonissime” vincitrici, incoronando la Canzonissima 2026.

I giudici

Ma chi commenterà ogni esibizione? Ci saranno tre componenti di voto. Un vero e proprio pannello ricco di personaggi del mondo dello spettacolo, poi gli stessi artisti in gara (che potranno votare ogni brano, tranne il proprio) e il pubblico.

Ecco il “pannello dei magnifici sette”, che contribuirà nettamente a scegliere la Canzonissima di puntata:

Francesca Fialdini;

Pierluigi Pardo;

Claudio Cecchetto;

Riccardo Rossi;

Simona Izzo;

Giacomo Maiolini.

Canzonissima, la scaletta della prima puntata

I social ufficiali di Canzonissima hanno svelato al pubblico la scaletta completa della prima puntata, che riportiamo di seguito: